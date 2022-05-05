Несмотря на позднюю весну, рестораны уже начали принимать гостей под открытым небом. Собрали 16 мест с собственными верандами, отличной едой и коктейлями на любой случай.
Smoke BBQ
Отличное мясо в тихом дворе на Трубной
Костный мозг с лангустинами, 860 р.
«Микс ACDC», 9500 р.
Бенедикт с лососем, 760 р.
Филе оленя на огне, 1900 р.
Smoke BBQ разместился в переулках Цветного бульвара: за двухэтажным зданием на Трубной спрятали собственный дворик, скрытый от дороги и прохожих. Классический стиль смокерных — кожаные стулья, деревянная мебель и белые скатерти — разбавили большим количеством зелени: над столами повесили цветы, а в кадках вокруг веранды высадили травы. На случай дождя на террасе предусмотрели крышу, она же создает ощущение приватности — самое то для вечерних свиданий и встреч с друзьями за бокалом пива.
Главный продукт меню — мясо: его готовят на гриле, в смокере, коптильне и печи. Если не знаете, что выбрать, стоит попробовать костный мозг с лангустинами и апельсиновым соусом (860 р.) или беспроигрышную классику — фирменный «Тот самый брискет» с огурцами в бурбоне (2100 р.), его томят на березовых дровах больше 12 часов. Для компаний к заказу обязателен «Микс ACDC». Внутри — главные барбекю-хиты: брискет, ребра, индейка, ростбиф и фирменные гарниры, например халапеньо или коулсло. А еще на террасе можно позавтракать, мы рекомендуем сытную шакшуку с брискетом (650 р.) и творожную запеканку с мармеладом на десерт (400 р.).
«КМ20»
Стильная веранда на крыше концепт-стора
Пицца с цукини и фетой, 850 р.
Маринованные огурчики, 400 р.
Палтус с брюссельской капустой, 900 р.
В «KM20», кажется, самая стильная минималистичная терраса города — с монохромным интерьером, белой мебелью и стеклянным полом, через который видна жизнь концепт-стора «KM20» на нижних этажах. Ресторан находится на крыше, поэтому отсюда открывается отличный вид на Столешников переулок, Большую Дмитровку и колокольню храма Космы и Дамиана — идеальное место для воскресного отдыха после прогулок по району Тверского бульвара.
Весной и летом здесь готовят овощи и зелень с собственной фермы в Кузнечково: успейте попробовать цветки цукини с рикоттой и песто (700 р.) и маринованные фермерские огурцы, которые подают с кинзой и кешью (400 р.). Если хочется еще больше сезонных овощей, берите пиццу с цукини и фетой (850 р.) или палтуса с брюссельской капустой (900 р.).
Molon Lave
Терраса в средиземноморском стиле на Тишинской площади
Колокифокефтедес из цуккини с йогуртом, 390 р.
Критский салат с томатами и сухарями, 750 р.
Мидии в томатном соусе, 730 р.
Осьминог на гриле с фавой, 710 р.
Если эти майские вы хотели провести не в Москве, а выехать не получилось, рекомендуем идти в Molon Lave. Большая бело-синяя терраса, греческая музыка, яркие цветы и плетеная мебель — о том, что вы в Москве, напомнит только вид на Тишинскую площадь. На случай, если об этом будет напоминать еще и плохая погода, есть навес и обогреватели. Терраса большая и шумная — самое то, чтобы прийти сюда соответствующей компанией.
Меню пропитано искренней любовью к Греции, поэтому брать здесь можно практически все. Мы рекомендуем начать с традиционного критского салата дакос с томатами и сухарями паксимади и пирожков спанакопита из теста фило со шпинатом и сыром фета. На горячее из традиционного есть томленый ягненок с сыром, томатами и картофелем, который называют «клефтико» и готовят по рецепту 1821 года.
Shortlist
Уличная веранда у коктейльного бара
Драники с лососем, 610 р.
Запеченный камамбер на тосте с вареньем из смородины, 590 р.
Хот-дог c релишем и булочкой бриошь, 630 р.
