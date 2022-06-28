Собрали места в Москве, где цена точно соответствует размеру порции. От китайской хрустящей курицы с рисом до мясной выпечки, сочных котлет и бубликов с шоколадной пастой — почти все можно смело брать на двоих.

«Чихо» Отличная хрустящая курица и красочный интерьер

1 из 4 2 из 4 Салат с креветками и ананасами, 420 р. © Чихо 3 из 4 Свиные ребра в кисло-сладком соусе, 590 р. 4 из 4

В «Чихо» яркий дизайн в азиатском стиле, много гостей и по-настоящему щедрые порции адаптированных китайских блюд. Они не такие острые, как если бы вы попробовали их где‑нибудь в провинции Сычуань, но это их ничуть не портит. Безусловный хит ресторана — курица Kowloon (420 р.). Это сочные хрустящие кусочки птицы в сладковатом соусе наподобие терияки, которые выкладывают рядом с пропаренным рисом. Как и все блюда, курицу можно съесть на месте или взять с собой в картонной коробочке, чтобы гулять по переулкам, поедая палочками свою порцию. Кроме основных блюд, здесь готовят много отличных закусок. Их лучше заказывать в стол: шанс съесть и горячее, и закуску самостоятельно — близок к нулю. Тем не менее точно стоит попробовать баклажаны в кисло-сладком соусе (390 р.), попкорн из креветок (430 р.), древесные грибы с овощами (250 р.) или салат с креветками и ананасами (490 р.).

Адрес Кривоколенный пер., 12, стр. 10 Время работы пн-чт 11.00–23.00, пт 11.00–0.00, сб 12.00–0.00, вс 12.00–23.00 Телефон +7 (495) 208 93 48

«Охотка» Морские хот-доги и сочные кальмары в кляре

Кальмары фри, 430 р. © Охотка 1 из 2 Море-дог с крабом, 490 р. © Охотка 2 из 2

«Охотка» — лучшее место с большими порциями бюджетных морепродуктов. У ресторана есть свои рыболовецкие суда, которые курсируют по Охотскому морю и добывают свежие продукты для ресторанов. Сейчас работает два пространства сети — на Сретенке и на Маросейке. За более расслабленной обстановкой, низкими ценами и сытными позициями идите на Кита-город. Меню уместили на одной странице, но блюд при этом множество: есть раздел с намазками, салатами, супами, блюдами во фритюре, блюдами на гриле и море-догами. Последние напоминают классические хот-доги, только с морепродуктами внутри, и их точно стоит заказать. Выбирайте между море-догом с палтусом (390 р.), крабом (490 р.) или треской (390 р.)— начинку кладут в мягкую масляную бриошь, которую, как и весь хлеб в ресторане, выпекают сами. К булке берите сочного и очень нежного кальмара фри (430 р.), картошку в мундире (250 р.), которую принесут в небольшой алюминиевой кастрюле с солью в спичечном коробке, и салат Цезарь (370 р). В нем нет ни курицы, ни креветок — только хрустящие листья салата и сушеный перец чили. Для самых голодных есть еще две отличные позиции: большой хинкал с морепродуктами за 570 рублей (на лодочку из теста выкладывают кальмаров, креветок и маллюсков в сливочном соусе) и терпуг на гриле (710 р.). Мясо рыбы нежное, совсем не сухое, в меру маслянистое и без мелких костей. Порция очень приличная и съесть ее в одиночку получится, только если больше вы ничего не заказывали. Поэтому лучше все-таки брать терпуга на двоих или даже на троих, дополняя картошкой, море-догами и в меру сладкой бриошью с кремом и кислой смородиной на десерт.

