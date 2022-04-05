Рассказываем про главные открытия марта в Петербурге: ресторан от проекта «Ночлежка», новый аперитивный бар от создателей Ôpetit и другие места. Все они отлично подходят для того, чтобы отвлечься от бесконечной зимы и почувствовать, что лето близко.

«Вход с улицы»

Интерьер ресторана «Вход с улицы» © «Вход с улицы» 1 из 10 Интерьер ресторана «Вход с улицы» © «Вход с улицы» 2 из 10 Интерьер ресторана «Вход с улицы» © «Вход с улицы» 3 из 10 Боул с тунцом, зеленой гречкой и сезонными овощами, 450 р. © «Вход с улицы» 4 из 10 Кисло-сладкая лапша с овощами, 390 р. © «Вход с улицы» 5 из 10 Томатный суп с баклажанами, 390 р. © «Вход с улицы» 6 из 10 Суп из лесных грибов, 300 р. © «Вход с улицы» 7 из 10 Судак с ризотто из пшенки, 590 р. © «Вход с улицы» 8 из 10 Ягодная коврижка с горячим шоколадом, 370 р. © «Вход с улицы» 9 из 10 Творожная запеканка с клубникой, 350 р. © «Вход с улицы» 10 из 10

«Вход с улицы» — ресторан от благотворительной организации «Ночлежка» и проект транзитного трудоустройства для бездомных. Открытие в «Ночлежке» задумали еще в 2018 году, взглянув на европейские рестораны, где стажируются люди, не имеющие дома. В Петербурге место ресторану нашли в «Бертгольд-центре», а открыть его помогали известные повара и рестораторы : Александр Берковский («Общество чистых тарелок», Mishka Bar), Дмитрий Блинов (Duoband), Антон Абрезов (Commons) и другие. В ресторане подопечные «Ночлежки» проходят стажировку как повара, бариста, официанты или бармены, получают зарплату и набираются опыта, чтобы в будущем жить без помощи организации. Сейчас на кухне работают двое стажеров, ежегодно здесь будут стажироваться 15–20 бездомных. У «Входа с улицы» хорошо и с идеей, и с едой. В меню — понятные блюда с отсылкой к домашней еде. Готовят винегрет с вялеными томатами (330 р.), томатный суп с баклажанами (390 р.) и судака, ризотто к которому делают из пшенки (590 р.). На завтрак жарят скрэмбл с тостами (330 р.) и подают тонкие сладкие блины с грейпфрутом (360 р.).

Что съесть Боул с тунцом, зеленой гречкой и сезонными овощами, 450 р. Винегрет с вялеными томатами и пастой из горошка, 330 р. Томатный суп с баклажанами, 390 р. Судак с ризотто из пшенки, 590 р. «Графские развалины» с черноплодной рябиной, 350 р.

Адрес Гражданская, 13–15 Время работы пн-вс 11.00–23.00 Телефон +7 981 122 84 97

Santé

Интерьер бара Santé © Santé 1 из 7 Интерьер бара Santé © Santé 2 из 7 Паштет из куриной печени со сливочным кремом, бриошью и персиком, 350 р. © Santé 3 из 7 Тартар из говядины с копченой грибной эмульсией, шнитт-луком и щучьей икрой, 650 р. © Santé 4 из 7 Картофельные крокеты с сыром, беконом, сметаной и щучьей икрой, 450 р. © Santé 5 из 7 Крем-брюле с лемонграссом, 300 р. © Santé 6 из 7 Рийет из копченой макрели с компоте из клюквы и хлебом, 350 р. © Santé 7 из 7

