Собрали 10 красивых керамических емкостей, которые можно использовать для чая, кофе, воды или смузи. А еще тут много смайлов 🙂
Изделие ручной работы достаточно вместительное: можно попить чай или кофе с молоком. Покупку лучше не откладывать — кружка из лимитированной коллекции.
Идеален для воды по утрам, хранения зубных щеток или всяких мелочей. Делают на заказ, придется подождать пару недель.
Среди мерча «Андердога» много интересного. Кроме яркой кружки с трехглазым смайлом и фирменной символикой найдете футболки, ремни и миски для собак.
Стакан из фарфора с росписью и золотыми деталями вместит около полулитра жидкости. Пить из него можно все, а вот в посудомойке лучше не мыть. Делают на заказ.
Из чашки можно выпить шот эспрессо или маття или использовать для праздничных чаепитий — очень уж нарядно выглядит. Кроме тигров рисуют еще динозавров.
Самый универсальный вариант подборки выполнен в минималистичном дизайне, подойдет для микроволновой печи и посудомоечной машины.
Изделия марки поднимут настроение: будь то растекающиеся смайлы, небольшие жабки или шутливые надписи-напоминания вроде «Не сутулься» на пепельнице.
Мини-ваза или посуда — решать вам. Скажем только, что утренний смузи в таком смотрелся бы еще аппетитнее.
Кроме керамических чашек с фирменным салатовым оттенком в кофейне можно купить стеклянные стаканы и свечи из переработанных винных бутылок.
Расцветок много: от желто-зеленого до оранжевого или нежно-сиреневого. В Москве любой стакан можно получить в течение пары дней — все есть в наличии.