Несмотря на позднюю весну, рестораны уже начали принимать гостей под открытым небом. Собрали 16 мест с собственными верандами, отличной едой и коктейлями на любой случай.

Smoke BBQ Отличное мясо в тихом дворе на Трубной

1 из 5 Костный мозг с лангустинами, 860 р. 2 из 5 «Микс ACDC», 9500 р. 3 из 5 Бенедикт с лососем, 760 р. 4 из 5 Филе оленя на огне, 1900 р. 5 из 5

Smoke BBQ разместился в переулках Цветного бульвара: за двухэтажным зданием на Трубной спрятали собственный дворик, скрытый от дороги и прохожих. Классический стиль смокерных — кожаные стулья, деревянная мебель и белые скатерти — разбавили большим количеством зелени: над столами повесили цветы, а в кадках вокруг веранды высадили травы. На случай дождя на террасе предусмотрели крышу, она же создает ощущение приватности — самое то для вечерних свиданий и встреч с друзьями за бокалом пива. Главный продукт меню — мясо: его готовят на гриле, в смокере, коптильне и печи. Если не знаете, что выбрать, стоит попробовать костный мозг с лангустинами и апельсиновым соусом (860 р.) или беспроигрышную классику — фирменный «Тот самый брискет» с огурцами в бурбоне (2100 р.), его томят на березовых дровах больше 12 часов. Для компаний к заказу обязателен «Микс ACDC». Внутри — главные барбекю-хиты: брискет, ребра, индейка, ростбиф и фирменные гарниры, например халапеньо или коулсло. А еще на террасе можно позавтракать, мы рекомендуем сытную шакшуку с брискетом (650 р.) и творожную запеканку с мармеладом на десерт (400 р.).

Адрес Трубная, 18 Время работы вт-чт 9.00–23.00, пн, пт-вс 9.00–0.00 Телефон +7 (499) 399 53 72

«КМ20» Стильная веранда на крыше концепт-стора

1 из 5 2 из 5 Пицца с цукини и фетой, 850 р. 3 из 5 Маринованные огурчики, 400 р. 4 из 5 Палтус с брюссельской капустой, 900 р. 5 из 5

В «KM20», кажется, самая стильная минималистичная терраса города — с монохромным интерьером, белой мебелью и стеклянным полом, через который видна жизнь концепт-стора «KM20» на нижних этажах. Ресторан находится на крыше, поэтому отсюда открывается отличный вид на Столешников переулок, Большую Дмитровку и колокольню храма Космы и Дамиана — идеальное место для воскресного отдыха после прогулок по району Тверского бульвара. Весной и летом здесь готовят овощи и зелень с собственной фермы в Кузнечково: успейте попробовать цветки цукини с рикоттой и песто (700 р.) и маринованные фермерские огурцы, которые подают с кинзой и кешью (400 р.). Если хочется еще больше сезонных овощей, берите пиццу с цукини и фетой (850 р.) или палтуса с брюссельской капустой (900 р.).

Адрес Столешников пер., 2 Время работы ежедневно 11.00–0.00 Телефон +7 (495) 987 22 20

Molon Lave Терраса в средиземноморском стиле на Тишинской площади

1 из 6 2 из 6 Колокифокефтедес из цуккини с йогуртом, 390 р. 3 из 6 Критский салат с томатами и сухарями, 750 р. 4 из 6 Мидии в томатном соусе, 730 р. 5 из 6 Осьминог на гриле с фавой, 710 р. 6 из 6

Если эти майские вы хотели провести не в Москве, а выехать не получилось, рекомендуем идти в Molon Lave. Большая бело-синяя терраса, греческая музыка, яркие цветы и плетеная мебель — о том, что вы в Москве, напомнит только вид на Тишинскую площадь. На случай, если об этом будет напоминать еще и плохая погода, есть навес и обогреватели. Терраса большая и шумная — самое то, чтобы прийти сюда соответствующей компанией. Меню пропитано искренней любовью к Греции, поэтому брать здесь можно практически все. Мы рекомендуем начать с традиционного критского салата дакос с томатами и сухарями паксимади и пирожков спанакопита из теста фило со шпинатом и сыром фета. На горячее из традиционного есть томленый ягненок с сыром, томатами и картофелем, который называют «клефтико» и готовят по рецепту 1821 года.

