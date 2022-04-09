Редакторка раздела «Еда» Алина Гринберг совместно с совладельцем Restaurant by Deep Fried Friends Артуром Семковым и специалисткой по гастрономическому пиару Дашей Гумбург обошли 10 ресторанов, чтобы оценить один из главных гарниров фастфуда — картошку фри. Рассказываем, где искать вкусную и при чем тут чтр-чтр.

Алина Гринберг Редакторка раздела «Еда»

Для эксперимента нам пришлось выделить два полных дня. Вначале такая авантюра кажется веселой, но после первых трех порций становится тяжело. Плюс картошка фри — не то блюдо, которое можно обозревать в доставке, поэтому приходилось добираться до каждого места лично. У меня были опасения, что все картошки будут похожи и большой разницы во вкусе мы не найдем, но это совсем не так. Оказалось, что отыскать хорошую картошку фри совсем непросто: то она слишком мягкая, то пресная, то пересоленная. Забегая вперед, скажу, что с задачей мы все-таки справились и нашли очень приличные варианты. Всего удалось обойти 10 ресторанов и закусочных: Underdog, Starlite Diner, «Matreshka фри», Barbosco, «Кофемания», Savva, «Тото», «Публика», «Скрепка» и Remy. Мы оценивали блюдо по пятибалльной шкале и четырем критериям: вид, текстура, соус или начинка и вкус.

Даша Гумбург Специалистка по гастрономическому пиару

Картошка фри для меня — такое приятное хулиганство, а в детстве — и вовсе целый мир запретного наслаждения. Помню, как вылезала в Турции из бассейна и хватала мокрыми пальцами горячую картошку фри, макала в огромную лужу кетчупа на тарелке и чувствовала себя безумно счастливой: в Москве мне такое почти не разрешали. И казалось бы, что тут особенного? Просто же картошка! На самом деле важна каждая деталь — от вкуса в меру рыхлого мякиша под хрустящей корочкой до длины, цвета и запаха.

Артур Семков Совладелец Restaurant by Deep Fried Friends, создатель кулинарного шоу «Сыт по горло»

Картошка фри — должна она быть свободной или бесплатной, уж не знаю. Но съедена быть обязана. Приступим!

© Алина Гринберг

Underdog Картофель фри с горячим сырным соусом и пармезаном, 300 р., картошка с соусом Carolina Reaper и мороженым, 450 р. Вид — 5

Текстура — 3

Начинка — 4

Вкус — 4

© Даша Гумбург

Артур: Я ни разу не ел в «Андердоге». Покупал всякие соусы или мерч — он у них очень классный, но именно поесть никак не получалось. Поэтому сейчас мне очень интересно, что нас ждет. Вообще, «Андердог» — суперпоказатель того, что успех может прийти не сразу. Он же работал раньше на Таганке, было классно, но он не был таким популярным. А потом открылся на «Китай-городе», и пошел хайп. Алина: Минус только в больших очередях — иногда тут вообще нет места по вечерам, а заказ можно прождать больше часа. Даша: Давайте начнем пробовать с острой картошки. Артур, хочешь первым? Алина: Девушка на кассе сказала, что ее вообще не стоит заказывать, потому что это дико остро. Хотя я сама даже не спрашивала об этом. Артур: Да, это очень остро. Но мороженое хорошо оттеняет. При этом сама картошка невкусная, она безвкусная и размякшая. Соус просто все выжигает, у меня даже слезы пошли. Если бы он был с приятной согревающей остротой, было бы гораздо лучше. Это блюдо хорошо только как эксперимент — некий аттракцион. Заказывать такое, чтобы получить удовольствие, я бы не стал.

© Даша Гумбург

Алина: Тем, кто не ест острое, я бы не советовала это даже нюхать. Серьезно. Артур: Вам вообще нравилась вот эта тема из «Макдоналдса», картошка с мороженым? Даша: Да, можно в рожок макать. Артур: Вообще не понимаю этой темы. Алина: Давайте еще закажем самую простую фри, которая с сыром. Мне кажется, она должна быть универсальнее. Артур: О, у этой картошки текстура лучше, она прямо хрустит. И сырной начинки много. А давайте попробуем еще добавить шрирачу, она тут в общем доступе, вроде. Да, вот так класс. Она стала пикантнее и интереснее по вкусу. Я бы остановился на этом варианте.

