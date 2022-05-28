Делимся самыми интересными гастрономическими новостями недели и рассказываем, где пробовать тартар из страуса, пить похмельные коктейли и смотреть фильмы Хаяо Миядзаки за плошкой рамена.

Cape Запоминающаяся южноафриканская кухня на Патриарших

Палтус с кукурузой и домашним том-ямом, 1290 р. 1 из 7 2 из 7 Жженый тунец с желтой репой, черной фасолью и понзу с манго, 990 р. 3 из 7 4 из 7 Томатный суп с морепродуктами и сдобным брецелем, 890 р. 5 из 7 Утиная ножка с картофелем и грейпфрутом, 980 р. 6 из 7 Тако с палтусом, вялеными томатами и айоли с карри, 680 р. 7 из 7

На Патриарших нечасто открываются самобытные рестораны. Cape, вдохновленный культурой и гастрономией Кейптауна, оказался как раз таким. Создатели проекта Анна и Никита Татаевы (Coba, «Ткемали», «Кадриль») специально привезли посуду из Южной Африки — столовые приборы и миски, украшенные национальными узорами, используют в сервировке стола. Меню для Cape разработали ирландец Лиам Томлин, шеф и создатель кейптаунских ресторанов Chefs Warehouse, и Илья Пампуха, проходивший различные стажировки в Африке. Тут есть предсказуемые для района позиции вроде севиче из сибаса, но большинство блюд все-таки имеют уникальный вкус. Среди них — тартар из страусиного мяса, оно более тягучее и сладкое, нежели говядина; осьминог с ямсом или хрустящая кукуруза, которая оказывается чем‑то средним между чипсами и оладьями. К последней подают мисочку со специей рас-эль-ханут, ароматной смесью куркумы, корицы, кумина, гвоздики и имбиря. За барную карту отвечал Виталий Бганцов («Вода», Veladora, Hitachi), сделавший ставку на классические коктейли — без сложных сочетаний, зато с неожиданными нюансами. Например, Dry Martini подают в ледяной стопке, чтобы выпить его за пару глотков, а в Whisky Sour вместо белка добавляют ананасовый кордиал. Еще есть большой выбор вина от сомелье Евгения Коваленко — рекордные для Патриарших сорок наименований по бокалам от 550 рублей.

Что пробовать Кукуруза с кейлом, рас-эль-ханутом и кокосовым соусом, 680 р. Ризотто с зеленым горошком и пармезаном, 890 р. Палтус с кукурузой и домашним том-ямом, 1290 р. Крема-каталана с сорбетом из манго, 560 р. Мороженое кулфи с орехами и клубникой, 450 р.

Адрес Б.Палашевский пер., 2/12 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 (495) 740 35 35

«Моя пьяная бабушка летит в Сингапур» Паназия на месте бара Merlione

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Паназиатский бар, недавно заработавший на Большой Никитской, занимает два этажа: с едой и с коктейлями. На первом лепят дим-самы и вонтоны и наливают шоты — алкоголь сервируют причудливо, например, яблочно-базиликовый «Бабушкин любимчик Стен Ли» вам принесут в игрушечной тележке с розовой ручкой. В первом зале много зеленого света, табло словно из аэропорта, и бар, который украсили фигурками манэки-нэко — кошками удачи, машущими лапками. В стены вмонтировали маленькие телевизоры, на которых крутят кадры из аниме Хаяо Миядзаки: рыбка Поньо ест рамен, а дед Камази — лапшу. На более темном нижнем этаже находятся полноценная кухня и барная лаборатория, где готовят десять авторских коктейлей — любой обойдется в 700 рублей. Кухня в целом уступает бару, хотя меню большое и разнообразное: есть тако с уткой, лапша, боулы, тартары. Если вы все-таки пришли поесть, а не только выпить, вам порекомендуют заказать дим-самы — есть вегетарианские, рыбные или мясные вариации. Они неплохи, но будьте аккуратны: тесто получилось недостаточно эластичным, поэтому некоторые пельмешки могут порваться при попытке захватить их палочками. На десерт можно попробовать «Не арахис» — маленькие конфеты в форме арахиса с начинкой из орехового ганаша. Их приносят много, так что берите в стол — самостоятельно съесть целую порцию сложно.

Что пробовать Жареный бок-чой с крабом и кокосовым соусом койя, 800 р. Соленый «Не арахис» с ореховым ганашем и морской солью в шоколадной глазури, 550 р. «Бабушкин любимчик Стен Ли», 390 р. «Крейзи Сингапур, 390 р.

Адрес Б.Никитская, 14 Время работы вт-чт 18.00–0.00, пт-сб 18.00–3.00 Телефон +7 (495) 154 71 66

Что еще интересного

Новое паназиатское кафе Bingsu Work & Roll на Мясницкой

«Калифорния» с крабом, 470 р., ролл с тартаром из лосося, 370 р., опаленная «Филадельфия» с манго, 590 р., «Филадельфия» в трюфельно-сливочном соусе, 590 р.

