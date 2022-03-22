Делимся сладким постным рецептом от бренд-шефа ресторана русской кухни «Матрешка» Влада Пискунова.
Бренд-шеф ресторана «Матрешка»
«Пирог из сухофруктов идеален для чаепития в паре с иван-чаем. Такой десерт подойдет всем любителям сладкой выпечки и тем, кто соблюдает пост.
В ресторане для начинки мы используем халву из Ростовской области — считаю ее самой лучшей. Вы можете выбрать свою любимую из магазина или с рынка, главное — халва должна быть подсолнечной».
Ингредиенты
Для сахарного сиропа
— Вода — 800 мл
— Сахар — 400 г
Для начинки
— Чернослив без косточек — 200 г
— Курага — 200 г
— Груши — 200 г
— Темный изюм — 200 г
— Яблоки — 500 г
— Лимонный сок из половины лимона — 30 г
— Сахар — 100 г
— Очищенные грецкие орехи — 100 г
— Халва — 500 г
Для теста
— Мука — 1200 г
— Вода — 500 мл
— Растительное масло — 150 мл
— Прессованные дрожжи — 30 г
— Сахар — 170 г
— Соль — 15 г
Как готовить
Для начала сделайте тесто: смешайте теплую воду с дрожжами и сахаром, оставьте на 10 минут. Затем добавьте масло и соль, замесите тесто и дайте настояться в течение 30 минут.
Подготовьте начинку: смешайте воду с сахаром для сиропа, добавьте к жидкости курагу, чернослив, изюм и груши. Поместите сухофрукты в плотно завязанный пакет для приготовления (запекания) и варите в течение часа. В это время разомните халву и обжарьте очищенные яблоки с сахаром до карамельного цвета. Все готовые ингредиенты нарежьте и смешайте.
Раскатайте тесто. В круглую форму выложите чуть больше половины так, чтобы оно равномерно распределилось по дну и краям изнутри. Выложите начинку и накройте оставшейся частью теста. Обрежьте лишнее по краю и скрепите нижний и верхний слои с помощью пальцев.
Готовьте в духовке при температуре 160 градусов в течение 35 минут. Если у вас форма-кольцо, снимите боковую часть через 17 минут и допекайте без нее до румяного цвета.