Starlite Diner Картофель фри с сыром и беконом, 459 р., картофель фри с сыром, 299 р. Вид — 2

Текстура — 2,5

Начинка — 3

Вкус — 3

© Даша Гумбург 1 из 2 © Даша Гумбург 2 из 2

Артур: Знаете, как по-турецки «хруст»? Çatırtı — «четыр», в общем. Чтр-чтр. Есть видео, где турок жарит курицу и все время так говорит (дальше прилагательное «хрустящая» мы называем исключительно так. — Прим. ред.). Как думаете, картошка должна быть чтр-чтр? Даша: Да, конечно. Алина: Но не пережаренная. Не слишком чтр-чтр. Артур: Нам принесли две картошки, хотя мы заказали только с беконом. Ну ладно, попробуем сырную тоже. Алина: Неприятно, что пытались доказать, что мы заказывали обе, хотя это не так. Настойчивый персонал. И подача, конечно, совсем не привлекательная. Принесли как будто в тарелке для супа. А еще обманули с формой картошки: на картинке в меню рифленая, а на деле обычная. Артур: Соус в сырной картошке похож просто на растопленный «Хохланд» в квадратиках. Это, конечно, абсолютно невкусно, чувствуется, что жуткая химия. Странно, но мне даже нравится. Знаете, это как такая гипнотическая еда вроде сырных начос, которые хочется есть бесконечно и очень трудно остановиться. Но хруста, в отличие от начос, у этой картошки очень мало. Даша: И бекон в мясном варианте совсем не чтр-чтр. И соуса мало. Сырная вкуснее однозначно — она будет особенно хороша с похмелья. Супер вариант, когда хочется чего‑то соленого и не очень полезного. Алина: Да, бекон очень мелкий, где‑то он горелый, где‑то сырой. Лучше бы они его целиком зажарили: и выглядело бы лучше, и вкус был бы ярче. Короче, это в лучшем случае средний вариант картошки и далеко не самый дешевый при этом. Но если уж приходить сюда, то однозначно брать сырную. С беконом вообще ни о чем. Артур: Ладно, поехали дальше. Чтр-чтр.

«Скрепка» Тиран с копченой сметаной и икрой, 400 р., тиран с грибами, 400 р., классический тиран, 300 р. Вид — 4

Текстура — 4

Начинка — 5

Вкус — 5

© Даша Гумбург

Артур: Очень приятное место. Такая расслабленная атмосфера, в которой можно посидеть, выпить пива. Алина: И классно, что есть много разных начинок у картошки и все интересные. Сейчас канадское блюдо пути́н тут называют тиран. Кстати, когда я делала заказ, меня поправили. Это не очень приятно, на самом деле, потому что я ничего не вкладывала в изначальное название блюда, а так они сразу сами это делают за меня. Но находчиво. Даша: Удивительно, что несмотря на обилие соусов, картошка все равно остается достаточно хрустящей, особенно по краям. Получается идеальный баланс хруста и мягкости. Артур: В картошке со сметаной икра очень здорово лопается. Это большой плюс к общей текстуре. Пожалуй, этот вариант самый интересный, хотя все хороши — сложно выбрать один. Алина: И пиалы очень приятные. Они достаточно вместительные, поэтому блюдо получается сытным. И столько соуса: и на дне, и сверху, очень сочно. Даже не хочется больше ничего заказывать, суперсамостоятельное блюдо. Разве что можно взять какой‑нибудь пивной коктейль: «Клару» с цитрусовым лимонадом или горячий сидр. Они очень легкие и с любой картошкой отлично сочетаются.

