Мы проверили 8 московских пиццерий, чтобы узнать, где самая быстрая доставка, хрустящая корочка и щедрая порция начинки. Заказали по две пиццы — классическую «Маргариту» и вторую позицию на выбор — и оценили температуру, вкус и скорость по пятибалльной шкале. Рассказываем о своих впечатлениях и подводим итоги.
Редакторка раздела «Еда»
Frankie
Скорость доставки — 5
Температура пиццы — 3
Вкус — 4,5
Начинка — 5
«Маргарита», 390 р.
Пицца с хумусом, радиккьо и бок-чой, 540 р.
На сайте есть несколько интересных вариантов пицц: например, с прошутто и хурмой или с креветками, шпинатом и кимчи. По правилам эксперимента я заказала классическую «Маргариту», а вторую пиццу как раз выбрала из необычных — вегетарианскую с хумусом, радиккьо и бок-чой. Доставили быстро — за 40 минут. При этом курьер «Яндекса» выбрал достаточно странный маршрут, можно было привезти быстрее. Я решила позвонить и уточнить, завозил ли он заказ еще кому‑то по пути. Уверили, что нет, и пообещали, что если пицца приедет остывшей, вернут деньги. Пицца приехала чуть теплой. Мне было нормально, я не люблю сильно горячую еду. Тесто не отсырело, корочка была умеренно хрустящей. Если вы любите горячее, лучше воспользоваться советом на коробке и подогреть в духовке в течение трех минут.
Сама пицца мне понравилась. Она небольшая — 25 см, как раз хватит на одного, чтобы плотно наесться. Корочка достаточно большая, с ярким хлебным вкусом — в коробку по умолчанию кладут соус, с которым ее можно съесть. Начинки тоже не пожалели: в пицце с хумусом ее было очень много. Если вы не любите горький салат, укажите в комментарии к заказу, чтобы вам не добавляли радиккио. Ко всем остальным ингредиентам вопросов нет: капуста хрустит, хумус воздушный, тесто тонкое. Для меня это отличная нескучная вегетарианская выпечка, которую я точно бы заказала еще.
О Frankie остались положительные впечатления: вежливый персонал, хорошая пицца, которая не теряет качеств при перевозке или после разогрева в духовке, и достаточно оперативная доставка.
Maria Santa
Скорость доставки — 4
Температура пиццы — 3
Вкус — 4 (пицца на тонком тесте); 2 (пицца на толстом тесте)
Начинка — 3
«Маргарита», 360 р.
Пицца с баклажанами, томатами и скаморцей, 440 р.
Любую пиццу в ресторане предлагают заказать на тонком или толстом тесте — на цену это не влияет. Я решила попробовать оба варианта: «Маргариту» взяла на тонком, а пиццу с баклажанами и сыром скаморца — на толстом. Разница оказалась значительной: если соберетесь оформить доставку тут, однозначно выбирайте тонкое тесто. Такую пиццу сейчас мало где можно попробовать в Москве: тесто очень хрустящее, включая корочку, которая совсем не похожа на хлебный мякиш — скорее на сухарик, который точно не захочется оставлять недоеденным. Эта пицца совсем не пострадала в доставке — не размякла и не отсырела. При всех плюсах тонкой «Маргариты» пицца с баклажанами однозначно разочаровала. У теста совсем не было хлебного вкуса, начинка показалась скучной и пресной.
Цены в Maria Santa приятные, в среднем за блюдо отдадите 450 рублей. При этом минимальная сумма заказа — 1900 рублей, поэтому есть смысл брать на компанию. Чтобы оформить заказ, я дополнила пиццу салатом с кальмарами, горохом и взбитым авокадо.
Заказ привезли за 1,5 часа, как и обещали при оформлении, — не быстро, зато честно. Пицца была теплая — если есть сразу, то вполне приемлемо.
Шеф-редакторка
Scrocchiarella
Скорость доставки — 4
Температура пиццы — 4
Вкус — 5
Начинка — 5
«Маргарита» (маленькая), 550 р.
Пицца с анчоусами и бурратой (средняя), 1800 р.
Собственная служба доставки у Scrocchiarella хромает на обе ноги. Заказ считается принятым лишь после звонка оператора. Минимальная сумма заказа только в пределах Садового кольца — 1200 рублей, за его пределы оговаривается отдельно. Доставка за Садовое стоит от 400 до 600 рублей — я заплатила 400, хотя филиал, откуда я заказывала пиццу, находится менее чем в полутора километрах от моего дома. Оплата возможна либо наличными, либо переводом по номеру телефона, который сиротливо написан ручкой на чеке, — терминал, как мне сообщили, «занят». Наконец, форма заказа на сайте выглядит из рук вон плохо.
