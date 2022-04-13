Мир еды настолько прекрасен, что с ним лучше знакомить детей с раннего возраста. А заодно и самому постигать основы кулинарии, огородничества и садоводства. Мы собрали 11 книг, которые помогут взглянуть на гастрономию с самых разных сторон, а главное — создадут множество поводов для совместного досуга с детьми.

«Откуда берется еда?» О пищевом производстве в картинках

Откуда берется еда в супермаркетах и на рынках? Прочитав книгу Юлии Дюрр, ребенок, да и взрослый, поймет, что все намного сложнее, чем просто купить ее в магазине. Автор «водит» читателя по заводам и фермам и рассказывает о принципах работы пищепрома: дети узнают, как, кто и где добывает молоко, хлеб, рыбу, мясо, яблоки, яйца и помидоры. Самых пытливых по этикетке и qr-коду научат определять, где и когда был произведен продукт. Книга не ответит на хитрые задачки вроде «откуда берется винегрет?», но какое‑то количество вопросов о происхождении конкретных продуктов с родительских плеч все же снимет.

«Фермерские рынки мира. Кругосветное путешествие» По рынкам Франции, Чили и Венгрии, не выходя из дома

Мария Бахарева совместно с иллюстратором Анной Десницкой («История старой квартиры» и «Транссиб») расскажут о более чем двух десятках рынков мира: например, о лондонском Боро, центральных базарах в Будапеште и Ростове-на-Дону, рынке на Юнион-сквер в Нью-Йорке, Юлиньском в Чэнду или плавучем в Таиланде. На страницах найдете все от даты открытия и специфики торговли до продуктов, которые стоит пробовать в конкретной локации, и рецептов из них. Кажется, по книге получится изучить не только пищевые привычки народов мира, но и выбрать страну для гастрономического путешествия.

«Кастор печет пирог» Научит печь свой первый именинный пирог

У издательства «Мелик-Пашаев» есть серия детских книг про мастера на все руки — бобра Кастора. Создатель персонажа — шведский писатель и художник Ларc Клинтинг, известный своими книгами о природе для юных читателей. Через персонажа умелого грызуна он рассказывает о том, как чинить, шить, мастерить или работать в огороде. Каждая тема раскрывается в отдельной книге. В этой, как и обещано в названии, научат печь пирог от и до: начиная с подготовки продуктов и выбора утвари, заканчивая пошаговым рецептом. Стоит отметить и визуальную составляющую — тут она реализована в лучших традициях минималистичной скандинавской иллюстрации.

«Что у соседа на обед?» Кулинарная книга о любви к еде и жизни в сообществе

«Мир — наш общий дом» — главная мысль книги, которую во всех красках представляет итальянская писательница и художница Феличита Сала, в 2018 году попавшая в список лучших иллюстраторов детских книг по версии The New York Times. Ничто не объединяет народы и культуры так, как любовь к еде и совместная трапеза. Об этом автор и повествует в книге, фокусируясь на культурном многообразии гастрономических традиций. Читателя познакомят с типичными для той или иной кухни продуктами и обогатят кулинарный арсенал рецептами супа из черной фасоли, бабагануша, митболов, гуакамоле, спагетти с помидорами, клубничного крамбла и прочих блюд с национальным флером. Не важно, решит ребенок готовить самостоятельно или со взрослыми, главное — разделить получившееся в хорошей компании.

«Рецепты с балконов, крыш и огородов» О зелени и том, как ее выращивать

«Рецепты с балконов, крыш и огородов» — еще одна книга с прекрасными иллюстрациями Феличиты Салы. На этот раз итальянская художница «ведет» нас на крыши с грядками, знакомя со всеми тонкостями выращивания овощей, фруктов и листовой зелени собственными руками. Каждый разворот посвятили определенному месяцу и продуктам, популярным в это время: вишня в июне, укроп в июле или апельсины в феврале. К каждому ингредиенту есть отдельный рецепт: в августе, например, сможете приготовить фаршированный перец с петрушкой, а в октябре — салат из запеченной свеклы.

