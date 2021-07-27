Если в жару нет аппетита, замените обычную пищу пищей духовной. Редакция «Афиши Daily» собрала гастрономическую подборку литературы: это книги о еде, ее психологии и истории. А написаны они так, что, может быть, в процессе чтения и есть захочется.

«Молочные реки, кисельные берега: Книга об успокаивающем воздействии рисовой каши, искусстве готовить чечевичную похлебку и превратностях любви»

Штефан Пауль, 2019

Повар Штефан Пауль рассказывает хорошие истории о еде и людях, давая к каждой из них рецепт. Нет вопросов ни к языку, ни к переводу, ни к композиции зарисовок. Открываешь книгу и выпадаешь на несколько минут из повседневности, чтобы очутиться на кухне ресторана или на берегу моря. А потом так вдохновляешься, что бежишь готовить борщ-солянку по рецепту одного из персонажей — Герты Клепке. К классическому рецепту она всегда добавляет шампиньоны, маринованные огурцы, маринад от них и белое вино.

Книга Пауля в минуты особенной печали может дать утешительное тепло. Пока есть только что выловленная рыба, которую жарят при тебе, запах мяса с кухни, вино, выпитое с друзьями, — ничто нам не страшно, ничто нас не победит.

Издательство Издательство Ивана Лимбаха

«Русская кухня в изгнании»

Петр Вайль, Александр Генис, 2002

Самая старая книга в нашей подборке. Но не включить ее было невозможно. Это сборник эссе о русской, советской, унесенной в эмиграцию кухне. Все эти тексты писали в Нью-Йорке середины 1980-х журналисты Петр Вайль и Александр Генис. Читаются их заметки удивительно легко и с любого места. Все потому, что они написаны с интеллигентным юмором и нежностью к нашим странным ритуалам, утраченным безвозвратно деликатесам и всему тому, что называется русской душой.

Вы узнаете, как готовили рубленые котлеты, что такое заливной язык и чем восточные пельмени отличаются от северных. А еще — что настоящая шарлотка с кухонь наших родителей — это не бисквитный пирог. Белый хлеб без корки вымачивали в смеси сливок и яиц, перекладывали яблоками и запекали в духовке. Дешево, сердито, очень вкусно.

Издательство АСТ

«Голодный город. Как еда определяет нашу жизнь»

Кэролин Стил, 2016

Британский архитектор и писатель Кэролин Стил написала важную книгу о том, что еда — это не просто еда. Часто мы не думаем о том, как говядина или помидоры попадают к нам на тарелку и сколько людей помогают кормить миллионный город.

На примере Великобритании автор дает нам яркую и, стоит признаться, печальную картину того, как еду производят, возят, готовят, продают и утилизируют. И насколько пища определяет взаимоотношения города и деревни, наши повседневные маршруты, привычки и развитие инфраструктуры. Множество сортов яблок не нужны: побеждают два. Корпорации поглощают маленькие хозяйства, а мы привыкаем есть овощи со вкусом картона.

Стил отмечает, что контроль за тем, как питается город, — это и есть власть. Стоит хотя бы одному элементу в пищевой цепочке перестать работать и дело быстро дойдет до голодных бунтов. Вспомним хотя бы, что происходило в разгар пандемии в супермаркетах.

Издательство Strelka press

«Искусство еды. Гастрономические традиции античной эпохи»

Анна Павловская, 2018

Это третья книга об истории еды, которую написала Анна Павловская, профессор МГУ и доктор исторических наук. Первые две посвящены еде первобытных людей и тому, как она определила развитие цивилизации.

В «Искусстве еды» Павловская пишет о том, как важны были для людей античности вино, масло и хлеб, и, главное, какой был повседневная еда. Так, простые люди могли перекусить на завтрак лепешкой, солеными маслинами или сладким инжиром. Обычный рацион семьи — это лук, вино, масло, сыр и хлеб. Люди побогаче могли позволить себе тунца, свиное вымя, цыпленка, яйца, улиток и ветчину. На десерт — яблоки. В общем, жить было можно.

Издательство «ЛомоносовЪ»

«Что нам есть с точки зрения химии. Книга о невкусной и нездоровой пище»

Бахыт Кенжеев, Петр Образцов, 2018

Бахыт Кенжеев в первую очередь поэт. Петр Образцов — переводчик, писатель и журналист. Вместе они учились на химическом факультете МГУ. И пишут о еде с точки зрения ее устройства, объясняя, что происходит с тортом и овощным салатом, когда они попадают к нам в рот, и почему многие мифы — это только мифы.

При этом «Книга о невкусной и нездоровой пище» — книга писателей, поэтому в ней много историй, шуток и литературных отсылок. Вам расскажут про Джеймса Кука, который кормил команду корабля квашеной капустой, чтобы спасти от цинги, и про влюбленного мужчину, собиравшегося из железа собственной крови сделать колечко для возлюбленной. Без вреда добыть нужное количество крови можно за два года. Говорят, вышла за другого.

Издательство «ЛомоносовЪ»

«Битвы за еду и войны культур. Тайные двигатели истории»

Том Нилон, 2017

Пища не только определяет нашу жизнь, но и двигает вперед прогресс, заставляет крутиться то самое колесо истории. Как появился вустерский соус? Почему какао — отличный повод для войны? Был ли каннибалом Диккенс? Ответов на эти и другие вопросы в «Битвах за еду» Тома Нилона — антиквара, историка, специалиста по кулинарным книгам — множество. Вы, скорее всего, не знали, что лимонад спас Париж от чумы. Лимонная кислота убивала бактерии, и те, кто его пил, имели больше шансов выжить. А цедра, которую выбрасывали на помойку в огромных количествах, убивала блох — переносчиков болезни.

Книга Нилона не только увлекательная, но и красивая. Автор сопровождает свои рассказы о еде афишами, плакатами, фотографиями, гравюрами, иллюстрациями и многим другим. Эстетика и энциклопедичность — идеальное сочетание.

Издательство «Альпина Паблишер»