Исследовали новые заведения и рассказываем, где есть утку по-пекински, каким получился океанический ресторан «345» и что ожидать от новой веранды на крыше Lila.

«345» Рыбный ресторан на Большой Никитской

1 из 7 2 из 7 Шашлык из осьминога, мини-картофель, соус вьерж, 1350 р., тортеллини, кальмар, соус из печеных томатов, 890 р. 3 из 7 Бланманже, земляника, мороженое амаро, 800 р. 4 из 7 5 из 7 «Манго, юдзу, карри», 920 р. 6 из 7 Коктейль Bamboo Highball, 850 р. 7 из 7

«345» — двенадцатый ресторан команды Lucky Group. Концепция заведения строится вокруг океана: на большой открытой витрине выложены разноцветные рыбины, шероховатость белых стен напоминает отделку пляжных домиков, а терракотовая мебель ассоциируется с раскаленными на солнце черепичными крышами. Интерьер — лаконичный и продуманный, каждая деталь на своем месте. Правда, есть несколько столиков, которые находятся слишком близко друг к другу — возникает опасность не только подслушать соседа, но и нечаянно толкнуть его локтем. Шеф-повар Сергей Андрейченко (Sartoria Lamberti) уделяет особое внимание рыбе и морепродуктам. Для знакомства с меню можно взять плато «345» — большое ассорти из сырых гребешков, молоков, трубачей, устриц и морских ежей, его подают с соусами в склянках. Еще удачное блюдо из раздела Raw — севиче из сибаса. Его сервируют с тонко нарезанным кумкватом, слайсом арбузной редьки и свежим остро-цитрусовым соусом. Рекомендуем также луковый суп, пряный, сытный, с шапкой из сыра и тонкого ароматного теста, — увы, сложно сказать, что цена блюда соответствует репутации бедняцкой еды. А вот раздел с пастой можно смело пропустить — тортеллини оказались пресными, а концентрированный томатный соус перебил нежный вкус кальмара. Редко случается, чтобы все десерты заслуживали внимания, но «345» — именно тот счастливый случай. Бланманже подают с земляникой и лепестками розы, которые легкой цветочной горечью оттеняют ягодный аромат. Тирамису украшают черным трюфелем — он придает кофейному десерту благородный грибной вкус, а «Манго, юдзу, карри», пожалуй, самый свежий вариант из всех: ощущение, будто ешь очень спелое манго, отличный вариант после плотной еды.

Что съесть Злаковые чипсы, масло нуазетт, 220 р. Французские гужеры, трюфель, козий сыр, грюйер, 790 р. Луковый суп по рецепту бабушки, гужеры с козьим сыром и грюйером, 1100 р. Тирамису, черный трюфель, 630 р. Манго, юдзу, карри, 920 р. Бланманже, земляника, мороженое амаро, 800 р.

Адрес Большая Никитская, 22/2 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 (495) 189 83 45

Saiko Паназия на «Белой площади»

1 из 8 2 из 8 Димсамы в ассортименте, 580–620 р. 3 из 8 Лосось в горчичном кодзи с шиитаке и рисом, 1200 р. 4 из 8 Никея-ролл с дорадой и соусом «Унаги-юдзу», 950 р. 5 из 8 Утка по-пекински (на двоих), 3600 р. 6 из 8 Капуста кимчи с кешью, 320 р., битые огурцы с кешью, 320 р., битые кабачки с имбирем и чили, 340 р. 7 из 8 Коктейль № 8, 650 р. 8 из 8