К счастью, пицца удается Scrocchiarella лучше, чем логистика. Между звонком оператора и прибытием курьера прошло около сорока минут, так что пицца приехала не горячая, но вполне себе теплая. На продуктах тут не экономят — ни на качестве, ни на количестве начинки. Мне понравилась даже «Маргарита», к которой я обычно равнодушна. В качестве второй пиццы я выбрала ту, что с анчоусами и бурратой: заинтриговало забавное описание, в котором анчоусы почему‑то названы «дерзкими». Сочетание ингредиентов специфическое, но безусловно интересное, а продукты — свежайшие. Отдельно хочется отметить размеры пицц: маленькой считается та, которая в других пиццериях называется стандартной, а вот средняя приехала в коробке, куда, кажется, поместился бы даже автомат Калашникова. Даже остыв, пицца оставалась вкусной, так что я бы с радостью попробовала и другие варианты из меню — но заказывать ее буду точно через агрегаторы.
Редактор раздела «Город»
Eataly
Скорость доставки — 1
Температура пиццы — 2
Вкус — 3
Начинка — 2
Eataly предлагает 14 видов неаполитанской пиццы на тонком тесте. При этом выбор для тех, кто не ест мясо, тут небольшой, так что я взяла «Маргариту» и пиццу со спаржей и трюфельным соусом. Чтобы добрать до двух тысяч, добавила кусок сыра из их собственной сыроварни и лимонад.
Оформила, заплатила, в 13.23 мне на почту пришло письмо о том, что мой заказ принят. Время доставки в нем не уточнялось. В 13.41 мне позвонили и снова сообщили, что мой заказ принят, и его доставят к 16.00. Я очень удивилась — неужели кто‑то может везти пиццу в Москве так долго. Переспросила, мне сказали, да, извините, очень много заказов, если получится, привезем раньше. Спустя ровно два часа мне, уже порядочно голодной, снова позвонили и радостно сказали: «Ваш заказ принят!» И привезут его еще через час. Я снова переспросила, мне ответили, что очень много заявок. Тут я поняла, что терпеть дольше не могу. Перенесла доставку на 19.00 — если бы не редакционный эксперимент, я бы отменила ее, не задумываясь, — и заказала себе другой обед. В 18.30 мне наконец привезли пиццу — хорошо, что я в этот день работала из дома и была готова ее принять даже не в заранее оговоренное время. Вместо извинений курьер меня отчитал за то, что я не указала код от домофона, хотя на сайте просто не предусмотрено окошко для кода. И все. За огромную задержку мне даже не положили экстра-бутылку лимонада, например.
Еще один сюрприз меня ждал, когда я открыла коробку: оказалось, что в пицце со спаржей есть креветки. В составе на сайте они точно не были указаны. Пришлось аккуратно объедать — благо, их было немного. Трюфельный соус чувствовался еле-еле — я все пыталась понять, есть ли он на самом деле, или это все-таки эффект плацебо. Пицца приехала еле теплая, разрезанная всего на четыре куска. Тесто оказалось сухим. Плюсов, честно говоря, я не нашла, как ни пыталась: вкус совершенно не выдающийся и точно не стоящий потраченных 2000 рублей и пяти часов ожидания.
Авторка раздела «Еда»
Testa
Скорость доставки — 3
Температура пиццы — 3
Вкус — 4
Начинка — 4,5
Жителям Цветного и окрестностей удобно заказать еду из Testa напрямую, через «Яндекс» или Delivery Club. Остальные москвичи могут воспользоваться Market Delivery и ждать пиццу добрые полтора часа. За это время у неаполитанской нет шансов остаться горячей, поэтому в Testa мне предложили сделать заказ по номеру пиццерии и вызвать за ним курьера из «Яндекс.Такси». Чтобы сохранить тепло, коробки с пиццей также завернули в толстый слой фольги.
Хитроумный план провалился: пицца не размякла, но все равно остыла. Кроме «Маргариты» я взяла выпечку с любимым с детства сочетанием ветчины и грибов и с артишоками и трюфельным маслом впридачу. Основа у двух пицц одна — насыщенный в меру кислотный томатный соус, кусочки моцареллы и тертый пармезан. Бортики разочаровывают: их трудно жевать, они скучные на вкус и кажутся большими даже для неаполитанской пиццы. После выравнивания ситуации с заболеваемостью советую не тратить деньги на доставку и ехать в кафе Testa: выпечка будет горячей, с расплавленным сыром и более воздушным тестом.
Редакторка раздела «Общество»
Maestrello
Скорость доставки — 4
Температура пиццы — 4
Вкус — 5
Начинка — 5
«Маргарита», 360 р.
Parmigiana, 545 р.
Я думала, что смогу заказать еду через «Яндекс» или Delivery, но там не было этого ресторана, и я оформила заказ через сайт пиццерии. Сделать это было легко — достаточно ввести номер телефона, почту, имя и адрес.
