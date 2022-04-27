Поговорили с итальянским шеф-поваром о том, как в домашних условиях приготовить ризотто с кремом из брокколи и зелеными овощами.

Я всегда был любителем еды. Мог съесть всего по два: две закуски, две пасты, два горячих и даже два десерта, а между приемами пищи еще был перекус. Вспоминая о юношеском аппетите, в своих ресторанах я часто готовлю ризотто с разными начинками — это очень сытное блюдо. Сегодня хочу рассказать о его овощной версии: с брокколи, шпинатом и листьями брюссельской капусты. Секрет неотразимости блюда прост — кремовая текстура риса отлично сочетается с сочными хрустящими овощами и свежестью мяты.

Ингредиенты на 1 порцию

— Рис для ризотто — 80 г

— Овощной бульон — 300–600 мл

— Чеснок — 1 зубчик

— Тимьян — 1 веточка

— Оливковое масло для жарки — 40 мл

— Оливковое масло холодного отжима — 20 мл

— Брокколи — 40 г

— Свежий шпинат — 15 г

— Оливки без косточек — 15 г

— Листья брюссельской капусты — 20 г

— Мята — 3 листика

— Соль, черный перец — по щепотке

Для крема из брокколи

— Брокколи — 60 г

— Морковь — 30 г

— Репчатый лук — 10 г

— Оливковое масло для жарки — 20 мл

— Овощной бульон — 100 мл

При необходимости вместо овощного бульона можно использовать воду.