Благотворительные организации участвуют в различных сферах жизни горожан, показывая, что подопечные фондов — талантливые и открытые люди, способные участвовать в развитии разных отраслей, общепита в том числе. Вслед за кафе «Вход с улицы» от «Ночлежки» на карте добрых ресторанных проектов открылась кофейня «Спэшл» от фонда «Анна помогает».

Кофейню открыли на Большой Конюшенной площади, и здесь она кажется очень уместной. Среди многочисленных кафе и ресторанов появилось простое место, куда можно зайти за фильтром на зерне от обжарщика «Дружба народов» (150 р. за 200 мл) и интересными завтраками, которые здесь подают целый день. Есть отличный голландский панкейк, который запекают и подают в горячих чугунках. Сверху выкладывают лосось, творожный крем или яйцо всмятку (580 р.), бекон, глазунью и запеченные томаты (540 р.) или мороженое, сезонные ягоды и шоколад (520 р.). Кроме панкейков заманчиво выглядят английские сконы, которые редко встречаются в петербургских кофейнях. Это такие несладкие сдобные булочки, их приносят с ягодами или беконом на выбор. Меню кофейни разработала Дарья Грибова — кондитер кафе Stim , специализирующегося на сырниках — в «Спэшл» их делают из зерненого творога со сметаной и конфи из вишни (360 р.).

Мы поговорили с директором по развитию фонда «Анна помогает» Елизаветой Галуцкой, а также с некоторыми подопечными, о том, как работает кофейня, почему туда стоит зайти и как это может помочь.

Кафе расположили на цокольном этаже, и места здесь немного: всего 18 посадок. При этом внутри не темно и не тесно: бюро Kidz , ответственное за интерьер, использовало натуральные оттенки и материалы и прорезало матовое окно-обманку, ведущее в соседний офис. Если сесть все-таки не получится, берите кофе в оборотной таре: его нальют в многоразовый стакан за 50 рублей (сумму отдадут при возвращении посуды), а на напиток сделают скидку 10%.

Потом мы поняли, что нужен какой‑то промежуточный пункт между «Эр. 10» и новой незнакомой кофейней — полноценное место для работы. Такое, где была бы возможность находиться дольше, чтобы позволить подопечным фонда почувствовать уверенность в себе, поработать с большим потоком гостей и перенять опыт у профессионалов ресторанного бизнеса.

В прошлом году Олег Бележенко (директор фонда «Анна помогает») узнал о свободном помещении на Большой Конюшенной улице. Тогда мы как раз думали о новом проекте — у нас уже была первая учебная кофейня «Эр. 10» на улице Репина, где выпускники детских домов проходили временное обучение. Ребята стажировались несколько месяцев, а потом просто уходили реализовываться дальше. В любую другую кофейню они не могли пойти сразу после детского дома, потому что у многих был страх и не было навыков. Мы же им помогали, общались и все рассказывали. На протяжении всего периода работы с ними всегда находился наставник.

Цели и ценности

Мы хотим, чтобы «Спэшл» был полноценной кофейней наряду с другими ресторанными проектами Петербурга, куда люди смогут зайти за хорошим кофе и перекусом. Кроме того, нам очень важно показать гостям, что благотворительные фонды — это прозрачная и понятная система. Люди зачастую боятся помогать, потому что не уверены, что в результате их деньги пойдут куда нужно. В кофейне возможен максимально тесный контакт с благотворительной сферой — выпускники детских домов сами работают за стойкой, с ними можно познакомиться и поговорить. Еще можно купить мерч фонда, также сделанный подопечными: посуду ручной работы, мягкие игрушки, открытки. Часть выручки отправляется на социальные программы для ребят, которые только вышли из стен детского дома.

Команда

Изначально мы хотели, чтобы подопечные работали от 3 до 6 месяцев, но сейчас думаем, что потребуется чуть больше времени, чтобы подтянуть и закрепить с ними все получаемые навыки. Сейчас в кофейне «Спэшл» работают восемь ребят: на клининге, на кухне и на баре.

Они также регулярно проходят обучение: по гостевому сервису, чайному делу и даже каппингиПроцесс профессиональной дегустации, во время которой определяют характеристики вкуса и запаха кофе., позволяющие научиться лучше различать запахи и вкусы кофе. Мы стремимся показать им новое, чтобы придя в другую кофейню они знали не только как делать пенку для капучино, но и имели знания в разных областях индустрии. Также важно, чтобы ребятам было интересно работать. Для этого мы проводим собрания, разбираем непонятные вопросы и обсуждаем обратную связь от клиентов. От них, кстати, уже очень много положительных откликов в наших соцсетях. Говорят, что у нас работают милые бариста, отмечают наше внимание к деталям, сувенирную продукцию, кофе. Каждый раз, когда мы видим такие комментарии, мы тут же скидываем их в общую беседу, чтобы ребята видели, что их хвалим не только мы, что есть гости, которым у нас понравилось, и они придут еще раз.

Лика

Бариста в кофейне «Спэшл»

Я работаю в «Спэшл» с открытия, чуть больше месяца. От «Эр. 10» работа отличается достаточно сильно. Во-первых, я чувствую, что мы — команда: нас обучают старшие бариста, на кухне работают повара. «Эр. 10» — очень классная кофейня, при этом она все же больше учебная, а в новом проекте мы хоть и тоже учимся, но уже более полноценно. Здесь больше гостей, и очень важно умение и работать на кухне, и взаимодействовать с новыми ребятами. «Спэшл» дает мне возможность улучшить навыки работы со спешелти-кофе, появляется желание углубиться в эту сферу.

Александр

Бариста в кофейне «Спэшл»

Я работаю около месяца. Пока мне все нравится: у нас отличный коллектив, с которым не заскучаешь, крутые наставники, которые постоянно показывают что‑то новое и принимают все твои косяки, поддерживают. Я очень рад, что работаю здесь, но замечаю, что часто бываю невнимательным. Например, могу не успеть углядеть за гостями и кого‑то не встретить вовремя. Еще бывает сложно разговаривать с некоторыми гостями, но я продолжаю учиться.

Рия

Социальный работник «Анна помогает», младший повар и бариста в кофейне «Спэшл»

Я в кофейне с открытия и, пока я здесь, очень хочу научиться работать не только с кофе, но и на кухне. Главная сложность для меня — работать на потоке с большим количеством покупателей. Они все разные, и не все ведут себя корректно, например, кто‑то может прийти в нетрезвом состоянии или с едой из другого заведения. Тогда нужно вежливо объяснить, что так делать нельзя. Еще бывает непросто общаться с большой командой: когда есть и бариста, и повара, и помощники по залу, нужно уметь координировать процессы.

Здесь я чувствую себя человеком, любящим свою работу. У нас очень крутой коллектив, и все вокруг открытые, добрые, готовые выслушать, обнять и поддержать. В будущем, если я решу куда‑то уйти, я бы хотела совмещать работу в общепите и социальную деятельность, потому что это те две сферы, которые теперь для меня наиболее важны.