«Кофемания» Картошка с трюфелем и пармезаном, 490 р. Вид — 3

Текстура — 2

Начинка — 2

Вкус — 3

© Даша Гумбург

Алина: Это самая горячая картошка из тех, что мы сегодня ели, — надо подождать, чтобы не обжечься. И вот эта вечная история: в меню пишут «с трюфелем», а по факту приносят с трюфельным маслом. Артур: Мне не нравится эта картошка. И кетчуп слишком органический, похож на протертые томаты с уксусом. Сама мякоть абсолютно безвкусная. Если на кусочке нет сыра, а его тут вообще мало, самостоятельного вкуса картофеля вы не почувствуйте. Это можно брать как гарнир, но точно не как самостоятельное блюдо. Алина: Я бы не заказала такую даже как гарнир. Она очень скучная, сыра совсем мало, и он неравномерно насыпан. За такую цену, если бы положили обещанный трюфель, еще можно было бы понять. А так можно взять где‑нибудь обычную картошку без добавок в два раза дешевле, и будет так же. Даша: Зато у нее хорошая текстура: картошка достаточно хрустящая и мягкая внутри. Интересно, что будет в Remy? Там такая же начинка в меню указана.

Barbosco Картошка фри с трюфельным соусом, 550 р., батат фри, 650 р. Вид — 5

Текстура — 5

Соус — 5

Вкус — 5

© Даша Гумбург 1 из 2 © Даша Гумбург 2 из 2

Артур: Многие считают картошку из «Макдоналдса» эталонной; если вы хотите освежить в памяти ее вкус, приходите сюда. Она такая же тонкая и сочная — мне очень нравится. И подача крутая — минималистичная, но стильная. Даша: Здесь идеальный баланс мягкости и хруста. Чтр-чтр, как говорится. И батат отличный — классно, что к нему еще подают лайм, он оттенят сладость. Артур: Я совсем не фанат батата, но этот правда хороший. Соус тоже очень вкусный — он одинаковый к обеим закускам. В нем как будто есть сок лимона, поэтому вкус приятно-кислый, в меру трюфельный, а текстура в меру густая. Кажется, здесь все работает вместе: и подача, и действительно вкусная картошка дополняют друг друга. Если убрать какую‑то составляющую, возможно, это не будет настолько впечатляющее. Для меня это прямо открытие, если честно. Не ожидал, что мне так понравится. Алина: Несмотря на то, что это уже пятое место за сегодня, и мы очень наелись, я бы заказала еще одну порцию с удовольствием. Пока это лучшее из того, что мы пробовали.

Savva Картошка фри с пармезаном, 650 р., батат фри с сальсой из авокадо, 700 р. Вид — 3,5

Текстура — 3,5

Начинка — 2,5

Вкус — 3

© Даша Гумбург 1 из 2 © Даша Гумбург 2 из 2

Алина: А где весь соус? А, он внизу. Это очень неудобно есть: чтобы достать до соуса, надо отодвигать всю основную часть, и при этом картофелина, которую ты пытаешься окунуть в соус, ломается. Тогда надо либо все перемешивать, что тоже неудобно, либо есть верхние слайсы без соуса, а потом уже макать, когда место в тарелке немного освободится. Артур: Возможно, они предполагают, что гости будут есть вилкой, но даже так будет неудобно. Сам соус у картошки хороший — такой взбитый мусс из пармезана, в меру соленый. А вот у батата соус не удался — он, кажется, из авокадо, но почему‑то горчит. Алина: Для цены в 650 рублей вкус не оправдан. А еще я сейчас поняла, что достаточно неловко заказывать одну картошку на троих в ресторане со звездой «Мишлен».

© Артур Семков

Даша: С моей стопкой беленькой было неплохо, кстати. Главное — найти хорошее сопровождение блюду. А вам все только не нравится.

«Matreshka фри» Картофельные шарики, 190 р., картошка фри с курицей в соусе тикка-масала, 360 р. Вид — 1

Текстура — 2,5

Начинка — 1

Вкус — 2

© Даша Гумбург

Артур: Давайте начнем с шариков. Ну это чтр-чтр прямо сплошной, похоже на драник. Вкуса картошки при этом нет от слова «совсем», только хруст. Хотя в этом есть свой прикол. Алина: Если бы к нему какой‑то классный соус давали, то может быть, было бы неплохо. А так — безвкусные масляные хрустящие шарики, и все. Даша: Я как фанат картофельных лиц и улыбок могу сказать, что это не тот хруст, который нужен. Не хватает картофельной мякоти внутри. Артур: Вторая картошка еще хуже. Она размякла совсем под соусом. Алина: Кажется, будто полили подливкой, как в школьной столовой: совершенно несоленая, горьковатая, со слишком мелкими кусочками мяса. Даже не хочется обсуждать дальше эту картошку. Это просто очень плохо. Даша: Согласна.

