Мы проверили 8 московских пиццерий, чтобы узнать, где самая быстрая доставка, хрустящая корочка и щедрая порция начинки. Заказали по две пиццы — классическую «Маргариту» и вторую позицию на выбор — и оценили температуру, вкус и скорость по пятибалльной шкале. Рассказываем о своих впечатлениях и подводим итоги.

Алина Гринберг Редакторка раздела «Еда»

Frankie Скорость доставки — 5

Температура пиццы — 3

Вкус — 4,5

Начинка — 5

«Маргарита», 390 р. 1 из 2 Пицца с хумусом, радиккьо и бок-чой, 540 р. 2 из 2

На сайте есть несколько интересных вариантов пицц: например, с прошутто и хурмой или с креветками, шпинатом и кимчи. По правилам эксперимента я заказала классическую «Маргариту», а вторую пиццу как раз выбрала из необычных — вегетарианскую с хумусом, радиккьо и бок-чой. Доставили быстро — за 40 минут. При этом курьер «Яндекса» выбрал достаточно странный маршрут, можно было привезти быстрее. Я решила позвонить и уточнить, завозил ли он заказ еще кому‑то по пути. Уверили, что нет, и пообещали, что если пицца приедет остывшей, вернут деньги. Пицца приехала чуть теплой. Мне было нормально, я не люблю сильно горячую еду. Тесто не отсырело, корочка была умеренно хрустящей. Если вы любите горячее, лучше воспользоваться советом на коробке и подогреть в духовке в течение трех минут. Сама пицца мне понравилась. Она небольшая — 25 см, как раз хватит на одного, чтобы плотно наесться. Корочка достаточно большая, с ярким хлебным вкусом — в коробку по умолчанию кладут соус, с которым ее можно съесть. Начинки тоже не пожалели: в пицце с хумусом ее было очень много. Если вы не любите горький салат, укажите в комментарии к заказу, чтобы вам не добавляли радиккио. Ко всем остальным ингредиентам вопросов нет: капуста хрустит, хумус воздушный, тесто тонкое. Для меня это отличная нескучная вегетарианская выпечка, которую я точно бы заказала еще. О Frankie остались положительные впечатления: вежливый персонал, хорошая пицца, которая не теряет качеств при перевозке или после разогрева в духовке, и достаточно оперативная доставка.

Минимальная сумма заказа нет Instagram frankie.pizza

Maria Santa Скорость доставки — 4

Температура пиццы — 3

Вкус — 4 (пицца на тонком тесте); 2 (пицца на толстом тесте)

Начинка — 3

«Маргарита», 360 р. 1 из 2 Пицца с баклажанами, томатами и скаморцей, 440 р. 2 из 2

Любую пиццу в ресторане предлагают заказать на тонком или толстом тесте — на цену это не влияет. Я решила попробовать оба варианта: «Маргариту» взяла на тонком, а пиццу с баклажанами и сыром скаморца — на толстом. Разница оказалась значительной: если соберетесь оформить доставку тут, однозначно выбирайте тонкое тесто. Такую пиццу сейчас мало где можно попробовать в Москве: тесто очень хрустящее, включая корочку , которая совсем не похожа на хлебный мякиш — скорее на сухарик, который точно не захочется оставлять недоеденным. Эта пицца совсем не пострадала в доставке — не размякла и не отсырела. При всех плюсах тонкой «Маргариты» пицца с баклажанами однозначно разочаровала. У теста совсем не было хлебного вкуса, начинка показалась скучной и пресной. Цены в Maria Santa приятные, в среднем за блюдо отдадите 450 рублей. При этом минимальная сумма заказа — 1900 рублей, поэтому есть смысл брать на компанию. Чтобы оформить заказ, я дополнила пиццу салатом с кальмарами, горохом и взбитым авокадо. Заказ привезли за 1,5 часа, как и обещали при оформлении, — не быстро, зато честно. Пицца была теплая — если есть сразу, то вполне приемлемо.