Shortlist на Петровке совмещает в себе коктейльный бар и книжный магазин. Веранда здесь получилась аккуратная, ненавязчивая и минималистичная. Монохромные стулья в цвет основного интерьера и деревянные столики вдоль больших раздвижных окон идеально сочетаются с вечерним коктейлем в хорошей компании, возможно, книжной: внутри Shortlist — внушительная подборка произведений.
Коктейльной карте уделили особенно много внимания: каждый месяц меню обновляют, посвящая одному из направлений искусства; в мае это музыка. Всего готовят 10 коктейлей, например, Pepper in the Bushes на джине, со сладким перцем, горечавкой и кунжутным маслом или Red Orchid, вдохновленный White Stripes, — вариация классического коктейля «Американо» с добавлением клубники. Все блюда тут созданы как сопровождение к напиткам, но и сами по себе хороши. Берите запеченный камамбер на тосте с вареньем из смородины (640 р.) или драники с лососем, свежим огурцом, сметаной и щучьей икрой (610 р.).
«Erwin. Рекамореокеан»
Свежие морепродукты с видом на Москву-реку
Авокадо с пряным крабом, 1450 р.
Черная треска с кремото и спаржей, 1440 р.
С летней площадкой в «Erwin. Рекамореокеан» не мелочатся: в этом году построили масштабный зеленый сад, заставленный живыми деревьями и цветами. Здесь же большой шатер-навес, ледяной бар с крабами, садовые качели и фонтан в центре террасы. Рекомендуем бронировать столик на вечер с видом на набережную: возьмите бокал просекко, дюжину устриц и наблюдайте за закатом над рекой.
Основа меню — рыба и свежие морепродукты. Есть отличные черные пельмени из нельмы (760 р.), утопленные в соусе из сливок и белого вина, и треска, которую маринуют в унаги и устричном соусе, подают с ризотто на сливках, пармезаном и спаржей. Если рыбы не хочется, берите авокадо с пряным крабом (1450 р.) с соусом на основе тмина, тимьяна и томатов.
«Тебурасика»
Внутренний дворик японского татиноми-бара на «Пушкинской»
Мисо рамен со свининой, 620 р., тори пайтан рамен с курицей, 550 р.
Якисоба с курицей, 470 р.
Мисо широ, 310 р.
«Тебурасика» выделяется не только своей кухней, но классным внутренним двориком: его спрятали за соседним зданием, создав собственный скрытный японский уголок в центре Москвы. Граффити, белье на веревках, цветные столы-бочки и отдельный уличный бар — двор «Тебурасики» отлично подойдет для вечерних встреч с друзьями.
Еда соответствует общей расслабленной обстановке. Готовят японский стритфуд: гедза, несколько видов рамена, классический мисо-широ с тофу и грибами и идеальную собу с уткой — гречневую лапшу подают в бульоне с яйцом аджитама. Горячо рекомендуем нинику-ира — щупальца кальмара обжаривают в чесноке и устричном соусе, получается слегка остро и немного сладко — идеально под местные коктейли или настойки.
«Жеральдин»
Французская веранда в районе Остоженки
Зеленый салат с крабом, мандарином и ореховым соусом, 1300 р.
Паштет из куриной печени с фисташками, 530 р.
Палтус с кремом из картофеля и шпинатом, 1100 р.
Суп рыбака с морепродуктами, 680 р.
На веранду «Жеральдин» стоит идти за неспешным бранчем выходного дня — это самое французское место Москвы этой весной. Плетеная мебель, столики между деревьями, живые цветы в кадках и уличные фонари для вечерних посиделок делают террасу на 35 гостей одной из самых красивых в городе.
С приближением теплых дней рекомендуют пробовать свежий зеленый салат с крабом, который подают с мандарином и ореховым соусом (1300 р.), или палтуса с кремом из картофеля и шпинатом (1100 р.) — легкие блюда идеально подходят для медленного летнего обеда. Если на улице все-таки будет прохладно и захочется поесть основательно, попробуйте согреться традиционным французским «Супом рыбака» с морепродуктами (680 р.), а на закуску заказывайте паштет из куриной печени (530 р.) — его принесут с фисташками и хрустящим хлебом.
Scrocchiarella
Римская пицца в трех локациях с верандами
Пицца с грушей и горгонзолой, 1095 р.
Пицца с пармским окороком, 1050 р.