В Банковском переулке заработало кафе паназиатской кухни. Самый заметный элемент лаконичного светлого интерьера — яркая роспись на стене: красочные рисунки рамена, вареных яиц и портрет девушки, смотрящей на посетителей кафе. Меню — разнообразное, цены — демократичные. Готовят сэндвичи сандо, хрустящие креветки в кляре, крабовые пончики, битые огурцы с арахисом, роллы, гунканы, сытный говяжий рамен на ароматном бульоне и различные горячие блюда — от курицы карри до палтуса в мисо-соусе. Кроме того, есть интересный выбор напитков: «Паншейки» делают на основе сливочного мороженого, а «Краши» напоминают фруктовый ледяной сорбет или сицилийскую граниту. Кажется, Bingsu вполне может стать популярным местом среди студентов ближайших корпусов «Вышки».

Адрес Банковский пер., 2/5 Время работы пн-вс 10.00–23.00 Телефон +7 977 454 22 21

Открытие флагманского пивного ресторана «Ян Примус» в районе «Белорусской»

Блюдо на компанию «Охота на мясо», 3150 р.

Сеть «Ян Примус» открыла двухэтажный флагманский ресторан в историческом кирпичном здании на Грузинском Валу. Главное в ресторане — пиво. Его выбор действительно впечатляет: более ста видов в основной карте и шестьдесят пять позиций от российских пивоваров. В меню есть индийский пейл-эль, стауты, лагеры, ячменные и пшеничные сорта, фруктовое пиво, сидры, эли. Если хочется за раз попробовать несколько вариантов, берите дегустационный объем в 120 мл — так вы сможете оценить разные вкусы и сорта и не напиться. Отдельно за едой сюда идти совсем не обязательно, а на закуску к пиву можно взять крылышки, колбаски, креветки, мясо из хоспера или мидии в горчично-сливочном соусе.

Адрес Грузинский вал, 11, стр. 3 Время работы вс-чт 12.00–0.00, пт-сб 12.00–5.00 Телефон +7 (495) 795 94 22

Ленивые завтраки выходного дня в Bambini

Скрэмбл с белыми грибами, 730 р.

В аперитив-баре Bambini запустили поздние завтраки, которые готовят в выходные с 12.00 до 17.00. Шеф Паша Казьмин разработал блюда, которые вполне могут стать и завтраком, и обедом. Готовят кальмары с мятым картофелем в пряном томатном соусе (590 р.), бургер со страчателлой, мортаделлой, рукколой и глазуньей (650 р.), хрустящие панини с томатами и сыром моцарелла (420 р.). В дополнение к еде рекомендуем брать коктейли: свежую Mimosa (550 р.) или похмельную Bloody Mary (590 р.). В преддверии летнего тепла в Bambini открывают веранду — на свежем воздухе распивать коктейли будет еще приятнее.

Обновление меню и открытие киоска в баре «Стрелка»

Батат с чоризо, 590 р., романо с голландским соусом и хрустящим беконом, 590 р.,морковь с курагой и йогуртовым соусом, 490 р.

Антон Абрезов, бренд-шеф бара «Стрелка», обновил меню добавив в него много жирного, жареного и хрустящего. Некоторые блюда сервируют в удобном фуршетном формате так, чтобы их было удобно съесть между танцами и коктейлями: например, тартар из говядины отдают в тарталетках (590 р.), а краба с томатами конкассе — в хрустящих рожках (790 р.). Из интересного еще делают фламмкухены (590–700 р.) — эльзасские пироги, напоминающие одновременно и пиццу, и лахмаджуны. Берите тот, что с рагу из ягненка и брынзой, — он очень ароматный и пряный. Но если вы чувствительны к соли, будьте аккуратны: в начинке ее достаточно много. Кроме того, во дворе «Стрелки» открыли киоск, где продают сэндвичи от 300 рублей, некрепкий алкоголь и лимонады. Такую еду удобно захватить с собой, чтобы прогуляться по набережной или устроить импровизированный пикник.

Завтраки в Alice от нового шефа Александра Андреева

Бенедикт со спаржей, 800 р.

В меню от Александра Андреева (Cococo) есть и оригинальные позиции, и консервативные блюда-конструкторы, и классика вроде традиционных сырников со смородиновым вареньем. Вариации бенедикта (680–950 р.) готовят на маффине — он более плотный по сравнению с привычной бриошью. К нежному сливочному омлету с трюфелем и рикоттой (990 р.) добавляют ароматные сморчки, пока их сезон в самом разгаре. А еще тут готовят манную кашу со взбитым творогом и вишней (680 р.). Это блюдо — шанс пересмотреть свое отношение к манке: никаких комочков, только пуховая манная масса и сочные ягоды. Новые завтраки можно попробовать по выходным с 9.00 до 13.00.

Обновление меню в «Тото»

Брюссельская капуста с горчичным соусом и вяленым виноградом, 540 р.

«Тото» — небольшое заведение во дворе Столешникова переулка. По соседству находятся мотокафе «Энтузиаст», которое недавно отметило девятый день рождения, и бильярд-бар «Круглый шар». В «Тото» обновили и завтраки, и основное меню. Теперь утром можно попробовать очень сытную жареную краковскую колбасу с грибами, картофелем и яйцом пашот (420 р.) или страчателлу с кедровыми орешками, базиликом и сезонной клубникой (560 р.). А среди дневных блюд найдете брюссельскую капусту с семечками и сметаной (540 р.) — овощную горечь балансируют сладостью вяленого винограда.