В районе Социалистической улицы теперь можно найти итальянскую еду, на Новой Голландии — спрятаться с коктейлями в небольшой комнате, а в неорюмочной на улице Некрасова — попробовать огуречную настойку и узнать, в чем ее отличие от обычной. Рассказываем, что нового открылось в Петербурге в апреле.

Uva

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Сложно представить, чтобы в Петербурге перестали открываться итальянские рестораны. Вот и в апреле без такого не обошлось: новое место появилось в популярном среди молодых петербуржцев апарт-отеле Y’es на Социалистической улице. С едой в Uva все не так очевидно: с виду — привычная подборка итальянских блюд, но готовят большую часть из локальных продуктов. Пиццу делают с российской высокобелковой мукой, выдерживая тесто в течение двух суток, а овощи и сыры вроде бурраты, страчателлы и рикотты берут у местных фермеров. Даже посуда в ресторане упрямо напоминает итальянскую яркими растительными орнаментами, но везут керамику не из европейских магазинов, а с суздальской фабрики «Дымов» . Несмотря на все это импортозамещение, картина выходит очень убедительной. Выбирайте стол напротив открытой кухни, заставленной баночками с итальянскими соленьями, берите тартар из тунца с сорбетом из спирулины (650 р.), подчеркивающим вкус рыбы и придающим блюду ярко-зеленый цвет, самолепную пасту казаречче с креветками и тархуном (690 р.), пиццу с мортаделлой и фисташками (820 р.) и баскский чизкейк (390 р.), на который при вас выложат щедрую порцию упругой соленой карамели.

Что съесть Вителло-тоннато, 550 р. Тартар из тунца с сорбетом из спирулины, 650 р. Казаречче с креветками и тархуном, 690 р. Пицца с мортаделлой и фисташками, 820 р. Тирамису, 450 р.

Адрес Социалистическая, 21 Время работы пн-вс 9.00–13.00 Телефон +7 (931) 211 00 21

Saferoom

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Saferoom — еще один проект внутри ресторана и кафе Kuznya на Новой Голландии. Комнате, которая по четвергам превращается в ресторан с гостевыми ужинами Hidden, нашли применение и в выходные дни — по пятницам и субботам, в 19.00, помещение становится камерным баром. Место труднодоступное: без пропуска и предварительной брони туда не попасть, но заморочиться стоит. В Saferoom барная стойка в виде буквы П, внутри которой бармены мешают коктейли. Меню пишут от руки, в нем подборка авторских миксов, которые часто меняются. Попробуйте базиликовый гимлет (690 р.), «Кровавую Мэри» с песто (690 р.) и хайболы вроде «Московского мула» (690 р.). Если не нашли ничего подходящего, смело просите смешать что‑то на свой вкус — кислее, слаще, горчее. Закусок в баре немного, в подборке от шефа Kuznya Руслана Закирова — оливки, паштет, копченая утка и маринованные овощи. Лаконичность списка понятна: еда в Saferoom второстепенна, а главное в заведении — ощущение, будто после закрытия бара вы вместе с барменами остались пить коктейли, слушать музыку и рассматривать винтажные рюмки на полках.

Что съесть Basil Gimlet, 690 р. Coffee Negroni, 690 р. Pesto Bloody Mary, 690 р. Паштет из куриной печени, 220 р. Копченая утка, 220 р.

Адрес наб. Адмиралтейского канала, 2 м Время работы пт-сб 19.00–3.00 Телефон +7 (911) 720 01 71

«Хоровод»

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Любовь петербуржцев к рюмочным безгранична, и день открытия проекта местной пивоварни AF Brew, известной одноименным тапрумом и рестораном в Коломне All Grain, тому доказательство. В первый же вечер небольшое помещение на улице Некрасова заполнилось толпой жаждущих попробовать самодельные настойки и дистилляты. С виду «Хоровод» на рюмочную совсем не похож, но команда добавляет к формату приставку «нео», и может, в этом все дело. Интерьер необычный: полукруглая барная стойка и высокие стулья у состаренных подоконников и окон, на которые очень хочется променять привычные столы на двоих по соседству. Выбрать настойки в «Хороводе» непросто, все вкусы слишком любопытные . Есть черника с какао, огурец с укропом и хреном, малина с чили и маринованные помидоры с кинзой. Цена на все — 160 рублей. Чтобы не мучиться с выбором, составляйте собственный сет из шести шотов (900 р.). Принесут его на винтажном металлическом подносе с резными узорами, будто бы найденном на Удельном рынке.

Что съесть Профитроли с риетом из лосося, 420 р. Картофельные вафли с форшмаком, 230 р. Пирожок с яйцом, 120 р. Настойка с черникой и какао, 160 р. Настойка с маринованным помидором и кинзой, 160 р.