Минимальная сумма заказа 1900 р. Instagram allsaints_cafe

Мур Соболева Шеф-редакторка

Scrocchiarella Скорость доставки — 4

Температура пиццы — 4

Вкус — 5

Начинка — 5

«Маргарита» (маленькая), 550 р. 1 из 2 Пицца с анчоусами и бурратой (средняя), 1800 р. 2 из 2

Собственная служба доставки у Scrocchiarella хромает на обе ноги. Заказ считается принятым лишь после звонка оператора. Минимальная сумма заказа только в пределах Садового кольца — 1200 рублей, за его пределы оговаривается отдельно. Доставка за Садовое стоит от 400 до 600 рублей — я заплатила 400, хотя филиал, откуда я заказывала пиццу, находится менее чем в полутора километрах от моего дома. Оплата возможна либо наличными, либо переводом по номеру телефона, который сиротливо написан ручкой на чеке, — терминал, как мне сообщили, «занят». Наконец, форма заказа на сайте выглядит из рук вон плохо. К счастью, пицца удается Scrocchiarella лучше, чем логистика. Между звонком оператора и прибытием курьера прошло около сорока минут, так что пицца приехала не горячая, но вполне себе теплая. На продуктах тут не экономят — ни на качестве, ни на количестве начинки. Мне понравилась даже «Маргарита», к которой я обычно равнодушна. В качестве второй пиццы я выбрала ту, что с анчоусами и бурратой: заинтриговало забавное описание, в котором анчоусы почему‑то названы «дерзкими». Сочетание ингредиентов специфическое, но безусловно интересное, а продукты — свежайшие. Отдельно хочется отметить размеры пицц: маленькой считается та, которая в других пиццериях называется стандартной, а вот средняя приехала в коробке, куда, кажется, поместился бы даже автомат Калашникова. Даже остыв, пицца оставалась вкусной, так что я бы с радостью попробовала и другие варианты из меню — но заказывать ее буду точно через агрегаторы.

Минимальная сумма заказа от 1200 р. Instagram scrocchiarella

Ксения Морозова Редактор раздела «Город»

Eataly Скорость доставки — 1

Температура пиццы — 2

Вкус — 3

Начинка — 2

«Маргарита», 640 р., пицца со спаржей и трюфельным соусом, 990 р.

Eataly предлагает 14 видов неаполитанской пиццы на тонком тесте. При этом выбор для тех, кто не ест мясо, тут небольшой, так что я взяла «Маргариту» и пиццу со спаржей и трюфельным соусом. Чтобы добрать до двух тысяч, добавила кусок сыра из их собственной сыроварни и лимонад. Оформила, заплатила, в 13.23 мне на почту пришло письмо о том, что мой заказ принят. Время доставки в нем не уточнялось. В 13.41 мне позвонили и снова сообщили, что мой заказ принят, и его доставят к 16.00. Я очень удивилась — неужели кто‑то может везти пиццу в Москве так долго . Переспросила, мне сказали, да, извините, очень много заказов, если получится, привезем раньше. Спустя ровно два часа мне, уже порядочно голодной, снова позвонили и радостно сказали: «Ваш заказ принят!» И привезут его еще через час. Я снова переспросила, мне ответили, что очень много заявок. Тут я поняла, что терпеть дольше не могу. Перенесла доставку на 19.00 — если бы не редакционный эксперимент, я бы отменила ее, не задумываясь, — и заказала себе другой обед. В 18.30 мне наконец привезли пиццу — хорошо, что я в этот день работала из дома и была готова ее принять даже не в заранее оговоренное время. Вместо извинений курьер меня отчитал за то, что я не указала код от домофона, хотя на сайте просто не предусмотрено окошко для кода. И все. За огромную задержку мне даже не положили экстра-бутылку лимонада, например. Еще один сюрприз меня ждал, когда я открыла коробку: оказалось, что в пицце со спаржей есть креветки. В составе на сайте они точно не были указаны. Пришлось аккуратно объедать — благо, их было немного. Трюфельный соус чувствовался еле-еле — я все пыталась понять, есть ли он на самом деле, или это все-таки эффект плацебо. Пицца приехала еле теплая, разрезанная всего на четыре куска. Тесто оказалось сухим. Плюсов, честно говоря, я не нашла, как ни пыталась: вкус совершенно не выдающийся и точно не стоящий потраченных 2000 рублей и пяти часов ожидания.

