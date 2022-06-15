Подробная инструкция о том, как собраться на пикник в городе. Рассказываем, как лучше хранить продукты, какой выбрать плед, зачем вам деревянные паллеты и восковые салфетки и с чем лучше печь пироги. А также даем ссылки на конкретные предметы, чтобы было проще сориентироваться.

Что взять с собой? Самый главный аксессуар, без которого пикник невозможен, — это, конечно, плед . Можно взять тот, что есть у вас дома, но лучше учесть, что после пикника его, скорее всего, захочется постирать или почистить. Проверьте, влезет ли плед в стиральную машину и можно ли его там стирать. Практичнее всего прихватить с собой плед или ковер из хлопка — такой, вероятно, не сядет и не испортится после стирки. А вот если испачкается плед из натуральной шерсти, его придется отдавать в химчистку. У специальных пледов для пикника часто бывает прорезиненное основание — это очень удобно, потому что такой можно положить даже на мокрый газон. Если вы решите приобрести отдельный плед для вылазок на природу, обратите внимание на модели со вшитыми или съемными ручками, чтобы его было удобно носить с собой. Плюс плед, который вы используете только для пикников, необязательно стирать каждый раз, если он не запачкался. Для того чтобы оборудовать место, также пригодится складной тент — он поможет создать тень в жаркий день и станет классным декоративным элементом — вот увидите, все будут хотеть под ним сфотографироваться. Не забудьте также про мусорный контейнер и пакеты к нему. Конечно, без контейнера можно обойтись, но с ним будет более симпатично и практично. Специальная корзина или сумка для пикника — удобное решение, если вы собираетесь провести время небольшой компанией из 2–4 человек. Для большего количества людей нужно будет больше продуктов и оборудования — в стандартную корзину все точно не влезет. Но ее все равно можно взять с собой для приборов и небольших сухих закусок, а чтобы унести то, что не влезло, пригодятся дополнительные холщовые сумки или авоськи — можно выбрать те, что на колесиках, для более легкой транспортировки. Чтобы оборудовать место для большого пикника, хорошо подходят деревянные паллеты . Используйте 1–2 штуки и сделайте из них общий стол с едой, а гостям предложите взять свои пледы и подушки, чтобы сесть на них вокруг.

Обязательно ли нужна сумка-холодильник? Когда температура на улице выше +25, долгий пикник сложно провести без сумки-холодильника, особенно если вы планируете есть не только хлеб и фрукты. Мясо, сыр и другие закуски с продуктами животного происхождения на жаре испортятся. Самый простой и бюджетный вариант — термосумка, куда нужно подложить пакет со льдом или специальный охлаждающий элемент. Она поможет сохранить содержимое прохладным на 2–3 часа. Места в такой сумке хватит, чтобы упаковать еду для 3–5 человек. Для большого пикника можно взять в аренду или купить изотермический контейнер с аккумуляторами холода. В нем можно хранить лед, напитки и быстропортящиеся продукты. Чтобы все влезло, выбирайте контейнеры объемом от 20 литров.

Что еще пригодится? Помойте, нарежьте и заранее упакуйте все съестное, чтобы не пришлось тратить время на природе. Сложите продукты в красивые контейнеры или миски — если у них нет крышек, можно использовать для упаковки многоразовые восковые салфетки или фольгу . Если готовитесь к масштабному пиршеству, не забудьте нож и разделочную доску, чтобы на месте нарезать хлеб, мясо и фрукты. Для сохранения нужной температуры напитков — неважно, согревающих или освещающих — нужны будут термосы. Еще для большого пикника пригодится органайзер для бутылок — если он сделан из термоткани, то еще и поможет немного дольше сохранить напитки холодными. Украшением вашего стола (а точнее, пледа) может стать крюшонница или колба для лимонада. Обязательно положите с собой репеллент . Он, кстати, может стать и украшением вашего пикника: специально для летних уличных мероприятий есть свечи с цитронеллой, которые отпугивают насекомых. Еще стоит собрать с собой маленький «тревожный мешочек» — положите в него то, что может пригодиться для обустройства территории и первой помощи: дополнительные пакеты, бумажные полотенца, ножницы, моток бечевки, санитайзер, лейкопластырь и пятновыводитель.

Какую посуду и декор выбрать?

Одноразовая посуда — это неэкологично и некрасиво. Лучший выбор для пикника — нержавеющая сталь в эмали: такая посуда очень легкая и прочная, ее сложно испортить, и она красиво стареет, так что сможете передать свои тарелки и чашки внукам. Не забудьте также положить с собой приборы и бокалы из небьющегося стекла — их можно купить у брендов, которые изготавливают посуду для яхт. Заранее подумайте про декор: положите с собой столовую дорожку и нарядные салфетки , попросите кого‑то из гостей принести кувшин или легкую вазу для цветов. Чтобы создать дополнительный уют и красоту, можно взять подушки, на которых удобно сесть: наденьте на них хлопковые чехлы, которые будет легко постирать. А если планируете пикник вечером, захватите с собой гирлянду на батарейках.

Какую еду выбрать? Лучшая еда для пикника — сэндвичи, пироги и свежие овощи, фрукты и ягоды. Последние заранее помойте, разложите в контейнеры, проложите крышку, перед тем как закрывать ее, бумажным полотенцем, чтобы если что‑то раздавится, сок не протек и не испачкал все. Бутерброды лучше готовить так, чтобы соус или влажные продукты вроде огурцов, помидоров или грудинки не контактировали с хлебом — так он не размокнет. Если вы хотите приготовить салат, все ингредиенты стоит смешать с заранее приготовленной заправкой на месте.

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Чтобы сделать салаты более сытными, можно добавить нут или фасоль из банки, взять с собой запаренный кипятком булгур, кускус или отваренное киноа. Также в походе пригодятся намазки без молочных продуктов и яиц: хумус, томатная пассата, тхина, бабагануш, тапенада, гуакамоле или острый соус вроде чили-сальсы. Дипы с молочными продуктами и яйцами подойдут только для температуры ниже +25 градусов. Это может быть йогурт с зеленью, сырный соус, айоли или соус тартар. К начинкам идеальны начос, чипсы, крекеры, соленые палочки, гриссини, хлебцы, подсушенный багет или лепешки. Рыба — не лучшее решение для пикника, от нее будет очень сильный запах. Если критически хотите чего‑то рыбного, берите коктейль из морепродуктов или консервированного тунца — его можно добавить в салат или как начинку для сэндвичей, но лучше делать это уже прямо на пикнике, чтобы не испортилось, не протекло и не пахло. Пироги — всегда хорошая идея. Их комфортно съесть как теплыми, так и холодными. Выпечку даже можно спокойно готовить с рыбой: после термической обработки у нее будет меньше шансов испортиться. Чтобы нести пироги было проще, можно сразу нарезать их на порционные куски, хотя целый пирог в форме будет выглядеть однозначно привлекательнее.

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Напитки лучше брать в виде концентрата. Это может быть цитрусовый, ягодный или травяной сироп. Его можно разводить холодной водой с газом и без или кипятком. Также можно добавить алкоголь, кусочки фруктов, корицу или имбирь.