Веранды пиццерий Scrocchiarella разбросаны по всему центру. Свои столики ресторан поставил на Покровке, Никитском бульваре и Большой Серпуховской — это классические городские террасы с деревянной мебелью вдоль окон, мягкими подушками и навесами от дождя и солнца. Советуем засесть на террасе на пару часов, чтобы наблюдать за городской суетой со стороны и есть достойную римскую пиццу: с пармской ветчиной и моцареллой (1050 р.) или карамелизованной грушей и смесью сыров — маскарпоне, моцареллой и горгонзолой (1095 р.).
That Place
Дог-френдли-веранда на Чистопрудном бульваре
На улице возле входа расставили лежаки и несколько ярких столиков, за которыми можно сделать пару стильных кадров. Веранда, как и само заведение, 100% дог-френдли — сюда можно прийти с собаками любых пород и размеров. Рекомендуем зайти со своим питомцем в выходной за утренней чашкой пряного латте: до 10 мая That Place отправляет половину стоимости напитка в проект помощи животным Happy Vegan Shelter.
К кофе есть большой выбор десертов: одни из самых вкусных паштел-де-ната в Москве, баскский чизкейк с клубничным соусом, а также специалитеты выходного дня — берлинеры, заварные пончики круллеры и лимитированные вкусы канеле. Если хочется максимального десертного удовольствия, попробуйте фильтр-кофе с фирменной трубочкой с вареной сгущенкой — идеальный баланс сладости и вкуса.
«Кофемания»
Веранды для рабочих встреч по всей Москве
Дорада с картофелем, 1500 р.
Лимонад с кактусом и дыней, 570 р.
Фишкейк, 1100 р.
Лимонад с яблоком и лаймом, 570 р.
Петух по-азиатски, 1500 р.
Веранды «Кофемании» стоят по всей Москве, от Арбата до Белой площади — идеально для рабочих переговоров и спонтанных встреч. Все веранды сделали в одном стиле: зелень, огораживающая террасу, модерновая мебель и светлый интерьер. Веранды «Кофемании» универсальны, и в этом их прелесть — они одинаково хороши в любой точке города.
Во всех кафе уже ввели сезонное меню. Если вы пытаетесь приблизить лето как можно скорее, попробуйте фирменную окрошку: на кефире или квасе, здесь ее заправляют горчицей, сметаной и сливочным хреном, а ветчину для супа делают сами. Среди других новинок — тартар из марлина с яблоком, манго и острым перцем и петух по-азиатски, который сопровождают острым бульоном.
Margarita Bistro
Веранда в центре Патриарших прудов
Авокадо тост, 320 р., дополнительный лосось 490 р., томаты 250 р., яйцо пашот 90 р., эдамаме с мятой 170 р.
Овощной боул, 750 р.
Один из самых известных ресторанов Патриков встречает майские новыми блюдами и открытой уличной верандой. Терраса — продолжение пространства бистро: к открытым панорамным окнам приставили плетеную мебель с пледами, чтобы наблюдать за суетой района было еще удобнее. Это идеальное место для бранча: к медленным разговорам и капучино подойдет итальянская версия вареников — равиоли, которые в Margarita Bistro начиняют большим количеством творожной массы и подают с кокосовым соусом для сладости. Если хочется чего‑то поплотнее, рекомендуем попробовать лимонное ризотто — сливочно-цитрусовое блюдо с гребешком на гриле, спаржей и лимонной сальсой.
«Гвидон»
Сразу две террасы на Большой Никитской
Пончики с осетровой икрой, 1250 р.
Гребешок с дюкселем из яблок и молодым миндалем, 910 р.
Французский пирог со сморчками, перечным соусом и сметаной, 830 р.
У ресторана от White Rabbit Family в этом году терраса откроется впервые. Точнее, их будет сразу две: первая уже заработала у входа в ресторан с видом на Большую Никитскую улицу — разместиться тут смогут 75 гостей. Сейчас интерьер выглядит достаточно обыденно, но как только потеплеет, на веранде обещают провести масштабное озеленение и высадить цветы вокруг всего периметра посадки. Вторую террасу откроют ближе к середине мая — она будет располагаться во дворе «Гвидона». Там будет еще 65 мест.