Новый проект от команды бистро Ôpetit, бар Santé, сделан в стиле ар-нуво. Он выглядит как аперитивный бар, куда приятно зайти после насыщенного рабочего дня. Обязательно изучите всю барную карту: в ней три блока, каждый из которых посвящен одному из французских регионов и традиционным для них напиткам. Пробуйте Bonbon Negroni (550 р.) с кокосовой водой и какао, Provence Martini (550 р.) с лимонной вербеной, а если вы за рулем — не расстраиваетесь и просите безалкогольный Bellini (450 р.), обманчиво похожий по вкусу на сухое игристое. Еда в баре отличная, заигрывающая деликатным соседством французских закусок с джанк-фудом от шефа Александра Чистякова («Футура», «108»). Из копченой макрели делают рийет, который предлагают смешать с компоте из клюквы и намазать на теплый хлеб (350 р.), жарят хрустящие картофельные крокеты с сыром, беконом и сметаной (450 р.) и курицу а-ля Кентукки (450 р.), напоминающую стрипсы в KFC.

Что съесть Рийет из копченой макрели с компоте из клюквы и хлебом, 350 р. Домашняя рикотта со свекольным релишем и базиликовым супом, 400 р. Хлеб с луковым маслом, 150 р. Курица а-ля Кентукки со сливовым соусом и соусом карри, 450 р. Крем-брюле с лемонграссом, 300 р.

Адрес Ординарная, 4 Время работы пн-вс 14.00–2.00 Телефон +7 905 275 55 69

Kiku Izakaya

Интерьер Kiku Izakaya © Kiku Izakaya 1 из 7 Интерьер Kiku Izakaya © Kiku Izakaya 2 из 7 Интерьер Kiku Izakaya © Kiku Izakaya 3 из 7 Лосось кусияки, 790 р. © Kiku Izakaya 4 из 7 Сашими из Kiku Izakaya © Kiku Izakaya 5 из 7 Суши и роллы из Kiku Izakaya © Kiku Izakaya 6 из 7 Филе миньон, 890 р. © Kiku Izakaya 7 из 7

В Японии в изакая-бар приходят, чтобы выпить и взять закуски на компанию. В Kiku на Петроградской стороне есть и то и другое. Илья Нецветаев (Cococo group, Four Seasons Moscow, Buro TSUM) придумал коктейли с азиатскими вкусами и составил линейку саке, которые отлично сочетаются со свежей рыбой и морепродуктами от шеф-повара Антонины Смирновой, работавшей с шефом Мунечикой Баном в японском ресторане Megumi. Открытие азиатского места сейчас кажется фантастикой из‑за сложностей с поставками рыбы, но у Kiku все получилось. Команда закупилась японскими морепродуктами, из которых теперь сервируют чудесные суши, сашими и роллы : с лососем, креветкой, угрем и желтохвостом (хамати). Если хочется чего‑то поинтереснее, берите татаки из говядины (890 р.), на кусочки которой выкладывают стебель васаби, или японские лепешки окономияки (590 р.), их тут делают из белокочанной капусты и краба) или шашлычки кусияки (790 р.): на шпажках чередуют лосося и спаржу и подают с поджаренным луком-пореем.

Что съесть Суши с угрем, 810 р. Ролл кидзами «Филадельфия», 990 р. Эби-рамен, 890 р. Татаки из говядины, 890 р. Юдзу панна-котта, 550 р.

Адрес Малый просп. П.С., 60 Время работы вт-чт, вс 13.00–23.00, пт-сб 13.00–2.00 Телефон +7 911 107 66 80

Giallo

Томатный суп с треской, 540 р. © Giallo 1 из 7 Гребешок с морковным понзу, 490 р. © Giallo 2 из 7 Карпаччо из осьминога, 680 р., и коктейль Piumo de Cristallo, 700 р. © Giallo 3 из 7 Коктейль Maudit, 750 р. © Giallo 4 из 7 Зеленое ризотто и страчателла, 640 р. © Giallo 5 из 7 Коктейль Meriggiare, 650 р. © Giallo 6 из 7 Буррата и сладкие томаты, 380 р. © Giallo 7 из 7

