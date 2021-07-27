Если в жару нет аппетита, замените обычную пищу пищей духовной. Редакция «Афиши Daily» собрала гастрономическую подборку литературы: это книги о еде, ее психологии и истории. А написаны они так, что, может быть, в процессе чтения и есть захочется.

«Молочные реки, кисельные берега: Книга об успокаивающем воздействии рисовой каши, искусстве готовить чечевичную похлебку и превратностях любви» Штефан Пауль, 2019

Повар Штефан Пауль рассказывает хорошие истории о еде и людях, давая к каждой из них рецепт. Нет вопросов ни к языку, ни к переводу, ни к композиции зарисовок. Открываешь книгу и выпадаешь на несколько минут из повседневности, чтобы очутиться на кухне ресторана или на берегу моря. А потом так вдохновляешься, что бежишь готовить борщ-солянку по рецепту одного из персонажей — Герты Клепке. К классическому рецепту она всегда добавляет шампиньоны, маринованные огурцы, маринад от них и белое вино. Книга Пауля в минуты особенной печали может дать утешительное тепло. Пока есть только что выловленная рыба, которую жарят при тебе, запах мяса с кухни, вино, выпитое с друзьями, — ничто нам не страшно, ничто нас не победит.

Издательство Издательство Ивана Лимбаха

«Русская кухня в изгнании» Петр Вайль, Александр Генис, 2002

Самая старая книга в нашей подборке. Но не включить ее было невозможно. Это сборник эссе о русской, советской, унесенной в эмиграцию кухне. Все эти тексты писали в Нью-Йорке середины 1980-х журналисты Петр Вайль и Александр Генис. Читаются их заметки удивительно легко и с любого места. Все потому, что они написаны с интеллигентным юмором и нежностью к нашим странным ритуалам, утраченным безвозвратно деликатесам и всему тому, что называется русской душой. Вы узнаете, как готовили рубленые котлеты, что такое заливной язык и чем восточные пельмени отличаются от северных. А еще — что настоящая шарлотка с кухонь наших родителей — это не бисквитный пирог. Белый хлеб без корки вымачивали в смеси сливок и яиц, перекладывали яблоками и запекали в духовке. Дешево, сердито, очень вкусно.

Издательство АСТ

«Голодный город. Как еда определяет нашу жизнь» Кэролин Стил, 2016

Британский архитектор и писатель Кэролин Стил написала важную книгу о том, что еда — это не просто еда. Часто мы не думаем о том, как говядина или помидоры попадают к нам на тарелку и сколько людей помогают кормить миллионный город. На примере Великобритании автор дает нам яркую и, стоит признаться, печальную картину того, как еду производят, возят, готовят, продают и утилизируют. И насколько пища определяет взаимоотношения города и деревни, наши повседневные маршруты, привычки и развитие инфраструктуры. Множество сортов яблок не нужны: побеждают два. Корпорации поглощают маленькие хозяйства, а мы привыкаем есть овощи со вкусом картона. Стил отмечает, что контроль за тем, как питается город, — это и есть власть. Стоит хотя бы одному элементу в пищевой цепочке перестать работать и дело быстро дойдет до голодных бунтов. Вспомним хотя бы, что происходило в разгар пандемии в супермаркетах.

Издательство Strelka press

«Искусство еды. Гастрономические традиции античной эпохи» Анна Павловская, 2018

Это третья книга об истории еды, которую написала Анна Павловская, профессор МГУ и доктор исторических наук. Первые две посвящены еде первобытных людей и тому, как она определила развитие цивилизации. В «Искусстве еды» Павловская пишет о том, как важны были для людей античности вино, масло и хлеб, и, главное, какой был повседневная еда. Так, простые люди могли перекусить на завтрак лепешкой, солеными маслинами или сладким инжиром. Обычный рацион семьи — это лук, вино, масло, сыр и хлеб. Люди побогаче могли позволить себе тунца, свиное вымя, цыпленка, яйца, улиток и ветчину. На десерт — яблоки. В общем, жить было можно.

«Что нам есть с точки зрения химии. Книга о невкусной и нездоровой пище» Бахыт Кенжеев, Петр Образцов, 2018

Бахыт Кенжеев в первую очередь поэт. Петр Образцов — переводчик, писатель и журналист. Вместе они учились на химическом факультете МГУ. И пишут о еде с точки зрения ее устройства, объясняя, что происходит с тортом и овощным салатом, когда они попадают к нам в рот, и почему многие мифы — это только мифы. При этом «Книга о невкусной и нездоровой пище» — книга писателей, поэтому в ней много историй, шуток и литературных отсылок. Вам расскажут про Джеймса Кука, который кормил команду корабля квашеной капустой, чтобы спасти от цинги, и про влюбленного мужчину, собиравшегося из железа собственной крови сделать колечко для возлюбленной. Без вреда добыть нужное количество крови можно за два года. Говорят, вышла за другого.

«Битвы за еду и войны культур. Тайные двигатели истории» Том Нилон, 2017