Capito
Открытая зона посадки при пиццерии на «Белорусской»
Тартар из говядины с цукини, 710 р.
Коктейль Princess Jasmine, 550 р.
Томленые щечки в луковом бульоне с бататом, 1070 р.
Терраса Capito находится на тихой 3-й улице Ямского Поля — самое то, если вам надоело есть с видом на бешеную городскую суету. Уличную веранду на 24 места открыли вдоль панорамных окон ресторана, украсили ее живыми цветами и добавили мягких подушек и текстиля, а на случай дождя — складную крышу. Получилось мило и комфортно — можно укутаться в плед с бокалом вина в конце тяжелого рабочего дня.
В Capito специализируются на пицце из дровяной печи: для первого раза мы рекомендуем острую «Аль Рагу» с мясным рагу, заатаром и халапеньо (770 р.) или классическую пиццу с мортаделлой, шампиньонами и моцареллой (710 р.). Из основного меню выделяются салат с креветками, который подают с кремом из авокадо и кешью (990 р), домашняя паста с мясными шариками (730 р.) и сытные картофельные оладьи с пастромой (750 р.) из меню завтраков, которое отдают до 17.00.
«Рассвет»
Веранда винного бара на «1905 года»
Авокадо, яйцо пашот, орехи, мягкий сыр на ржаном хлебе, 420 р.
Сезонная паста со сморчками, пармезаном и черным перцем, 730 р.
При демократичном винном баре на территории бывшего машиностроительного завода «Рассвет» работает терраса с черным кирпичом и деревянной мебелью. Промышленный экстерьер контрастирует с зеленью и мягким текстилем.
В меню найдете классику винных баров: закуски на хлебе, паштеты и пасты. Из интересного есть брускетта с печеным перцем, которую подают с тофу и кедровыми орехами (390 р.), мусс из куриной печени с белым шоколадом (280 р.) и сезонная паста со сморчками, пармезаном и черным перцем (730 р.). Если вы оказались в районе Столярного переулка утром, рекомендуем зайти сюда за плотным завтраком: например, авокадо на ржаном хлебе с пашотом, орехами и мягким сыром (420 р.) или сырниками с лимонной сметаной и вареньем из голубики (370 р.).
Bambule
Уличная веранда для аперитива
Трюфельный бургер, 830 р.
Шоколадный Bambule, 540 р.
Кебаб из цыпленка, картофельный крем, 680 р.
Тартар из говядины, каперсы, пармезан, 790 р.
«Бамбуле» переводится как «шумиха», и это как нельзя точно описывает стихийную веранду на Солянке: пара столиков и барных стульев стоят как логичное продолжение бара на улице. Здесь специализируются на аперитивах, поэтому идти сюда стоит в идеальное для этого время, например ранним вечером четверга, чтобы успеть встретить закат на Китай-городе после рабочего дня.
Главный аперитивный напиток в Bambule — вермут из драфта. Его смешивают в баре самостоятельно, льют прямо из винтажного крана на барной стойке и подают на льду с долькой лимона и оливкой. Сопроводить аперитив можно классическим тартаром из говядины с каперсами, желтком и пармезаном (790 р.) или кебабом из цыпленка с картофельным кремом и горохом (680 р.).
«Сыроварня»
Семейная терраса на «Красном Октябре»
На «Красном Октябре» построили большую семейную веранду на 70 мест. Светлый интерьер, плетеные стулья и светильники, мягкие диваны и увитые растениями стены больше создают ощущение загородного дома, чем центральной точки Москвы. Веранда подходит для отдыха даже в самые прохладные дни, на этот случай здесь поставили обогреватели и автоматическую крышу. Рядом с террасой есть детская площадка, где дети могут поиграть, пока родители отдыхают.
С самого утра в «Сыроварне» готовят пять видов мягких сортов: моцареллу, буррату, страчателлу, качотту и рикотту, поэтому брать в меню стоит именно блюда со свежим сыром. Например, попробуйте классическую буррату, которую подают на печеном перце (620 р.), или томатный суп с креветками и страчателлой (670 р.). Если хочется полностью почувствовать себя за городом, стоит взять блюда на огне: шашлык из свинины с овощами гриль или треску на сковороде с полентой и соусом из горгонзолы.