Giallo от команды Ezo Izakaya & Bar — одно из самых стильных открытий марта в Петербурге. Задумка простая — итальянское бистро и бар, исполнение — винтажно-киношное. Все как в итальянском фильме 1970-х годов : лакированные стены, глянцевая краска на стенах, винтажная мебель, кожаные, леопардовые и металлические детали. Залов два. Первый — побольше, с полукруглой барной стойкой, за которой вечером хорошо пробовать коктейли от барменов Елены Латыповой (Ezo) и Павла Пушкарева («Ателье Tapas & Bar»). В подборке — 12 миксов (600–750 р.), большую часть из которых делают с итальянскими вермутами и аперитивами. Вторая комната поменьше и похожа на кабинет с лакированными стеллажами с вином, винилом (его ставят после 18.00) и открытая кухня. Еда в ресторане итальянская, но без банальностей. В меню много морепродуктов, пицца на хрустящем тесте и несколько видов равиоли. Последние вы наверняка и так попробуете, а с ними обязательно берите гребешок с насыщенным морковно-цитрусовым кремом понзу (490 р.; он, кстати, мурманский!) и суп из каштанов с сумасшедшим ореховым вкусом и муссом из пармезана (450 р.). Десертам либо оставьте место, либо дайте слово за ними вернуться : за каноническим тирамису (380 р.) или базиликовым кремом с малиновым муссом (380 р.).

Что съесть Цветная капуста с песто и пекорино, 420 р. Гребешок с морковным понзу, 490 р. Суп из каштанов с муссом из пармезана, 450 р. Равиоли с уткой и сморчками, 620 р. Тирамису, 380 р.

Адрес Восстания, 16 Время работы пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00 Телефон +7 981 137 66 77

Marso Polo

Спагетти с фрикадельками и соусом наполи, 850 р. © Marso Polo 1 из 3 Мини-осьминоги с томатами, красным вином и обжаренной на гриле фокаччей, 1500 р., и тальята-стейк с руколой и пармезаном, 1400 р. © Marso Polo 2 из 3 Коробки для пиццы в ресторане Marso Polo © Marso Polo 3 из 3

Итальянец Антонио Фреза (Saviv Bistro, Sea, signora) открыл Marso Polo на месте легендарного ресторана «Парк Джузеппе» у Спаса на Крови и с видом на Марсово поле и Мойку. В Marso Polo цветут живые цитрусовые деревья, а официанты одеты в яркую розовую, желтую и бирюзовую форму, сшитую петербургским брендом Not for Sale. Кажется, будто ты не в Петербурге, а в солнечной Италии. Придет тепло, и картинка станет убедительнее: стеклянные ставни распахнутся, а панорама сменится катерами, проходящими по соседней Мойке. Кухня в ресторане — по-итальянски домашняя, потому что большую часть блюд готовят по рецептам мамы и бабушки Антонио. Вместе с шеф-поваром Антоном Счетчиковым (Terrasa, Kristof) они готовят самолепную пасту с зеленым чили и лимоном (620 р.) или с фрикадельками и соусом наполи (850 р.), в тосканском гриле жарят мини-осьминогов, митболы и цыпленка. Пиццу пекут трех размеров. Можно взять маленькую, диаметром 28 см, с одним вкусом, полуметровую с двумя или метровую, где умещаются сразу четыре начинки. Легко определиться и с выбором десертов, которые прикатывают к столу на маленькой тележке. Берите ромовую бабу с лимончелло и заварным кремом (350 р.), уже в вашей тарелке ее щедро польют ликером.

Что съесть Деревенский тост с бурратой и томатами, 690 р. Свежий салат с тертой боттаргой, 850 р. Спагетти с зеленым чили и лимоном, 620 р. Пицца с мортаделлой, страчателлой и фисташками, 890 р. Ромовая баба с лимончелло, 350 р.

Адрес наб. канала Грибоедова, 2в Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 921 911 50 10