Ограниченный бюджет — не повод отказывать себе во вкусной и разнообразной пище. Мы спросили у шефов московских ресторанов, как приготовить луковый суп, драники из кабачков, лепешки в восточном стиле и другие блюда, на которые не нужно тратить много времени и денег.
Кукурузный суп
Шеф-повар ресторана BURO.TSUM
Желание приготовить кукурузный суп родилось благодаря моей любви к Мексике — мексиканцы делают невероятное количество разнообразных супов из сладких зерен в початках. А во Франции, например, смешивают пюре из кукурузы со сливками, чтобы получить нежность во вкусе. Я решил объединить эти две идеи и сделать свою полностью веганскую версию супа, добавив туда тофу. Сам по себе он имеет специфический вкус, терпкий и вязкий. Чтобы убрать эту вязкость, азиатский соевый сыр стоит запечь. Если смешать кукурузу, запеченный тофу и немного лука, получится очень простой сливочный суп.
Ингредиенты:
— Репчатый лук —150 г
— Консервированная кукуруза — 1,5 кг
— Тофу — 115 г
— Вода — 2 л
— Соль — 1 г
Как готовить
Запеките тофу в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут.
Обжарьте лук на растительном масле.
Запеченный тофу, лук и консервированную кукурузу потушите в кастрюле 10-15 минут. Добавьте воду и готовьте до разваренного состояния кукурузы. Готовый суп пробейте в блендере и процедите через сито.
Драники из кабачков
Шеф-повар ресторанного комплекса «Там Где Еда»
Приготовление блюда не займет много времени. Благодаря основе из кабачков с консистенцией густой сметаны такие драники не растекутся и не прилипнут к сковороде. Если смесь получается водянистой, многие ошибочно добавляют больше муки. Я же советую еще раз слить лишний овощной сок или добавить немного крахмала. По желанию в тесто можно положить зелень или посыпать ею готовое блюдо.
Ингредиенты:
— Кабачки — 150 г
— Мука — 10 г
— Яйцо — 1 шт.
— Соль — 3 г
— Сахар — 3 г
— Растительное масло — 10 г
Как готовить
Хорошо промойте кабачки, очистите и натрите на крупной терке. Дайте им немного постоять и отожмите от лишней жидкости. Добавьте муку, яйцо, соль и сахар. Перемешайте все до однородности и слепите будущие оладьи.
Разогрейте сковороду, смазанную растительным маслом, и обжарьте оладьи с двух сторон до золотистой корочки. После этого поставьте их в духовку, разогретую до 180°С, на 10 минут.
Брюссельская капуста с ореховым соусом
Шеф-повар BARBOSCO
Из пачки замороженной капусты весом в 400 граммов вы сможете приготовить две порции блюда. Этого вполне хватит для плотного и выгодного ужина. Соусы, которые необходимы для приготовления, хранятся очень долго и подходят практически ко всем продуктам — их можно еще долго использовать для домашних блюд. Особенно рекомендую добавлять терияки к рыбе и тушенным овощам, а кунжутный — к птице.
Ингредиенты:
— Брюссельская капуста — 250 г
— Вода — 3 л
— Лед — на глаз
— Соль — 10 г
— Семена кунжута — 10 г
— Кунжутный соус — 40 г
— Соус терияки — 30 г
— Растительное масло — 10 г
Как готовить
Сложите брюссельскую капусту в сотейник и залейте 1,5 литрами горячий воды. Доведите до кипения и варите до тех пор, пока при проколе сердцевина не станет более податливой, но не мягкой.
Разрежьте капусту пополам и полейте растительным маслом. Выложите на противень и запекайте в предварительно разогретой до 200°С духовке 8 минут.
Смешайте в миске кунжутный соус и терияки. Полейте заправкой готовую капусту и посыпьте кунжутом.
Лепешка-пита
Бренд-шеф ресторана «Ноев Ковчег»
Лепешку-питу делают на Ближнем Востоке рано утром, когда вчерашний лаваш уже стал черствым, а бежать в магазин за свежим хлебом не хочется. Посередине лепешки можно сделать разрез и добавить начинку: овощи, зелень, сыры, мясо, или все вместе. Она подходит, чтобы положить детям в школу или взять с собой на работу. Самое главное правило — съесть лепешку горячей!
Ингредиенты:
— Мука — 350 г
— Соль — 7 г
— Горячая вода — 200 мл
Как готовить
Залейте горячую воду в муку и добавьте растительное масло. Замешивайте в течение 5-10 минут и оставьте «отдохнуть» на полчаса. Затем поделите тесто на 8 частей, скатайте из них шарики и дайте постоять под полотенцем еще 10 минут.
Раскатайте тесто на заранее приготовленной доске с мукой до 15-17 сантиметров в диаметре.
Раскатанную лепешку положите на сухую сковороду на средний огонь. Обжарьте одну сторону и после того, как она поднимется, переверните на другую. Готовьте до румяного цвета.
Луковый суп
Шеф-повар ресторана Lou Lou
Луковый суп — еда простых людей. Так как у нас есть возможность приготовить вкусно, понадобится белое вино. В луке много сахара, и так как в процессе приготовления мы его карамелизуем, суп получится сладковатый. Моя фишка — соус порто. Он дает насыщенный мясной вкус.
Ингредиенты:
— Репчатый лук — 2 кг
— Куриный бульон — 3 л
— Белое вино — 250 мл
— Тимьян — 10 г
— Сливочное масло — 50 г
— Подсолнечное масло — 50 мл
— Соус порто — 30 мл
— Соль — по вкусу
— Сахар — по вкусу
— Черный перец — щепотка
— Бриошь — один ломоть на тарелку
— Сыр грюйер — 50 г на тарелку
Как готовить
Нарежьте лук тонкой соломкой. Середину лука не используйте — только краешки. Сложите весь лук в большую кастрюлю, добавьте тимьян. Налейте растительное масло и бросьте туда же сливочное.
Томите, прижаривайте лук на среднем огне. Он будет прилипать ко дну кастрюли, нужно отскребать лопаткой. Так лук карамелизуется равномерно. Весь процесс займет около часа.
Добавьте белое вино, немного выпарите его. Влейте куриный бульон и оставьте все ингредиенты томиться на среднем огне еще на 10-15 минут, чтобы суп стал насыщенным. В конце добавьте соль, немного сахара, щепотку черного перца и соус порто.
Отрежьте кусок бриоши, сверху натрите сыра. Запеките в духовке, чтобы появилась корочка.
Налейте суп в тарелку, утопите в нем гренку. Ешьте, отламывая ложкой хлеб с сыром и одновременно зачерпывая лук и бульон.