На «Белой площади» открылся новый паназиатский проект Ольги Шальновой (Grammy’s) и Вячеслава Казакова (Hands, Hands Asia). Здесь мягкая мебель глубоких оттенков, сухоцветы на столах и оригинальные подставки под палочки в виде маскота ресторана — черного лисенка. В разделе стартеров можно найти интересные ферментированные блюда — пряную капусту кимчи или битые кабачки с имбирем. Если хочется более оригинальных закусок, возьмите паштет с мелконарезанным угрем и соусом с юдзу и сакурой — уникальное сочетание Франции и Азии. Большое внимание уделили и горячему: азиатским пельменям димсамам и гедза и утке по-пекински с хрустящей корочкой. Ее подают с тонко нарезанными овощами, соусом хойсин и пшенично-рисовыми лепешками. Порция большая, можно поделиться. За барную карту отвечает Василий Жеглов (Bla Bla Bar, Community Moscow). В меню — более десяти коктейлей, которые готовят на азиатский лад. Например, «№ 1», очень фруктовый и легкий, идеален для начала вечера, а «№ 9» — на основе «Бакарди», банана и зеленого чая подойдет тем, кто хочет попробовать что‑то новое.

Что съесть Утка по-пекински Saiko (на двоих), 3600 р. Цветная капуста карри с кокосовым лемонграссом, 680 р. Димсамы с крабом, 620 р. Паштет с угрем, соусом из юдзу и сакуры на японской бриоши, 590 р. Безе брутти с намелакой из юдзу и сиропом из топинамбура, 590 р.

Адрес Лесная, 7 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 (495) 205 98 93

Lila Italy Итальянская веранда на крыше

1 из 8 Равиоль с рикоттой и шпинатом, 690 р. 2 из 8 Панини с мортаделлой и моцареллой, 990 р. 3 из 8 Польпетте с томатным соусом, 790 р. 4 из 8 Пицца с прошутто, 1 950 р. 5 из 8 Суп с орзо и мятой, 570р. 6 из 8 Брускетта с томатами, 650 р. 7 из 8 Теплый салат с томатами и кальмаром, 650 р. 8 из 8

На крыше ресторанного особняка Lila Элины и Галактиона Табидзе (Lila Pastry, Lila Asia) заработала поп-ап-веранда Lila Italy. Открытая кухня, большая дровяная печь и вид на Сретенку — так выглядит новое итальянское пространство. В ближайшее время веранду обещают украсить лимонными деревьями. Режис Тригель, бренд-шеф Lila, разработал меню, в котором есть и вся привычная итальянская классика, и более оригинальные позиции. В дровяной печи готовят девять видов пиццы, тесто для которой делают из высокобелковой муки и дрожжей. Для мясных начинок сейчас используют колбасы из Италии: мортаделлу, поркетту, прошутто. Даже учитывая импортные продукты, ценник кажется завышенным — в среднем за выпечку отдадите 1500 рублей. Среди закусок обратите внимание на польпетте с томатным соусом. Ароматные тефтельки начиняют сыром рикотта и подают с хрустящими цукини. Такое блюдо можно брать и как основное — оно сытное и самостоятельное по вкусу. Другая закуска, крокеты из баклажана, оказалась менее удачной. Слишком жирная основа, много толстой панировки и мало начинки. Отдельно стоит попробовать лимончелло. Его готовят с семенами ванили — черные точки красиво плавают в желтом напитке. Дижестив в меру сладкий и вполне может стать альтернативой десерту.

Что съесть Пицца с мортаделлой и страчателлой, 1490 р. Польпетте с томатным соусом и цукини, 790 р. Икра из баклажан с яйцом пашот и пармской ветчиной, 690 р. Ригатони качо-э-пепе, 700 р. Тирамису пралине, 590 р.

Адрес Сретенка, 22/1, стр. 1 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Телефон +7 (495) 607 10 01

«Радио» Ресторан-оранжерея на территории «Суперметалла»

1 из 7 2 из 7 Фланк-стейк, пюре из сельдерея, маринованная свекла, 1190 р. 3 из 7 Картофельные ньокки, гребешок, белые грибы, 1050 р. 4 из 7 Утиная грудка, пюре из тыквы, 890 р. 5 из 7 Овощной крем-суп с тофу, 490 р. 6 из 7 Гуакамоле, овощные чипсы, черная соль, 590 р. 7 из 7