Адрес Большая Грузинская, 39 Время работы ежедневно 9.00–0.00 Телефон +7 (495) 272 00 47

Shortlist Уличная веранда у коктейльного бара

1 из 5 Драники с лососем, 610 р. 2 из 5 3 из 5 Запеченный камамбер на тосте с вареньем из смородины, 590 р. 4 из 5 Хот-дог c релишем и булочкой бриошь, 630 р. 5 из 5

Shortlist на Петровке совмещает в себе коктейльный бар и книжный магазин. Веранда здесь получилась аккуратная, ненавязчивая и минималистичная. Монохромные стулья в цвет основного интерьера и деревянные столики вдоль больших раздвижных окон идеально сочетаются с вечерним коктейлем в хорошей компании, возможно, книжной: внутри Shortlist — внушительная подборка произведений. Коктейльной карте уделили особенно много внимания: каждый месяц меню обновляют, посвящая одному из направлений искусства; в мае это музыка. Всего готовят 10 коктейлей, например, Pepper in the Bushes на джине, со сладким перцем, горечавкой и кунжутным маслом или Red Orchid, вдохновленный White Stripes, — вариация классического коктейля «Американо» с добавлением клубники. Все блюда тут созданы как сопровождение к напиткам, но и сами по себе хороши. Берите запеченный камамбер на тосте с вареньем из смородины (640 р.) или драники с лососем, свежим огурцом, сметаной и щучьей икрой (610 р.).

Адрес Петровка, 26, стр. 3 Время работы пн-ср 17.00–23.00, чт 17.00–1.00, пт 17.00–3.00, сб 12.00–3.00, вс 12.00–23.00 Телефон +7 977 455 84 15

«Erwin. Рекамореокеан» Свежие морепродукты с видом на Москву-реку

1 из 5 Авокадо с пряным крабом, 1450 р. 2 из 5 3 из 5 Черная треска с кремото и спаржей, 1440 р. 4 из 5 5 из 5

С летней площадкой в «Erwin. Рекамореокеан» не мелочатся: в этом году построили масштабный зеленый сад, заставленный живыми деревьями и цветами. Здесь же большой шатер-навес, ледяной бар с крабами, садовые качели и фонтан в центре террасы. Рекомендуем бронировать столик на вечер с видом на набережную: возьмите бокал просекко, дюжину устриц и наблюдайте за закатом над рекой. Основа меню — рыба и свежие морепродукты. Есть отличные черные пельмени из нельмы (760 р.), утопленные в соусе из сливок и белого вина, и треска, которую маринуют в унаги и устричном соусе, подают с ризотто на сливках, пармезаном и спаржей. Если рыбы не хочется, берите авокадо с пряным крабом (1450 р.) с соусом на основе тмина, тимьяна и томатов.

Адрес Кутузовский просп., 2/1, стр. 6 Время работы ежедневно 12.00–1.00 Телефон +7(495) 785 02 22

«Тебурасика» Внутренний дворик японского татиноми-бара на «Пушкинской»

1 из 5 Мисо рамен со свининой, 620 р., тори пайтан рамен с курицей, 550 р. 2 из 5 Якисоба с курицей, 470 р. 3 из 5 4 из 5 Мисо широ, 310 р. 5 из 5

«Тебурасика» выделяется не только своей кухней, но классным внутренним двориком: его спрятали за соседним зданием, создав собственный скрытный японский уголок в центре Москвы. Граффити, белье на веревках, цветные столы-бочки и отдельный уличный бар — двор «Тебурасики» отлично подойдет для вечерних встреч с друзьями. Еда соответствует общей расслабленной обстановке. Готовят японский стритфуд: гедза, несколько видов рамена, классический мисо-широ с тофу и грибами и идеальную собу с уткой — гречневую лапшу подают в бульоне с яйцом аджитама. Горячо рекомендуем нинику-ира — щупальца кальмара обжаривают в чесноке и устричном соусе, получается слегка остро и немного сладко — идеально под местные коктейли или настойки.