Адрес Маросейка, 6–8, стр. 1, вход из Петроверигского переулка Время работы пн-вс 11.00–23.00 Телефон +7 915 117 44 35

Mini Turkish Spot Крошечное кафе на Тверской с дюрюмом и сладостями

Менемен, 390 р. 1 из 2 2 из 2

Меню соответствует названию — готовят только дюрюм с тремя начинками на выбор и сладости, которые меняются в зависимости от дня. В дюрюм могут добавить баранину (390 р.), курицу (320 р.) или осетрину (390 р.) и дополнить все зеленью, гранатом и овощами. Все ингредиенты заворачивают в тонкий хрустящий лаваш наподобие шаурмы и добавляют соус, остроту которого можно выбрать при заказе. Если вам повезет, в наличии может быть блюдо из яиц — менемен, который подают с симитом, или сладости: каймак с медом, симит с шоколадной пастой или пахлава. Обязательно закажите что‑нибудь из десертов вместе с пряным ароматным чаем — его принесут в небольшом стеклянном стакане армуду.

Адрес Тверская, 19, стр. 2 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон нет

Дагестанская лавка Халяльная выпечка на Даниловском рынке

Кукурузный хинкал с мясом, 510 р. 1 из 2 Пирог с мясом и картофелем, 415 р. 2 из 2

На фуд-корте Даниловского рынка есть множество хороших ресторанов с самыми разными концепциями. Одна из самых популярных и любимых многими — Дагестанская лавка. Невероятные лепешки чуду в тонком лаваше с начинками из сыра, зелени или картофеля (по 220 р.), увесистые порции мясных и творожных пирогов в двух размерах (410 р./930 р.) и сладкая выпечка — все очень сытно, щедро и выгодно. Такие плотные блюда идеально дополнить чем‑нибудь свежим и прохладным. Для этого советуем отправиться в торговые ряды, купить пару сладких томатов, редиса или огурцов, помыть тут же на рынке и съесть вместе с пирогами и лепешками из лавки.

Адрес Мытная, 74, Даниловский рынок Время работы пн 8.00–19.00, вт-вс 8.00–21.00 Телефон нет

Yasha Израильская уличная еда и какао с маршмеллоу

Хумус с жареной цветной капустой, 430 р. 1 из 3 Хумус с томленой говядиной, 550 р. 2 из 3 Мини-пиде с вишней, 200 р. 3 из 3

Яркое кафе дальневосточной кухни На Тульской радует не только отличными хумусами, питами и салатами вроде табуле. Первое, на что стоит обратить — большие лодочки пиде из теста с разными начинками. Например, есть с сыром (550 р.), пряной говядиной (480 р.) или моцарелой и баклажанами (500 р.). Пиде в большом размере лучше брать на двоих или присмотреться к мини версиям, которые обойдутся всего в 200 рублей; самая идеальная для лета — с вишней. К ней берите горячее какао с зефиром, комбучу или сидр.

Адрес Холодильный пер., 3, к. 1, стр. 15 Время работы пн-пт 10.00–21.00, сб-вс 10.00–18.00 Телефон +7 926 677 70 27

«Абу Гош» Уютная хумусия с небольшим меню и красивой посудой

Самбусики с сыром, 350 р. 1 из 2 Шакшука с хумусом и питой, 390 р. 2 из 2

Две небольшие и невероятно симпатичные хумусии работают в районе Арбата и Трубной. Меню здесь значительно меньше, чем в «Яше», зато некоторые позиции обойдутся вам заметно дешевле. Например, фалафель в пите стоит 400 рублей, а классический хумус со свежеиспеченной питой — всего 250. В целом такой закуской вполне можно наесться, если еще взять любой из трех десертов: кнафе, баллуриа из тонкого теста фило и грецких орехов или малаби — молочный пудинг с фисташками и соусом из инжира. Запить можно кофе с кардамоном, какао с мятой и розой или ливанским напитком из цветков апельсинового дерева, который принесут с кедровыми орехами (от 220 р.).