Минимальная сумма заказа 2000 р. Instagram eatalymoscow

Рада Каримуллина Авторка раздела «Еда»

Testa Скорость доставки — 3

Температура пиццы — 3

Вкус — 4

Начинка — 4,5

«Маргарита», 420 р., пицца с ветчиной, грибами и артишоками, 620 р.

Жителям Цветного и окрестностей удобно заказать еду из Testa напрямую, через «Яндекс» или Delivery Club. Остальные москвичи могут воспользоваться Market Delivery и ждать пиццу добрые полтора часа. За это время у неаполитанской нет шансов остаться горячей, поэтому в Testa мне предложили сделать заказ по номеру пиццерии и вызвать за ним курьера из «Яндекс.Такси». Чтобы сохранить тепло, коробки с пиццей также завернули в толстый слой фольги. Хитроумный план провалился: пицца не размякла, но все равно остыла. Кроме «Маргариты» я взяла выпечку с любимым с детства сочетанием ветчины и грибов и с артишоками и трюфельным маслом впридачу. Основа у двух пицц одна — насыщенный в меру кислотный томатный соус, кусочки моцареллы и тертый пармезан. Бортики разочаровывают: их трудно жевать, они скучные на вкус и кажутся большими даже для неаполитанской пиццы. После выравнивания ситуации с заболеваемостью советую не тратить деньги на доставку и ехать в кафе Testa: выпечка будет горячей, с расплавленным сыром и более воздушным тестом.

Минимальная сумма заказа 1000 р. Instagram testa.moscow

Катя Клементьева Редакторка раздела «Общество»

Maestrello Скорость доставки — 4

Температура пиццы — 4

Вкус — 5

Начинка — 5

«Маргарита», 360 р. 1 из 2 Parmigiana, 545 р. 2 из 2

Я думала, что смогу заказать еду через «Яндекс» или Delivery, но там не было этого ресторана, и я оформила заказ через сайт пиццерии. Сделать это было легко — достаточно ввести номер телефона, почту, имя и адрес. Заказ обещали привезти через 70 минут, а справились за час. Балл за доставку я сняла из‑за ее цены — заплатила за нее 500 рублей, почти столько же стоит одна пицца. Не люблю, когда после оформления заказа звонит оператор с уточнениями, поэтому мне понравилось, что Maestrello просто прислали смс. Еду привезли вовремя, тем самым избавив от тревоги и лишнего общения с персоналом. Курьер был вежливый — хотела оставить ему чаевые на сайте, но такой опции, к сожалению, не оказалось. Пиццу доставили в идеальном состоянии. Единственное, она была не сильно горячая. За начинку и вкус тоже можно похвалить. Вегетарианская «Пармиджана» понравилась больше всего — приятно, когда в овощную пиццу не кладут все овощи без разбора, а подбирают их так, чтобы они сочетались. Я заказала бы в Maestrello еще раз, если бы не цена доставки. Мне кажется очень невыгодным платить за доставку стоимость целой пиццы.

Минимальная сумма заказа 500 р. Instagram p.maestrello

Любовь Сафонова Редакторка раздела «Еда»

«Ком» Скорость доставки — 5

Температура пиццы — 3

Вкус — 4

Начинка — 4

спешел «Борик», 500 р., пицца с веганским пепперони, 450 р.