Адрес Страстной б-р, 7, стр. 3 Время работы вс-чт 16.00–00.00, пт-сб 16.00–1.00 Телефон +7 969 125 40 00

«Жеральдин» Французская веранда в районе Остоженки

1 из 5 Зеленый салат с крабом, мандарином и ореховым соусом, 1300 р. 2 из 5 Паштет из куриной печени с фисташками, 530 р. 3 из 5 Палтус с кремом из картофеля и шпинатом, 1100 р. 4 из 5 Суп рыбака с морепродуктами, 680 р. 5 из 5

На веранду «Жеральдин» стоит идти за неспешным бранчем выходного дня — это самое французское место Москвы этой весной. Плетеная мебель, столики между деревьями, живые цветы в кадках и уличные фонари для вечерних посиделок делают террасу на 35 гостей одной из самых красивых в городе. С приближением теплых дней рекомендуют пробовать свежий зеленый салат с крабом, который подают с мандарином и ореховым соусом (1300 р.), или палтуса с кремом из картофеля и шпинатом (1100 р.) — легкие блюда идеально подходят для медленного летнего обеда. Если на улице все-таки будет прохладно и захочется поесть основательно, попробуйте согреться традиционным французским «Супом рыбака» с морепродуктами (680 р.), а на закуску заказывайте паштет из куриной печени (530 р.) — его принесут с фисташками и хрустящим хлебом.

Адрес Остоженка, 27, корп. 2 Время работы зал 9.00–23.00, веранда 10.30–23.00 Телефон +7 (495) 695 12 02

Scrocchiarella Римская пицца в трех локациях с верандами

1 из 4 2 из 4 Пицца с грушей и горгонзолой, 1095 р. 3 из 4 Пицца с пармским окороком, 1050 р. 4 из 4

Веранды пиццерий Scrocchiarella разбросаны по всему центру. Свои столики ресторан поставил на Покровке, Никитском бульваре и Большой Серпуховской — это классические городские террасы с деревянной мебелью вдоль окон, мягкими подушками и навесами от дождя и солнца. Советуем засесть на террасе на пару часов, чтобы наблюдать за городской суетой со стороны и есть достойную римскую пиццу: с пармской ветчиной и моцареллой (1050 р.) или карамелизованной грушей и смесью сыров — маскарпоне, моцареллой и горгонзолой (1095 р.).

Адрес Никитский б-р, 12 Время работы ежедневно 10.00–0.00 Телефон +7 925 743 09 04

That Place Дог-френдли-веранда на Чистопрудном бульваре

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На улице возле входа расставили лежаки и несколько ярких столиков, за которыми можно сделать пару стильных кадров. Веранда, как и само заведение, 100% дог-френдли — сюда можно прийти с собаками любых пород и размеров. Рекомендуем зайти со своим питомцем в выходной за утренней чашкой пряного латте: до 10 мая That Place отправляет половину стоимости напитка в проект помощи животным Happy Vegan Shelter. К кофе есть большой выбор десертов: одни из самых вкусных паштел-де-ната в Москве, баскский чизкейк с клубничным соусом, а также специалитеты выходного дня — берлинеры, заварные пончики круллеры и лимитированные вкусы канеле. Если хочется максимального десертного удовольствия, попробуйте фильтр-кофе с фирменной трубочкой с вареной сгущенкой — идеальный баланс сладости и вкуса.

