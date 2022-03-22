«Пирог из сухофруктов идеален для чаепития в паре с иван-чаем. Такой десерт подойдет всем любителям сладкой выпечки и тем, кто соблюдает пост.

В ресторане для начинки мы используем халву из Ростовской области — считаю ее самой лучшей. Вы можете выбрать свою любимую из магазина или с рынка, главное — халва должна быть подсолнечной».