Я большая фанатка веганских пицц. Мне было из чего выбирать — в кафе как раз готовят только блюда для веганов. Для эксперимента я заказала две пиццы: с растительным пепперони и спешел «Борик», разработанный совместно с кофейней «Борис Сонный». «Маргариты» не было: с веганским сыром трудно воспроизвести нужную тягучесть, так что, кажется, ее в принципе не найти в Москве. Я оформила доставку через инстаграм, оплатила, и пицца отправилась на Даниловскую мануфактуру, в офис «Афиши», с «Яндекс.Доставкой». Еду привезли быстро — за 40 минут. Такси на территорию не пустили, и мне пришлось пять минут идти до шлагбаума, где меня ждал желтый KIA с пиццей. А с каждой минутой пицца становится холоднее. Так что когда я принесла пиццу в офис, она была комнатной температуры. Первой я попробовала пепперони. Выглядела она интересно — с симпатичными подгорелостями, будто тесто готовили в дровяной печи. Сейтан, изображающий колбасу, был нарезан довольно толсто, а сверху пицца была засыпана рукколой. Есть ее было непросто: тяжелые кусочки искусственного мяса норовили упасть, так что пришлось пользоваться обеими руками. Пицца была в меру сочной, пряной — хорошенькая такая веганская пепперони. Хотя я считаю, что сейтан можно было бы нарезать более деликатно. Томатного соуса могло бы быть и побольше — но тогда, боюсь, весь этот сейтан съезжал бы с пиццы, как на санках. Корочка меня разочаровала. Она была не до конца пропеченной — такое бывает, когда тесто не добродило, или ему не хватило температуры в печи. Основа была очень тонкой, и, может быть, было бы здорово сделать тесто потолще, чтобы было удобнее есть. Кроме того, пицца была разрезана не до конца и криво — если ешь один, это нормально, но делиться с другими людьми я люблю так, чтобы всем доставалось поровну. В целом пепперони была вкусная. Вторая пицца мне понравилось меньше. В составе были грибы, томатная паста и красный перец. За время пути соус успел застыть и немного потрескаться. А когда я ее попробовала, оказалось, что она еще и сильно перченая, это перебило вкус других ингредиентов. Хотя некоторым моим коллегам эта позиция понравилась. Будьте готовы, что пицца из «Кома» не всегда будет оправдывать ваши ожидания. Лучше есть ее в заведении или стараться не заказывать в места, куда курьер не сможет беспрепятственно проехать.

Минимальная сумма заказа нет Instagram komveganpizza

Максимилиан Фомичев SMM-редактор

«Папа Джонс» Скорость доставки — 2

Температура пиццы — 3

Вкус — 3

Начинка — 3



«Маргарита» (23 см), 399 р., «Чикен пармиджано» (30 см), 719 р.

В это сложно поверить, но я впервые заказывал пиццу в «Папе Джонсе». Конечно, я был в курсе, что это одна из самых популярных доставок, поэтому мои ожидания были слегка завышены. Взял «Маргариту», как все участники эксперимента, а на выбор — «Чикен пармиджано» с куриным филе, шампиньонами и орегано. Доставка обошлась в 150 рублей. Если ваш заказ больше 1600, привезут бесплатно. Вместо обещаных 30 минут пиццу везли 1 час, 10 минут. Она приехала остывшей, чего и следовало ожидать. Это очень расстроило, потому что от таких больших сетей, нацеленных именно на доставку, ждешь лучшей скорости и температуры. Зато, открыв коробку, я обнаружил приятный бонус: острые перчики халапеньо и томатный соус для корочек. По вкусу выпечка средняя : к начинке «Маргариты» вопросов нет, а вот все ингредиенты «Чикен пармиджано» я идентифицировать не смог. Количество начинки тоже оставляет желать лучшего. Честно скажу, что был расстроен уже на моменте получения пиццы, поэтому был немного предвзят. В результате ставлю «Папе Джонсу» однозначный дизлайк. Я думал, это что‑то вроде Zara в своем сегменте — неплохой массмаркет среди пицц. А оказалось, что доставка долгая, тесто не горячее, качество ингредиентов хуже, чем в ресторане, а цена не ниже.

Минимальная сумма заказа 600 р. Instagram papajohnsru

Тройка лидеров: Scrocchiarella Maestrello Frankie