Адрес Чистопрудный б-р, 12, корп. 4 Время работы пн-пт 8.00–23.00, сб-вс 9.00–23.00 Телефон нет

«Кофемания» Веранды для рабочих встреч по всей Москве

1 из 7 2 из 7 Дорада с картофелем, 1500 р. 3 из 7 Лимонад с кактусом и дыней, 570 р. 4 из 7 Фишкейк, 1100 р. 5 из 7 Лимонад с яблоком и лаймом, 570 р. 6 из 7 Петух по-азиатски, 1500 р. 7 из 7

Веранды «Кофемании» стоят по всей Москве, от Арбата до Белой площади — идеально для рабочих переговоров и спонтанных встреч. Все веранды сделали в одном стиле: зелень, огораживающая террасу, модерновая мебель и светлый интерьер. Веранды «Кофемании» универсальны, и в этом их прелесть — они одинаково хороши в любой точке города. Во всех кафе уже ввели сезонное меню. Если вы пытаетесь приблизить лето как можно скорее, попробуйте фирменную окрошку: на кефире или квасе, здесь ее заправляют горчицей, сметаной и сливочным хреном, а ветчину для супа делают сами. Среди других новинок — тартар из марлина с яблоком, манго и острым перцем и петух по-азиатски, который сопровождают острым бульоном.

Адрес Никитский б-р, 12 Время работы ежедневно 10.00–0.00 Телефон +7 925 743 09 04

Margarita Bistro Веранда в центре Патриарших прудов

1 из 4 2 из 4 Авокадо тост, 320 р., дополнительный лосось 490 р., томаты 250 р., яйцо пашот 90 р., эдамаме с мятой 170 р. 3 из 4 Овощной боул, 750 р. 4 из 4

Один из самых известных ресторанов Патриков встречает майские новыми блюдами и открытой уличной верандой. Терраса — продолжение пространства бистро: к открытым панорамным окнам приставили плетеную мебель с пледами, чтобы наблюдать за суетой района было еще удобнее. Это идеальное место для бранча: к медленным разговорам и капучино подойдет итальянская версия вареников — равиоли, которые в Margarita Bistro начиняют большим количеством творожной массы и подают с кокосовым соусом для сладости. Если хочется чего‑то поплотнее, рекомендуем попробовать лимонное ризотто — сливочно-цитрусовое блюдо с гребешком на гриле, спаржей и лимонной сальсой.

Адрес Малая Бронная, 28 Время работы вс-чт 8.00–0.00, пт-сб 8.00–2.00 Телефон +7 (495) 818 99 88

«Гвидон» Сразу две террасы на Большой Никитской

1 из 5 Пончики с осетровой икрой, 1250 р. 2 из 5 Гребешок с дюкселем из яблок и молодым миндалем, 910 р. 3 из 5 4 из 5 Французский пирог со сморчками, перечным соусом и сметаной, 830 р. 5 из 5

У ресторана от White Rabbit Family в этом году терраса откроется впервые. Точнее, их будет сразу две: первая уже заработала у входа в ресторан с видом на Большую Никитскую улицу — разместиться тут смогут 75 гостей. Сейчас интерьер выглядит достаточно обыденно, но как только потеплеет, на веранде обещают провести масштабное озеленение и высадить цветы вокруг всего периметра посадки. Вторую террасу откроют ближе к середине мая — она будет располагаться во дворе «Гвидона». Там будет еще 65 мест.

Адрес Б. Никитская, 5 Время работы вс-чт 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00 Телефон +7 (495) 258 08 88

Capito Открытая зона посадки при пиццерии на «Белорусской»

1 из 4 Тартар из говядины с цукини, 710 р. 2 из 4 Коктейль Princess Jasmine, 550 р. 3 из 4 Томленые щечки в луковом бульоне с бататом, 1070 р. 4 из 4

Терраса Capito находится на тихой 3-й улице Ямского Поля — самое то, если вам надоело есть с видом на бешеную городскую суету. Уличную веранду на 24 места открыли вдоль панорамных окон ресторана, украсили ее живыми цветами и добавили мягких подушек и текстиля, а на случай дождя — складную крышу. Получилось мило и комфортно — можно укутаться в плед с бокалом вина в конце тяжелого рабочего дня. В Capito специализируются на пицце из дровяной печи: для первого раза мы рекомендуем острую «Аль Рагу» с мясным рагу, заатаром и халапеньо (770 р.) или классическую пиццу с мортаделлой, шампиньонами и моцареллой (710 р.). Из основного меню выделяются салат с креветками, который подают с кремом из авокадо и кешью (990 р), домашняя паста с мясными шариками (730 р.) и сытные картофельные оладьи с пастромой (750 р.) из меню завтраков, которое отдают до 17.00.

