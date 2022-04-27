Поговорили с итальянским шеф-поваром о том, как в домашних условиях приготовить ризотто с кремом из брокколи и зелеными овощами.
Шеф-повар, ресторатор
Я всегда был любителем еды. Мог съесть всего по два: две закуски, две пасты, два горячих и даже два десерта, а между приемами пищи еще был перекус. Вспоминая о юношеском аппетите, в своих ресторанах я часто готовлю ризотто с разными начинками — это очень сытное блюдо. Сегодня хочу рассказать о его овощной версии: с брокколи, шпинатом и листьями брюссельской капусты. Секрет неотразимости блюда прост — кремовая текстура риса отлично сочетается с сочными хрустящими овощами и свежестью мяты.
Ингредиенты на 1 порцию
— Рис для ризотто — 80 г
— Овощной бульон — 300–600 мл
— Чеснок — 1 зубчик
— Тимьян — 1 веточка
— Оливковое масло для жарки — 40 мл
— Оливковое масло холодного отжима — 20 мл
— Брокколи — 40 г
— Свежий шпинат — 15 г
— Оливки без косточек — 15 г
— Листья брюссельской капусты — 20 г
— Мята — 3 листика
— Соль, черный перец — по щепотке
Для крема из брокколи
— Брокколи — 60 г
— Морковь — 30 г
— Репчатый лук — 10 г
— Оливковое масло для жарки — 20 мл
— Овощной бульон — 100 мл
При необходимости вместо овощного бульона можно использовать воду.
Как готовить
Из заготовок вам понадобится овощной бульон и крем из брокколи. Чтобы приготовить крем, обжарьте морковь, лук и брокколи на оливковом масле. Когда овощи размягчатся, добавьте немного овощного бульона и пробейте массу в блендере до однородной текстуры.
Можно приступать к ризотто. Налейте половину масла для жарки в сотейник, положите в него зубчик раздавленного чеснока и веточку тимьяна. Прогрейте и добавьте рис, затем перемешайте, посолите и поперчите.
Налейте к рису 100 мл овощного бульона и готовьте до полного выпаривания жидкости, периодически помешивая. Повторите минимум три раза — пока рис не приготовится аль денте.
Добавьте в сотейник крем из брокколи и оливковое масло холодного отжима, перемешайте. Параллельно разогрейте сковороду и обжарьте соцветия брокколи с листьями брюсельской капусты, шпинатом и оливками. Затем посыпьте свежими рублеными листьями мяты, щепоткой соли и черного перца.
Выложите овощную начинку на готовое ризотто и подавайте к столу.