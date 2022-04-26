Кофе — базовая потребность, и важно, чтобы дома получались напитки не хуже, чем в кофейне. Этого легко добиться, если заказывать зерно на маленьких производствах, где внимательно следят за качеством. Мы собрали восемь обжарщиков, которым доверяем: у них найдутся и капсулы, и дрипы, и кофе без кофеина. И даже растворимый.

Camera Obscura

В основном у Camera Obscura кофе из Колумбии, Эфиопии и Бразилии. И не только арабика, но и робуста — для Москвы это пока не такое частое явление. В интернет-магазине почти всегда есть приличный декаф, сорт «Гейша», который ценители любят за схожесть с чаем, и дрипы в нарядных упаковках.

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Submarine

Submarine привозит кофе из Бразилии, Индонезии и Гватемалы — всего 6 стран. Удобнее всего его заказывать по подписке, она есть в трех вариантах: для альтернативы, кофемашины и с зерном такой обжарки, что подойдет для всего. Выбрать, что вы будете пить каждый день, очень легко: есть разделение по обжарке для турки, кемекса, аэропресса и других методов приготовления. В ассортименте есть декаф в капсулах и «Гейша» в дрипах.

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Кооператив «Черный»

Кооператив «Черный», первая знаменитая спешиалти-кофейня Москвы, начался как маленький закуток на Покровке. Кофе они обжаривают примерно с момента открытия. Кроме зерен ничего нет — ни капсул, ни дрипов, зато можно заказать чай. А когда ситуация с курсом рубля стабилизируется, возобновится и ежемесячная подписка на кофе.

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Verlé

Verlé — виновники повальной популярности дрип-пакетов: весной 2020 года они начали продавать их через «Самокат», и все узнали, как это удобно. Сортов кофе всегда очень много — и в зернах, и в дрипах. Очень удобно заказывать сразу мешок из 24 фильтр-пакетов. Капсулы тоже есть, в них кладут кофе из Перу, Гондураса и Сальвадора. Часто можно взять сет из 10 капсул с редким кофе.

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The Welder Catherine

Обжарщики из «Сварщицы Екатерины» закупают кофе с нескольких проверенных ферм. Продают и кофе в зернах, и капсулы для кофемашин. В первую очередь стоит искать кофе в розовых пачках: его делают вместе с AF Brew и выдерживают в бочках из‑под разного алкоголя. Получаются сложные вкусы, которые нигде больше не встретишь. Самый необычный продукт компании — «Галараствор», спешиалти-версия растворимого кофе.

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«Человек и пароход»

«ЧиП» начал насыпать кофе в фильтр-пакеты и капсулы еще до того, как это стало распространенной практикой. Капсулы укладывают в упаковки, похожие на яичные, а на пачках с дрипами печатают трогательных котов — они сделают любое утро лучше. Надо брать редкий балийский и индийский кофе и фирменные термокружки с удобными клапанами для питья.

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West 4

На сайт West 4 стоит зайти за дегустационным сетом кофе под фильтр — будет легче понять, что нравится и что хочется пить регулярно. Компания ведет понятный блог про все, что связано с кофе: выкладывает рецепты, объясняет, почему все так любят Эфиопию и как появился латте-арт. Здесь выгодно покупать капсулы по три пачки по цене двух. Вместе с зернами можно взять чай с чабрецом и спешиалти-шоколад.

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«Восход»

«Восход» — обжарщики из Петербурга. Выбор всегда большой, а помолоть кофе могут под любой девайс. Если пьете кофе в турке с молоком, берите сорта с пометкой «для молочных напитков», обжаренные под эспрессо. Характеристики зерна расписывают очень подробно: легко разобраться, даже если не знаете, что нравится. «Восход» продает только зерна, зато есть опция ежемесячной подписки из трех сортов разного кофе.

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