В районе «Бауманской» открылось «Радио» — новое гастрономическое пространство, стилизованное под оранжерею. За интерьер отвечала команда Алексея Ольхова (Blanc). В ресторане много зеленых растений в горшках, кожаных низких кресел и больших окон, благодаря которым помещение получилось светлым и наполненным воздухом. Еще один бонус: место находится в амфитеатре «Суперметалла», и потому скрыто от посторонних глаз. Все вкупе дает ощущение, что веранда станет одной из главных точек притяжения этого лета. В меню — повседневная еда без сложных сочетаний. Отличной получилась закуска с фермерским адыгейским сыром и томатами, напоминающими несладкие конфеты — помидоры маринуют в сахаре мусковадо. Из салатов рекомендуем тот, что с мини-кальмарами, зеленью и соусом манго — в нем много свежести и тропического вкуса. Из горячего особенно удался сибас на пару с пюре из брокколи — очень легкий и нежный вариант на каждый день. В барной карте помимо вина, пива и сидра — восемь авторских коктейлей, названных в честь разных мировых радиостанций. Лондонский Garden на вкус как веселье в беззаботный летний вечер — очень мандариновый и с пузырьками, а Dublab на бренди и хересе более терпкий и тягучий — такой напиток, пожалуй, приятно пить у камина. Он, кстати, в «Радио» тоже есть.

Что съесть Томаты, адыгейский сыр, шисо, 790 р. Мини-кальмары, шпинат, огурец, манго, 850 р. Суп с морепродуктами, 690 р. Сибас на пару, шпинат, пюре из брокколи, 1190 р. Говяжьи щечки, морковь, пюре из цветной капусты, 870 р.

Адрес 2-я Бауманская, 9/23 Время работы вс-чт 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00 Телефон нет

Ogorod Ресторан на каждый день в районе Дмитровской

1 из 8 2 из 8 Филе дорады с пюре из сельдерея, тремя видами фасоли и гремолатой, 920 р. 3 из 8 Куриная грудка, алиго, горохово-грибное фрикасе, 680 р. 4 из 8 Перчик с брандадой из трески, 480 р. 5 из 8 Пончики с алиго, 560 р. 6 из 8 7 из 8 Olive Fizz, 580 р. 8 из 8

«Огород» открылся в районе «Хлебозавода» и станции «Дмитровская», на месте существовавших в XX веке городских огородов. Проект стал еще одним примером гастрономической децентрализации: все больше мест уходят с главных ресторанных улиц в более отдаленные районы. Ресторан занимает два этажа: на первом планируют открыть кулинарию с кишами и тартами, а наверху работает сам ресторан. Во главе кухни стоит шеф Артур Журавлев, до этого работавший в Tilda, «Французах» и Glenuill Глена Баллиса. В меню огородную тематику решили не продолжать — особого акцента на овощах делать не стали. Сосредоточились на хорошей еде, которую можно есть каждый день и не уставать от сложных сочетаний. Готовят несколько видов вполне приличной пиццы, крайне удачную закуску из тунца и чуки, пряную рыбу дораду с тремя видами мягкой фасоли, тартар, который сервируют с тонким картофелем фри и томленые щечки с кимчи. Если хотите мучного и выбираете между пончиками и профитролями, лучше взять первые: картофельная начинка, соус тартар и слайсы твердого сыра сверху — беспроигрышное сочетание. Десерта три: шоколадно-клубничный торт, вишневый пирог и «Наполеон». Последний очень пропитанный и влажный, поэтому те, кто любит хрустящие коржи, возможно, не оценят. В барной карте, которую разработал Игорь Бобрицкий (Masters & Margaritas), — более десяти авторских миксов за комфортные 580–680 рублей. Когда откроют небольшую веранду, жители местного ЖК, вероятно, будут с радостью проводить здесь неспешные летние вечера за парой коктейлей.

Что съесть Чука, гомадари, тунец, 720 р. Пончики с алиго, 560 р. Тартар из говядины, фри, 720 р. Говяжья щека с копченым пюре из картофеля, кимчи, 880 р. Филе дорады с пюре из сельдерея, тремя видами фасоли, гремолатой, 920 р.

Адрес Новодмитровская, 2, корп. 5 Время работы пн-вс 12.00–2.00 Телефон +7 (495) 015 10 10