Адрес 3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 13 Время работы ежедневно 12.00–0.00 Телефон +7 (495) 488 65 97

«Рассвет» Веранда винного бара на «1905 года»

1 из 4 Авокадо, яйцо пашот, орехи, мягкий сыр на ржаном хлебе, 420 р. 2 из 4 3 из 4 Сезонная паста со сморчками, пармезаном и черным перцем, 730 р. 4 из 4

При демократичном винном баре на территории бывшего машиностроительного завода «Рассвет» работает терраса с черным кирпичом и деревянной мебелью. Промышленный экстерьер контрастирует с зеленью и мягким текстилем. В меню найдете классику винных баров: закуски на хлебе, паштеты и пасты. Из интересного есть брускетта с печеным перцем, которую подают с тофу и кедровыми орехами (390 р.), мусс из куриной печени с белым шоколадом (280 р.) и сезонная паста со сморчками, пармезаном и черным перцем (730 р.). Если вы оказались в районе Столярного переулка утром, рекомендуем зайти сюда за плотным завтраком: например, авокадо на ржаном хлебе с пашотом, орехами и мягким сыром (420 р.) или сырниками с лимонной сметаной и вареньем из голубики (370 р.).

Адрес Столярный пер., 3, корп. 13 Время работы вс-чт 12.00–23.00, пт-сб 12.00–2.00 Телефон +7 916 708 35 65

Bambule Уличная веранда для аперитива

1 из 6 2 из 6 Трюфельный бургер, 830 р. 3 из 6 Шоколадный Bambule, 540 р. 4 из 6 Кебаб из цыпленка, картофельный крем, 680 р. 5 из 6 Тартар из говядины, каперсы, пармезан, 790 р. 6 из 6

«Бамбуле» переводится как «шумиха», и это как нельзя точно описывает стихийную веранду на Солянке: пара столиков и барных стульев стоят как логичное продолжение бара на улице. Здесь специализируются на аперитивах, поэтому идти сюда стоит в идеальное для этого время, например ранним вечером четверга, чтобы успеть встретить закат на Китай-городе после рабочего дня. Главный аперитивный напиток в Bambule — вермут из драфта. Его смешивают в баре самостоятельно, льют прямо из винтажного крана на барной стойке и подают на льду с долькой лимона и оливкой. Сопроводить аперитив можно классическим тартаром из говядины с каперсами, желтком и пармезаном (790 р.) или кебабом из цыпленка с картофельным кремом и горохом (680 р.).

Адрес Солянка, ½ Время работы вс-чт 8.00–0.00, пт-сб 8.00–6.00 Телефон +7 926 653 88 05

«Сыроварня» Семейная терраса на «Красном Октябре»

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На «Красном Октябре» построили большую семейную веранду на 70 мест. Светлый интерьер, плетеные стулья и светильники, мягкие диваны и увитые растениями стены больше создают ощущение загородного дома, чем центральной точки Москвы. Веранда подходит для отдыха даже в самые прохладные дни, на этот случай здесь поставили обогреватели и автоматическую крышу. Рядом с террасой есть детская площадка, где дети могут поиграть, пока родители отдыхают. С самого утра в «Сыроварне» готовят пять видов мягких сортов: моцареллу, буррату, страчателлу, качотту и рикотту, поэтому брать в меню стоит именно блюда со свежим сыром. Например, попробуйте классическую буррату, которую подают на печеном перце (620 р.), или томатный суп с креветками и страчателлой (670 р.). Если хочется полностью почувствовать себя за городом, стоит взять блюда на огне: шашлык из свинины с овощами гриль или треску на сковороде с полентой и соусом из горгонзолы.

Адрес Берсеневский пер., 2, стр. 1 Время работы ежедневно 12.00–23.00 Телефон +7 (495) 727 38 80