«Тото» Картошка фри с пармезаном, 360 р. Вид — 5

Текстура — 5

Начинка — 5

Вкус — 5

© Даша Гумбург

Артур: Кажется, местами слишком солено, но соус близок к идеальному. Картошка, кстати, тоже: она не сухая снаружи, мягкая и мясистая внутри. Я бы съел такую с тартаром, мы так подаем в ресторане DFF, отличное сочетание. Еще мне нравится, что добавили зеленый лук — с пармезаном и соленым соусом идеальное сочетание. Раньше, кажется, клали лук-сибулет, но сейчас он стал очень дорогим. Алина: Было бы здорово, если бы они прописали наличие лука: кого‑то он может оттолкнуть. Но хочу заметить, что я вот не очень люблю лук, но тут он и правда отлично дополняет вкус. Такое простое сочетание, но точно беспроигрышное. Даша: По ингредиентам здесь проще, чем в «Скрепке», но эту картошку тоже можно заказать как самостоятельное блюдо однозначно. И атмосфера тут приятная, мне нравится приглушенный свет, хочется остаться на ужин. Даже жаль, что надо бежать дальше.

«Публика» Картофель фри с пармезаном, 350 р. Вид — 4

Текстура — 3

Соус — 1,5

Вкус — 2

© Алина Гринберг

Даша: Это невкусная картошка. Соус сначала кажется хорошим, но потом чувствуется горечь. И она очень сильно промаслена, но при этом сухая. Алина: Я как будто чувствую горечь и в самой картошке. Артур: Она просто очень скучная. Наверное, как гарнир ее можно заказать, но и то не факт. Соусы тоже не спасают: трюфельный горчит, сырный совсем не сырный, а сладкий я вообще не понимаю. Он как варенье. Алина: Я на самом деле сюда хотела зайти из‑за абрикосового айоли: на сайте он был в меню к картошке, и мне показалось это интересным. Но оказалось, что его недавно вывели и подают с другим, вишневым. Он, конечно, не к месту тут совершенно. Даша: Если бы они сделали его, к примеру, острым, могло бы быть классно. Ягодно-острый соус точно был бы интереснее по вкусу. А сейчас это просто варенье, действительно.

Remy Картофель фри с трюфелем и пармезаном, 500 р., перечный соус, 150 р. Вид — 5

Текстура — 5

Соус/начинка — 4

Вкус — 5

© Алина Гринберг

Алина: Эта картошка точно лучше, чем в «Кофемании». Опять трюфельное масло вместо заявленного трюфеля, но порция большая, и сыра не пожалели. Сама картошка кайфовая. Артур: На мой взгляд, это одна из лучших картошек. Сейчас еще с соусом попробую, но и без него отлично. Даша: Картошка супер. Мне очень понравилось, я бы заказала ее еще раз. Она тоже похожа на такую, как в «Макдоналдсе»: нарезка тонкая, при этом мякоть не пересушена, очень сочная. Без соуса лучше, он только перебивает вкус. Алина: Здесь нет каких‑то откровений в начинке — трюфель и пармезан, пожалуй, самое частое сочетание с картошкой из тех, что я вижу в ресторанах. Но это совсем не смущает, когда тебе приносят качественное блюдо. Даже настроение поднялось после такой картошки. Артур: Кстати, тут есть вкуснейший бургер, тоже с трюфелем. Можно и нужно брать в паре с картошкой.

© Артур Семков

Лидеры Barbosco и «Тото» Эти рестораны получили 5 из 5 по всем критериям. Remy Картошка с пармезаном и трюфельным маслом очень хороша, а вот дополнительные соусы оказались менее удачными. «Скрепка» Картошка с позицией и отличными добавками на любой вкус.