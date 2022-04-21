В ММОМА открылось обновленное кафе, создатели From Berlin открыли вторую кофейню, а бар Bijou переехал на новое место и стал еще лучше. Рассказываем, что мы съели и выпили в этих заведениях и стоит ли это повторять.

Kiosk 1936 Минималистичная кофейня от создателей From Berlin

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«Киоск» — светлое дог-френдли-кафе с двумя залами, травянисто-зелеными табуретками и подборкой журналов. Название отсылает к европейским городским киоскам, где можно выпить кофе и что‑нибудь съесть. В меню — привычные московские позиции. Есть пара видов бриошей с яйцами пашот и разными сырами, их здесь выпекают самостоятельно. Хумус в тосте гладкий и однородный, слегка острый, правда, хочется, чтобы его было больше. Но можно и взять отдельно, с вялеными томатами и апельсиновой цедрой. Из десертов мы попробовали шоколадно-апельсиновый кекс. Он в меру сладкий и цитрусовый, очень влажный, в нем совсем нет пористости и рассыпчатой текстуры. Еще из десертов есть веганский брауни, тирамису и интересная версия баскского чизкейка — с тхиной и греческим йогуртом. Кофе пока пробуют, приноравливаются к зерну и разным обжарщикам. На этой неделе готовят на «Сварщице Екатерине». Из алкогольных напитков есть сидр и крафтовое вино.

Круассан от Layers, 250 р. Фильтр, 300 р. Флэт-уайт, 350 р.

Адрес Чистопрудный б-р, 12, корп. 4 Время работы пн-вс 9.00–22.00 Телефон +7 925 836 08 04

Bijou Старый французский бар на новом месте

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Bijou переехал — и теперь в три раза больше, чем был. Есть и барная зона, и зал с открытой кухней. Коктейльную карту переработали почти целиком — осталось только пять напитков из прошлого меню. Кухню тоже усовершенствовали и расширили, так что теперь сюда стоит ехать именно за едой. Это классное место, чтобы забегать сюда нарядными, хихикать, поедая улиток, и притворяться, что жизнь — кино. Пахнет в помещении бара потрясающе: сливочным маслом, хлебом, чесноком и зеленью. Еда несложная, почти домашняя, нет интенсивных блюд, забивающих рецепторы. Ключевая позиция — конечно, улитки. Чтобы не возникало ситуаций, когда оказывается, что в раковине почти ничего нет, тушки покупают отдельно, маринуют, тушат и потом уже кладут в раковину. Да, непросто, зато всем достается по сочной улитке предсказуемого размера. К улиткам подают багет — их пекут каждое утро. Остановиться и перестать макать хлеб в масляный соус сложно : корочка хрустит, а мякиш ровно такой, каким должен быть, — мягкий, но не вязкий, умеренно воздушный. Из более основательного рекомендуем картофельный салат со свеклой — это сытное и по-хорошему жирное блюдо. Наесться можно и луковым супом — в нем стоит ложка. На десерт обязательно возьмите крем-брюле или трюфель: они маленькие, зато можно (и стоит!) попробовать сразу все сладости. Вообще-то Bijou — коктейльный бар: тут отличный, выверенный Pink Sour и замечательный Appletini на настойке из печеных яблок, но лучшее, что можно здесь выпить, — щавелевая настойка. Забудьте другие версии этого напитка: в Bijou — самая свежая. Она похожа на хрустящее зеленое яблоко и пьется слишком легко. Наливают по шотам, продают бутылками. И есть всегда: ребята на баре держат запас в 20–25 литров, чтобы хватило всем желающим.

Что съесть Улитки эскарго, 750 р. Луковый суп, 420 р. Крем-брюле, 360 р. Паштет из белых грибов, 660 р. Щавелевая настойка, 250 р.

«MMOMA Café» Новое кафе при ММОМА от команды «Полдня»

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В Ермолаевском переулке открылось обновленное «MMOMA Café». Концепцию и меню придумала команда «Полдня» во главе с Марией Алейниковой. Пространство получилось холодным: много бетона в отделке, черная кожаная мебель и сваренные металлические конструкции. Чувствуешь себя на виду у всех. Меню позиционируют как более взрослое и продуманное по сравнению с «Полднем». За вино отвечает сомелье Мария Чащина. Есть большое меню завтраков, а также закуски, намазки, три вида горячих блюд, десерты — френч-тост с маття и белым шоколадом, баскский чизкейк. Еда не очень удивляет : в сальтимбокке с полентой совсем не чувствуется шалфей, а бекон как будто пережарен — он и не хрустит, и не жуется толком. Есть подозрение, что винный соус при приготовлении расслоился. Салат из свежих овощей довольно приятный: спелые помидоры хорошо сочетаются с цитрусовой заправкой, но оливки кисло-горькие, перемаринованные. Кофе делают на зерне от Submarine. В меню — вся привычная классика и несколько специальных напитков: латте-куркума, холодный шоколад со специями и кокосом, маття груша-мята. Рекомендуем кофейный лимонад на гранатовом соке — отличная альтернатива эспрессо-тонику. Он шипучий, в меру сладкий, с терпкими лимонными акцентами.

Что съесть Хлеб и взбитое масло, 200 р. Салат с помидорами, огурцами, фетой и оливками, 450 р. Кофейный лимонад на гранатовом соке, 350 р.

Адрес Ермолаевский пер., 17, стр. 1 Время работы пн-вс 10.00–22.00 Телефон нет