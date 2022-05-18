Собрали 10 красивых керамических емкостей, которые можно использовать для чая, кофе, воды или смузи. А еще тут много смайлов 🙂

Кружка «Смайл с золотом»

Изделие ручной работы достаточно вместительное: можно попить чай или кофе с молоком. Покупку лучше не откладывать — кружка из лимитированной коллекции.

Цена 1700 р.
Купить Agami Ceramics
Стакан «Кэш ю»

Идеален для воды по утрам, хранения зубных щеток или всяких мелочей. Делают на заказ, придется подождать пару недель.

Цена 1200 р.
Купить Grisha Glina
Кружка «ACID SMILE»

Среди мерча «Андердога» много интересного. Кроме яркой кружки с трехглазым смайлом и фирменной символикой найдете футболки, ремни и миски для собак.

Цена 1500 р.
Купить Underdog
Стакан Friday

Стакан из фарфора с росписью и золотыми деталями вместит около полулитра жидкости. Пить из него можно все, а вот в посудомойке лучше не мыть. Делают на заказ.

Цена 3700 р.
Купить Recept Rozovogo
«Тигро-чашка #3»

Из чашки можно выпить шот эспрессо или маття или использовать для праздничных чаепитий — очень уж нарядно выглядит. Кроме тигров рисуют еще динозавров.

Цена 8000 р.
Купить «Вазаневаза»
Стакан «Спайдер»

Самый универсальный вариант подборки выполнен в минималистичном дизайне, подойдет для микроволновой печи и посудомоечной машины.

Цена 760 р.
Купить «Дымов керамика»
Кружка «Смайл»

Изделия марки поднимут настроение: будь то растекающиеся смайлы, небольшие жабки или шутливые надписи-напоминания вроде «Не сутулься» на пепельнице.

Цена 2000 р.
Купить «Что-то из глины»
Высокий стакан

Мини-ваза или посуда — решать вам. Скажем только, что утренний смузи в таком смотрелся бы еще аппетитнее.

Цена 3000 р.
Купить Khamudis
Чашка «2046 x DVKB»

Кроме керамических чашек с фирменным салатовым оттенком в кофейне можно купить стеклянные стаканы и свечи из переработанных винных бутылок.

Цена 2500 р.
Купить «2046»
Витой стакан «Зимний рассвет»

Расцветок много: от желто-зеленого до оранжевого или нежно-сиреневого. В Москве любой стакан можно получить в течение пары дней — все есть в наличии.

Цена 1500 р.
Купить Keranima
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