«Едим как в сказке. Рецепты на каждый день из любимых детских книг» Книга для тех, кто хочет реализовать кулинарные фантазии из детства

Многие в детстве мечтали попробовать колобка, «молочные реки, кисельные берега» или пирожки для бабушки, которые бережно несла по лесу Красная Шапочка. Все желающие, даже те, кто уже вырос, смогут воплотить фантазии в реальность благодаря работе «Едим как в сказке» авторства фуд-блогера Татьяны Алексеевой. Тут можно найти не только сказочные рецепты, но и погрузиться в культуру еды: узнать интересные факты о различных блюдах, в какие праздники их готовили, как подавали на стол и так далее. Без рецептов тоже не обошлись. Они тут не самые простые, скорее для детей, не впервые берущихся за скалку с миксером. И это еще больше определяет ценность книги — приготовление блюд может стать отличным вариантом совместного семейного досуга.

«Шеф-повар» Поможет узнать о работе повара в ресторане

«Шеф-повар» — книга из серии «Знакомство с профессиями» издательства «Альпина. Дети». В ней детям рассказывают о нелегких буднях профессионального шефа из первых уст. Повар Штеффен продемонстрирует процесс закупки продуктов и заготовок, покажет оборудование кухни и устройство ресторана и поведает о том, кто моет посуду и откуда наливают пиво гостям. Проверить, насколько ребенку будет интересно в этом деле, можно, приготовив пасту с томатами и базиликом по рецепту шефа, который расписали на последних страницах.

«Все вкусно!» Весело и дерзко о еде

В книге расскажут про всеядных, плотоядных и травоядных, вегетарианство и веганство, животных и людей. А еще о том, что ели наши предки, и о пищевых привычках современности в разных странах мира. Все это приправлено дерзкими иллюстрациями и подписями с толикой юмора — шуток о пищеварении не избежать — в развороте с представителем бобовых увидите незатейливую рифму: «Горошек сладок — да в животе непорядок».

«Как вырастить свой сад» Особенно пригодится владельцам домика в деревне или балкона

Книга подойдет для юных садоводов или тех, кто хочет ими стать. Тут есть советы, как вырастить травы, овощи, ягоды и цветы; как ухаживать за почвой и отличать полезные растения от ядовитых или сорняков. Ребенок узнает, как сажать травы, салаты, бобовые, разные виды лука, тыкву, овощи со съедобными корнями, ягоды, кустарники и деревья. Еще автор предлагает вести садоводческий дневник — тем, кто решился завести грядку, специальные страницы для посевного календаря будут очень кстати. Кроме растений и плодов читатели узнают и про обитателей сада: бабочек, птиц и даже пчел. Книга действительно насыщена полезной информацией — это находка к дачно-огородному сезону, чтобы сделать поездки за город осознаннее и полезнее.

«Вопросы и ответы о еде» Несколько десятков насущных вопросов о пище нашей

В книге около 60 окошек, за каждым из которых скрываются ответы на злободневные вопросы о еде. Одного направления в тематике нет — вопросы охватывают довольно широкий круг проблем. Их рассортировали по рубрикам: «да или нет?», «почему?», «как?», «кто? где? и когда?». После прочтения станет понятно, сколько пищи нужно человеку каждый день, лучше ли замороженные продукты свежих, чем раньше заменяли холодильник, как проявляется пищевая аллергия, как есть палочками или вредны ли для здоровья конфеты.

«Ржаной хлебушко — калачу дедушка» Подробно и бодро о долгом пути хлеба

Книга полностью посвящена истории хлеба, с древних времен и до нашего времени. Ее автор — Анатолий Митяев, детский писатель, бывший главный редактор «Мурзилки» — проделал огромную работу, чтобы рассказать, почему хлеб всему голова. Получилось познавательно и не занудно. При этом в тексте детям встретится много непонятных слов: пахота, борона, помол, жатва, земледельцы и агрономы — к каждому дают подробное объяснение. Чтобы привлечь внимание даже самых молодых читателей, в произведение добавили загадки, пословицы и поговорки, которые помогают сделать текст интереснее.