Заказ обещали привезти через 70 минут, а справились за час. Балл за доставку я сняла из‑за ее цены — заплатила за нее 500 рублей, почти столько же стоит одна пицца. Не люблю, когда после оформления заказа звонит оператор с уточнениями, поэтому мне понравилось, что Maestrello просто прислали смс. Еду привезли вовремя, тем самым избавив от тревоги и лишнего общения с персоналом. Курьер был вежливый — хотела оставить ему чаевые на сайте, но такой опции, к сожалению, не оказалось.
Пиццу доставили в идеальном состоянии. Единственное, она была не сильно горячая. За начинку и вкус тоже можно похвалить. Вегетарианская «Пармиджана» понравилась больше всего — приятно, когда в овощную пиццу не кладут все овощи без разбора, а подбирают их так, чтобы они сочетались.
Я заказала бы в Maestrello еще раз, если бы не цена доставки. Мне кажется очень невыгодным платить за доставку стоимость целой пиццы.
Редакторка раздела «Еда»
«Ком»
Скорость доставки — 5
Температура пиццы — 3
Вкус — 4
Начинка — 4
Я большая фанатка веганских пицц. Мне было из чего выбирать — в кафе как раз готовят только блюда для веганов. Для эксперимента я заказала две пиццы: с растительным пепперони и спешел «Борик», разработанный совместно с кофейней «Борис Сонный». «Маргариты» не было: с веганским сыром трудно воспроизвести нужную тягучесть, так что, кажется, ее в принципе не найти в Москве.
Я оформила доставку через инстаграм, оплатила, и пицца отправилась на Даниловскую мануфактуру, в офис «Афиши», с «Яндекс.Доставкой». Еду привезли быстро — за 40 минут. Такси на территорию не пустили, и мне пришлось пять минут идти до шлагбаума, где меня ждал желтый KIA с пиццей. А с каждой минутой пицца становится холоднее. Так что когда я принесла пиццу в офис, она была комнатной температуры.
Первой я попробовала пепперони. Выглядела она интересно — с симпатичными подгорелостями, будто тесто готовили в дровяной печи. Сейтан, изображающий колбасу, был нарезан довольно толсто, а сверху пицца была засыпана рукколой. Есть ее было непросто: тяжелые кусочки искусственного мяса норовили упасть, так что пришлось пользоваться обеими руками. Пицца была в меру сочной, пряной — хорошенькая такая веганская пепперони. Хотя я считаю, что сейтан можно было бы нарезать более деликатно. Томатного соуса могло бы быть и побольше — но тогда, боюсь, весь этот сейтан съезжал бы с пиццы, как на санках.
Корочка меня разочаровала. Она была не до конца пропеченной — такое бывает, когда тесто не добродило, или ему не хватило температуры в печи. Основа была очень тонкой, и, может быть, было бы здорово сделать тесто потолще, чтобы было удобнее есть. Кроме того, пицца была разрезана не до конца и криво — если ешь один, это нормально, но делиться с другими людьми я люблю так, чтобы всем доставалось поровну. В целом пепперони была вкусная.
Вторая пицца мне понравилось меньше. В составе были грибы, томатная паста и красный перец. За время пути соус успел застыть и немного потрескаться. А когда я ее попробовала, оказалось, что она еще и сильно перченая, это перебило вкус других ингредиентов. Хотя некоторым моим коллегам эта позиция понравилась.
Будьте готовы, что пицца из «Кома» не всегда будет оправдывать ваши ожидания. Лучше есть ее в заведении или стараться не заказывать в места, куда курьер не сможет беспрепятственно проехать.
SMM-редактор
«Папа Джонс»
Скорость доставки — 2
Температура пиццы — 3
Вкус — 3
Начинка — 3
В это сложно поверить, но я впервые заказывал пиццу в «Папе Джонсе». Конечно, я был в курсе, что это одна из самых популярных доставок, поэтому мои ожидания были слегка завышены. Взял «Маргариту», как все участники эксперимента, а на выбор — «Чикен пармиджано» с куриным филе, шампиньонами и орегано.
Доставка обошлась в 150 рублей. Если ваш заказ больше 1600, привезут бесплатно. Вместо обещаных 30 минут пиццу везли 1 час, 10 минут. Она приехала остывшей, чего и следовало ожидать. Это очень расстроило, потому что от таких больших сетей, нацеленных именно на доставку, ждешь лучшей скорости и температуры. Зато, открыв коробку, я обнаружил приятный бонус: острые перчики халапеньо и томатный соус для корочек. По вкусу выпечка средняя: к начинке «Маргариты» вопросов нет, а вот все ингредиенты «Чикен пармиджано» я идентифицировать не смог. Количество начинки тоже оставляет желать лучшего. Честно скажу, что был расстроен уже на моменте получения пиццы, поэтому был немного предвзят.
В результате ставлю «Папе Джонсу» однозначный дизлайк. Я думал, это что‑то вроде Zara в своем сегменте — неплохой массмаркет среди пицц. А оказалось, что доставка долгая, тесто не горячее, качество ингредиентов хуже, чем в ресторане, а цена не ниже.