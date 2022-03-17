В самое холодное и темное время года, когда приходится собираться с силами просто ради прогулок по городу, даже самые интересные ресторанные открытия легко не заметить. Но мы о них все разузнали и теперь рассказываем, куда идти и что нового есть в Петербурге.

Frantsuza Bistrot

© Frantsuza Bistrot

Французское бистро от Duoband Дмитрия Блинова открылось на набережной Адмирала Лазарева. Получилось неожиданно: вот вроде бы Дмитрий вместе с Владимиром Перельманом открывает ресторан Sage в Москве, а в Петербурге в то же время начинает работу еще одно его место. Frantsuza Bistrot выглядит дорогим и парадным: здесь белые скатерти, мрамор, много зеркал и света за счет больших окон, расписанная цветами фаянсовая посуда и официанты в белых рубашках и костюмах. Уровень строгости Duo умело регулирует близкой к высокой, но не очень дорогой кухней. В меню — французская классика в интерпретации шеф-повара Ивана Фролухина (Duo, Harvest). Иван работал во Франции и готовил под началом известного шефа Алена Дюкасса, поэтому в Duoband его игриво прозвали французом . Так что названием бистро частично обязано этому прозвищу. На кухне Frantsuza Иван готовит пате-крут (650 р.), в переводе с французского — «паштет в тесте». Основу начиняют свининой, курицей, фуа-гра, инжиром, салом и подают холодным. Если хочется более классического пирога, с хрустящим тестом и обжигающей начинкой, берите с рапанами и белыми грибами (750 р.). Его заливают сливочным соусом с белым вином. На горячее обязательно пробуйте картофельный гратен (550 р.), утопающий в сырном муссе и щедро посыпанный черным трюфелем и луковый суп с шапочкой из сырной гренки (450 р.) — в Петербурге такой найти непросто.

Что съесть Салат из груши, руколы и пармезана, 450 р. Пирог с рапанами и белыми грибами, 750 р. Луковый суп, 450 р. Картофельный гратен с черным трюфелем, 550 р. Ганаш из эстрагона с яблоком, 450 р.

Moderna

© Moderna

Бистро на Василеостровском рынке от команды ресторана Sight и московского кафе Nude. Moderna совсем не похожа на других резидентов рынка: здесь отдельное пространство со своим входом, тихо и спокойно. Сюда хорошо приходить на поздний завтрак в выходной день или на бокал вина вечером после работы. Утреннее меню действует до 16.00 — такое сложно проспать. В качестве утренней еды рекомендуем фирменный тост (400 р.) — сытную альтернативу сладким бриошам. Хлеб обжаривают в яичной смеси, посыпают пармезаном, а сверху выкладывают несколько кусочков мортаделлы. Есть и французский тост в более классическом понимании — сладкий, с топленым творогом и вяленым абрикосом (400 р.). Если выбирать не хочется, смело просите конструктор с блюдами из яиц, авокадо-тостом, рисовой кашей и гранолой. Закуски начинают готовить с 13.00, и они здесь созданы для того, чтобы запивать их виной. Нам больше всего понравились чипсы из батата — их нужно есть, обмакивая в сырный соус, — и кукуруза гриль (380 р.). Тосты собирают на тартине с мортаделлой и кремом из пармезана (400 р.) или с хамоном и каперсами (450 р.). Хороши и бриошь-доги: в пышные булочки прячут сосиски, креветки, томленые щечки и поливают соусами. Если вы пришли на свидание, будьте осторожны: съесть бриошь-дог аккуратно непросто , но справиться можно. В винной карте — фруктовые и кислотные белые, оранжи, петнаты и игристое.

Что съесть Тост Moderna с мортаделлой, 400 р. Чипсы из батата с сырным соусом, 250 р. Морковный суп с миндалем, 350 р. Кукуруза гриль в сыре, 380 р. Бриошь-дог с креветками и соусом том-ям, 680 р.

Match

© Match

Новое бистро на Петроградской стороне занимает настолько небольшое помещение, что рассмотреть все места и выбрать подходящее можно сразу у входа. Но ощущение тесноты здесь не мучает, внутри светло и уютно: в интерьере много дерева натуральных оттенков, геометричная мебель и теплый свет. Блюда тут в лучшем смысле понятные, но дома за их готовку вы вряд ли возьметесь. Неоспоримое достоинство — множество овощей и зелени , по которой за зиму все успели соскучиться. Теплый салат подают с крупными креветками и томатной пастой (570 р.), гуакамоле предлагают намазывать на салатные листья (450 р.), а страчателлу мешают с муссом из песто и анчоусами. Ее нужно брать в пару хлебной корзине. В ней — тартин от ресторана Animals и злаковые хлебцы, которые приносят со взбитым маслом с вялеными томатами (280 р.). Основное меню действует с 16.00, а до этого времени в бистро готовят завтраки. Никаких круассанов и бенедиктов : тост с яйцом и копченым цыпленком (360 р.), яичный салат (310 р.), макароны с сыром (240 р.), гречка с вешенками и пармезаном (280 р.). Выбрать между завтраками и основным меню сложно, зато будет повод вернуться в Match, чтобы попробовать все. Винная карта — скромная, около 20 позиций. По бокалам разливают меньше десятка, но выбор будет нетрудным. Почти все вина — освежающие и сочные, и отлично сочетаются с овощами и рыбой из меню.