Адрес пер. Сивцев Вражек, 42, стр. 5 Время работы пн-вс 9.00–23.00 Телефон +7 (495) 226 92 02

Yami Yami Увесистые порции роллов в доставке

1 из 3 Ролл с запеченным лососем и соусом бешамель, 620 р. 2 из 3 Филадельфия с лососем и угрем, 680 р. 3 из 3

Yami Yami — единственное место в подборке, которое работает только на доставку. Зато здесь есть все, что угодно — от роллов, пиццы и салатов до супов, шаурмы и детского меню. Как и во многих недорогих местах, удачно здесь готовят далеко не все и лучше точно знать, что заказать, чтобы не выбирать на ходу из множества вариантов. Главное, на что стоит обратить внимание — роллы. Они очень большие и цена для такого размера приятная. Но и тут не все так просто. Некоторые позиции все-же стоит обойти стороной, например, блюда с крабом — а нем могут попадаться фрагменты панциря. С одной стороны, это точно дает уверенность, что нам не подсунули крабовые палочки, с другой — не очень приятно жевать жесткие острые частицы. Кроме того, стоит быть осторожными с роллами с сырым лососем. Иногда рыбу могут привезти не очень свежей, что может сказаться на вкусе. Как и в случае с крабом, совсем необязательно, что вам доставят неудачную порцию, но если вы не хотите рисковать, лучше брать беспроигрышные варианты. Например, «Филадельфию» с креветками (520 р.), запеченный ролл с креветками (520 р.) или кальмарами (490 р.), ролл с запеченным лососем и соусом бешамель (620 р.) или ролл Rise с креветкой в рисовой бумаге (500 р). Двумя порциями можно объесться — они действительно значительно больше, чем в других ресторанах. Но если вдруг вы боитесь, что захотите еще, берите порцию супа (они тоже огромные) или маки с огурцом и авокадо из детского меню (200 р). По размеру они практически такие же, как во взрослом, а стоят в два раза дешевле.

«Котлета по-киевски» Котлета по-киевски с разными начинками и еще пара позиций

© Котлета по-киевски 1 из 2 Котлета по-киевски, 270 р. © Котлета по-киевски 2 из 2

Концепции с монопродуктом во главе зачастую самые удачные — есть возможность лучше отработать главное блюдо, разнообразить его вариации и дополнить несколькими вспомогательными позициями вроде гарниров и напитков. Так получилось и с «Котлетой». Мясные колобки тут получаются сочными, хрустящими благодаря панировке и очень сытными. Есть классическая котлета или варианты с дополнениями в виде сыра, зелени, грибов или халапеньо (от 270 р.). К котлете можно взять картошку или батат фри и фильтр-кофе.

Адрес Садовая-Самотечная, 6, стр. 1 Время работы пн-вс 12.00–22.00 Телефон нет

«Скрепка» Хиты из разных заведений и коктейли на пиве

Хюго шприц, 350 р. © Скрепка 1 из 2 Бейгл с ветчиной, грибами, шпинатом и сыром, 350 р. © Скрепка 2 из 2

В кафе от создателей бара «Ровесник» заработала веранда в собственном дворике. Теперь съесть блюда из дружественных «Скрепке» мест и запить их ежевичным пивом можно на свежем воздухе. К слову, вечером тут особенно красиво благодаря разноцветным огонькам, которые зажигают, как начинает смеркаться. В меню появился подарок всем любителям кюфты и поклонникам Alexander’s Мит Поинт — кюфта с миксом говядины и баранины, сыром и розовыми томатами в теплом лаваше. Стоит она, как и все завтраки (их готовят весь день) и стартеры — 350 рублей. Все остальные блюда — от Аба боула с курицей до ньокки из картофеля с обожженной кукурузой — обойдутся в 400 рублей, а десерты — в 250. Система очень выгодная и удобная: можно легко рассчитать, сколько хотите потратить и на какие позиции. Мы рекомендуем идти ва-банк и брать сразу две самые сытные позиции — кюфту и френч тост от петербургского бистро «Футура» на десерт. Его готовят с клубникой и заваренным кремом с маскарпоне.

Адрес Девяткин пер., 7 Время работы пн-чт 11.00–0.00, пт-сб 11.00–3.00, вс 10.00–0.00 Телефон +7 999 886 32 23