Адрес Некрасова, 58 Время работы пн-чт 16.00–1.00, пт 16.00–2.00, сб 14.00–2.00, вс 14.00–1.00 Телефон +7 812 920 45 10

Monza

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Ресторан на Конюшенной площади, куда хочется прийти на праздничный ужин в строгом костюме или привести туристов-иностранцев, которым нужно показать что‑то по-настоящему парадное. Такое настроение задает интерьер. Первое, что видишь в этом огромном пространстве с арочными окнами и сводчатыми потолками, — ослепляющая громоздкая люстра из десятков лампочек. Обстановка слегка обязывающая: в футболке и джинсах забежать на обед можно, но стоит быть готовым к ощущению дискомфорта. Меню в ресторане Monza впору масштабам, в нем более 60 позиций. В основном оно состоит из средиземноморских блюд от шеф-повара Мамикона Агаджанова (Bourgeois Bohemians, Mr. Bo) с причудливыми подачами и дорогими продуктами. Аргентинские креветки с клубникой и томатами (950 р.) подают с облаком дыма, под кремом из укропа и сливок укладывают слайсы осьминога и печеный картофель (1500 р.), а равиоли, формой напоминающие конфеты или пасту карамелле, начиняют бычьими хвостами, шалфеем и козьим сыром (900 р.). В ближайшее время аккомпанементом к еде обещают устраивать шоу с театральными выступлениями, караоке и музыкой во втором зале со сценой.

Что съесть Севиче из аргентинской креветки с клубникой, 950 р. Салат с осьминогом, печеным картофелем и укропным кремом, 1500 р. Сливочный суп с лососем и эстрагоном, 800 р. Равиоли с бычьими хвостами, шалфеем и козьим сыром, 900 р. Бриошь в карамели с мороженым «Ваниль и бобы тонка», 480 р.

Адрес Конюшенная пл., 2 Время работы пн-вт, вс 12.00–0.00, ср-сб 12.00–5.00 Телефон +7 (911) 777 18 18

Péché

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На углу улиц Маяковского и Кирочной открылось симпатичное дог-френдли-кафе с беспроигрышной концепцией: кофе, булки, десерты и завтраки. Бонусом идет теплый свет, большие растения и минималистичная мебель со строгими стульями, на которых удобно сидеть с ноутбуком, и мягкими креслами, прекрасно подходящими для поедания кексов и пирожных. Если у вас есть собака, ей тут тоже будет комфортно : питомцу принесут коврик и воду в стильной миске. Булками, десертами и хлебом в Péché заведует шеф-кондитер Олег Марков, работавший в бистро «Футура» (одна из лучших пекарен в Петербурге). Чтобы выбрать было легче, мучное и сладкое оставляют за стеклянной витриной. Обязательно пробуйте «Наполеон» с бобами тонка (330 р.), заварные булочки шу с ромашкой и прополисом (180 р.), сумасшедший сладко-кислый банановый кекс с шапочкой из соленой карамели и орехов (200 р.) и разобранный французский сэндвич крок-месье с ветчиной (450 р.), которому добавляют хруста и свежести пышным пучком зелени и огурцов. Если хочется чего‑то посерьезнее, присмотритесь к горячему: зеленой гречке с вешенками и луком-пореем (450 р.) или рыбе пикше (она напоминает треску) с картофельным пюре и соусом бешамель (550 р.). Каким бы ни был выбор, в пару найдется кофе в фильтре или пуровере на зерне собственной обжарки, классика из кофемашины или варианты со льдом (все-таки близится сезон холодных напитков).

Что съесть Крок-месье, 450 р. Сырники с армянским вареньем и домашней сметаной, 380 р. Банановый кекс, 200 р. «Наполеон» с бобами тонка, 330 р. Шу с ромашкой и прополисом, 180 р.

Адрес Маяковского, 54–56 Время работы пн-вс 10.00–21.00 Телефон +7 (931) 956 40 01

Yesenin Поэзия и литература с Петербургом неразлучны, и как прекрасно, что отражение тому зачастую встречается в барах. Можно пить коктейли в баре «Компромисс» в доме Сергея Довлатова, прийти на вино и литературный вечер в «Конец прекрасной эпохи» в музее Иосифа Бродского, а теперь и зайти на дегустацию отечественного вина в Yesenin на Гороховой улице. Гостей в русском винном баре, как описывают место создатели, встречают хостес в соломенных шляпах и официанты-сомелье в белых рубашках с подтяжками и в фартуках, на которых вышиты стихи Сергея Есенина . А пока ждешь заказ, можно пробежаться по биографии поэта, разложенной на каждом столе. Первое, за чем нужно идти в Yesenin, — 12 винных сетов, в которые собирают образцы Кубани и Крыма. Подают от трех до шести позиций и сервируют порциями по 40 или 60 мл в подборки только из игристых вин или в моносортовые сеты. Еда здесь — только дополнение, но наесться удастся. Блюда нетрадиционно русские, но именно такие и ожидаешь увидеть в винном баре, популяризующем отечественную культуру и вино. Стоит заказать вяленую оленину (450 р.) и хрустящие куриные сердечки с копченой паприкой (360 р.). Камчатского краба приносят с зеленым яблоком и сельдереем (650 р.) и заправляют фермерской сметаной. На горячее советуем выбрать утиную ножку конфи с пряной грушей (720 р.) или треску в красном карри (680 р.). Прибавить к знакомству с российским вином роскоши предлагают подборкой черной икры (1950–3500 р.).

Что съесть Хрустящие куриные сердечки с копченой паприкой, 360 р. Паштет из куриной печени с яблочным чатни, 360 р. Тартар из лосося с битым огурцом и каперсами, 700 р. Утиная ножка конфи с пряной грушей, 720 р. Классический медовик, 450 р.

Адрес Гороховая, 2/6 Время работы пн-чт, вс 16.00–1.00, пт-сб 16.00–2.00 Телефон +7 (931) 956 40 01