Что съесть Хлеб, злаки, взбитое масло с вялеными томатами и пармезаном, 280 р. Страчателла с муссом из песто и анчоусами, 370 р. Лосось в нори с понзу и васаби, 530 р. Теплый салат с креветкой и авокадо, 570 р. Орзо-песто с куриными сердечками и печеными томатами, 570 р.

Páme

© Páme

Греческая таверна от команды Dreamteam Алексея Бурова и Павла Коккова (Self Edge Japanese, Forno Bravo Centrale, Smoke BBQ). В послужном списке нет и намека на Грецию, но предыстория такова. Супруга Алексея, Анна — гречанка. Они вдвоем часто бывают в Греции, напитываясь средиземноморским солнцем и кулинарными традициями в семейном кругу. Чтобы такое место было и в Петербурге, Dreamteam открыла Páme. Ресторан находится в здании Круглого рынка на набережной Мойки, на месте бывшего «Мойка 3», и со входа окутывает теплом. Даже в пасмурную погоду здесь много света из‑за больших окон, пространство заставлено живыми растениями, на мини-деревьях растут лимоны и мандарины , а барная стойка забита гранатами и цитрусами. Меню печатают по размеру стола и кладут на белые скатерти. Читать его удобно до того момента, как стол не заполнится тарелками с намазками и закусками. Блюда в ресторане советуют мешать друг с другом и оставлять мезе все время на столе, чтобы можно было все обмакнуть, перемешать, попробовать. Обязательно берите дзадзики (450 р.), соус из йогурта и огурцов, а к нему — лепешку и обжаренный сыр халуми в тончайшем тесте фило и соусе из оливкового масла, белого трюфеля и меда (580 р.). Еще один must eat — греческий салат хориатики , в который кладут сладкие узбекские томаты, привезенные из Греции оливки (осторожно, все с косточками!) и настоящий (запатентованный) сыр фета. Вместе с ним из Средиземноморья везут морепродукты и рыбу, которые готовят на горячее, а по воскресеньям делают из них спешелы. Их по тарелкам гостей раскладывает шеф-повар Василий Ратнер (Forno Bravo Centrale) — как на семейном ужине, где за своей порцией нужно отстоять очередь.

Что съесть Дзадзики из греческого йогурта, 450 р. Греческая лепешка, 150 р. Греческий салат хориатики с фетой PDO, 850 р. Халуми с трюфельным медом, 580 р. Паста с морепродуктами, 950 р.

Zoe

© Zoe

Небольшая пекарня от команды кофеен Civil и бренд-пекаря Максима Бабича, подарившего Петербургу лучшие булки в городе сначала в «Футуре», а теперь — и в Zoe. Пекарня с первого дня открытия настолько полюбилась жителям города, что приходить сюда стоит пораньше и в будни. Кажется, команда такой успех предугадала. Места немного, зато есть два коммунальных стола, а для выпечки поставили витрину, вытянувшуюся почти во всю стену. На ней — круассаны с кремом из рикотты (220 р.), зеленые от маття пончики с яблоком (210 р.) и с ванильным кремом (210 р.). Все булки без яиц и молока, тесто у них воздушное и легкое. Выпечкой легко увлечься и не заметить, что в пекарне еще готовят завтраки. Если останется место, берите панкейки, залитые соусом из маття и белого шоколада (440 р.), бенедикт на слоеной булочке — даниш с лососем и шпинатом (580 р.) или тофу-скрэмбл с морковью и томатами (410 р.). Выбрать в пару углеводам фильтр, который готовят на зерне от «Восхода», помогут подсказки в меню. Если упоминание кофе из Колумбии, Эфиопии, Кении и Гондураса вам ни о чем не говорит, ничего страшного. Все зерна описаны по вкусам: что напоминает изюм или банан, где чувствуется абрикос или клубника и апельсиновая цедра.

Что съесть Пончик с яблоком, 210 р. Слойка с сыром и вялеными томатами, 220 р. Сахарная булочка (аман), 140 р. Панкейки с маття, белым шоколадом и мятой, 440 р. Даниш с лососем, шпинатом, яйцом пашот и соусом олландез, 580 р.

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