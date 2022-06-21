Поговорили с директором по развитию Даниловского рынка Ольгой Кукобой и узнали, на какие овощи, фрукты, травы и ягоды обратить внимание в летние месяцы.

Ольга Кукоба Директор по развитию Даниловского рынка

Всем известные события не могли пройти бесследно для фермерской отрасли. В самом начале было опасение, что поставки зарубежных продуктов могут встать на паузу или вообще прекратиться, но, к счастью, эти переживания не подтвердились — этим летом проблем с сезонными позициями и не предвидится. Производители вовремя сориентировались: закупили все семена и обновили оборудование. Единственное, с чем мы столкнулись, — повышение логистических затрат на 10–15%, что также влияет и на стоимость продуктов. Разумеется, долгосрочный прогноз построить пока не удастся. Что будет даже в следующем сезоне — неизвестно , но, если события будут развиваться по грустному сценарию, вероятность задержки или отмены поставок, нехватки семян, зерен и комплектующих для сельхозтехники возрастет в разы. Пока прилавки полные, рассказываем, что уже можно купить на рынке и на что стоит обратить внимание в ближайшие теплые месяцы. Июнь Июнь — начало фермерского сезона, в это время появляются первые грунтовые овощи, фрукты и ягоды из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. В это время можно купить молодую морковь, свеклу, редис и много ароматных трав и салатов, выращенных на грядках: кинзу, петрушку, укроп, базилик, ревень, сельдерей, шпинат, щавель, мяту, крапиву, эстрагон, тимьян, черемшу, романо, спаржу, руколу, кейл. Привоз отечественного урожая означает, что большинство продуктов подешевеет.

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Вот-вот на рынке появится вишня из Молдавии и Крыма и спелая черешня из Узбекистана. Сладкая черешня — безусловный хит месяца. Из нее, к слову, получится потрясающий клафути. Если решите приготовить пирог, выбирайте темные ягоды — они более сладкие и сочные — и удаляйте косточки. Еще понадобится немного муки, сахара, молока, сливочного масла и 2–3 яйца — и французская выпечка готова. Кроме ягод рекомендуем покупать первые армянские медовые абрикосы сорта шалах и узбекские нектарины, которые как раз начинают продавать в середине июня. Абрикосы и нектарины сейчас сочные и суперсахарные, их достаточно нарезать и добавить к ванильному мороженому, чтобы получить идеальный десерт. Из овощей обратите внимание на томаты, молодой картофель нового урожая, легендарные хрустящие луховицкие огурцы, грунтовый перец и кабачки . Кстати, молодая картошка довольно сложная в приготовлении, но испортить ее все равно трудно. Рекомендуем хорошенько отварить клубни, добавить обжаренный репчатый лук и укроп и немного фермерского сливочного масла. И сразу возникнет ощущение, будто попал на застолье у бабушки на даче. Июль По обилию локального урожая июль однозначно выигрывает у других летних месяцев. На прилавках наконец-то появится много отечественные ягод: ежевика из Липецкой области, черника из Владимирской и любимая многими лесная земляника . Но главными июльскими бестселлерами все-таки будут сочные нектарины и бархатистые персики.

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В этом месяце продолжают продавать нектакоты из Армении и Узбекистана , и это главные фрукты июля. Когда будете покупать, берите не очень много плодов зараз: спелые персики быстро портятся, и их лучше съедать сразу. Если вы любитель делать закрутки, можно сварить на зиму варенье или компот из этих плодов. А еще с нетерпением ждем сливы, виноград «кишмиш», подмосковный крыжовник, зеленый узбекский инжир и молодые яблоки сорта «мельба». К фигам и винограду прекрасно подойдут мягкие сыры: например, добавьте козий сыр в тартин из французского багета и дополните это инжиром и медом — он усилит сладкий вкус плодов. Из несладкого особой популярностью в середине лета пользуются свежие лисички, молодые баклажаны и цветная капуста . Кочан можно запечь по всем канонам израильской кухни — целиком в духовке. Перед запеканием важно подержать капусту в кипящей воде около 15 минут, затем просушить, полить оливковым маслом и посыпать небольшим количеством соли. А с рыжими грибами вообще хорошо приготовить что угодно: добавить в ризотто, пожарить с картофелем и луком или даже сделать с ними домашнюю пиццу. Главное — купить грибы в проверенных местах и убедиться в том, что они не ложные. Август В августе на рынке есть два бессменных сезонных лидера — арбузы и дыни . Сахарные освежающие арбузы привозят из Дагестана, Астрахани и Волгограда, а дыни сортов «колхозница» и «торпеда» попадают на прилавки прямиком из Узбекистана.

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В этом месяце также много винограда и инжира: фиолетовый инжир привозят из Армении и Азербайджана, а черный «кишмиш» — из Узбекистана. Также активно пойдут поставки смородины и голубики, а в конце августа на рынке появиятся еще и ранние сорта облепихи . Августовские ягоды идеально подойдут на завтрак к граноле, мюсли или зернистому творогу. Так как почти все они кислые, советуем добавить немного сахара или меда, чтобы сбалансировать вкус. Листья смородины также могут пойти в дело: если любите солить огурцы и помидоры на зиму, добавьте в банки смородиновые листы. Ну а если закрутки не ваше хобби, смело кладите листья в черный чай. Получится даже интереснее, чем с мятой или мелиссой. На смену узбекским томатам приходят краснодарские : они дешевле, но по вкусу не уступают зарубежным. Российские томаты не хуже остальных подходят для летних салатов. Когда особенно жарко, хочется холодную, но сытную закуску. Сочетание с сыром всегда беспроигрышно: можно нарезать помидоры на дольки, добавить моцареллу или страчателлу, немного базилика и оливкового масла. Также во второй половине месяца не пропустите появление ранних яблок и благородных лесных грибов: подосиновиков, подберезовиков, боровиков и маслят.