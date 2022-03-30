Ограниченный бюджет — не повод отказывать себе во вкусной и разнообразной пище. Мы спросили у шефов московских ресторанов, как приготовить луковый суп, драники из кабачков, лепешки в восточном стиле и другие блюда, на которые не нужно тратить много времени и денег.

Кукурузный суп

Владимир Чистяков Шеф-повар ресторана BURO.TSUM

Желание приготовить кукурузный суп родилось благодаря моей любви к Мексике — мексиканцы делают невероятное количество разнообразных супов из сладких зерен в початках. А во Франции, например, смешивают пюре из кукурузы со сливками, чтобы получить нежность во вкусе. Я решил объединить эти две идеи и сделать свою полностью веганскую версию супа, добавив туда тофу. Сам по себе он имеет специфический вкус, терпкий и вязкий. Чтобы убрать эту вязкость, азиатский соевый сыр стоит запечь. Если смешать кукурузу, запеченный тофу и немного лука, получится очень простой сливочный суп.

Ингредиенты: — Репчатый лук —150 г

— Консервированная кукуруза — 1,5 кг

— Тофу — 115 г

— Вода — 2 л

— Соль — 1 г

Как готовить 01 Запеките тофу в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут. 02 Обжарьте лук на растительном масле. 03 Запеченный тофу, лук и консервированную кукурузу потушите в кастрюле 10-15 минут. Добавьте воду и готовьте до разваренного состояния кукурузы. Готовый суп пробейте в блендере и процедите через сито.

Драники из кабачков

Роман Захаров Шеф-повар ресторанного комплекса «Там Где Еда»

Приготовление блюда не займет много времени. Благодаря основе из кабачков с консистенцией густой сметаны такие драники не растекутся и не прилипнут к сковороде. Если смесь получается водянистой, многие ошибочно добавляют больше муки. Я же советую еще раз слить лишний овощной сок или добавить немного крахмала. По желанию в тесто можно положить зелень или посыпать ею готовое блюдо.

Ингредиенты: — Кабачки — 150 г

— Мука — 10 г

— Яйцо — 1 шт.

— Соль — 3 г

— Сахар — 3 г

— Растительное масло — 10 г

Как готовить 01 Хорошо промойте кабачки, очистите и натрите на крупной терке. Дайте им немного постоять и отожмите от лишней жидкости. Добавьте муку, яйцо, соль и сахар. Перемешайте все до однородности и слепите будущие оладьи. 02 Разогрейте сковороду, смазанную растительным маслом, и обжарьте оладьи с двух сторон до золотистой корочки. После этого поставьте их в духовку, разогретую до 180°С, на 10 минут.

Брюссельская капуста с ореховым соусом

Артем Хижняков Шеф-повар BARBOSCO

Из пачки замороженной капусты весом в 400 граммов вы сможете приготовить две порции блюда. Этого вполне хватит для плотного и выгодного ужина. Соусы, которые необходимы для приготовления, хранятся очень долго и подходят практически ко всем продуктам — их можно еще долго использовать для домашних блюд. Особенно рекомендую добавлять терияки к рыбе и тушенным овощам, а кунжутный — к птице.

Ингредиенты: — Брюссельская капуста — 250 г

— Вода — 3 л

— Лед — на глаз

— Соль — 10 г

— Семена кунжута — 10 г

— Кунжутный соус — 40 г

— Соус терияки — 30 г

— Растительное масло — 10 г

Как готовить 01 Сложите брюссельскую капусту в сотейник и залейте 1,5 литрами горячий воды. Доведите до кипения и варите до тех пор, пока при проколе сердцевина не станет более податливой, но не мягкой. 02 Разрежьте капусту пополам и полейте растительным маслом. Выложите на противень и запекайте в предварительно разогретой до 200°С духовке 8 минут. 03 Смешайте в миске кунжутный соус и терияки. Полейте заправкой готовую капусту и посыпьте кунжутом.

Лепешка-пита

Сергей Навасартов Бренд-шеф ресторана «Ноев Ковчег»

Лепешку-питу делают на Ближнем Востоке рано утром, когда вчерашний лаваш уже стал черствым, а бежать в магазин за свежим хлебом не хочется. Посередине лепешки можно сделать разрез и добавить начинку: овощи, зелень, сыры, мясо, или все вместе. Она подходит, чтобы положить детям в школу или взять с собой на работу. Самое главное правило — съесть лепешку горячей!

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Ингредиенты: — Мука — 350 г

— Соль — 7 г

— Горячая вода — 200 мл

Как готовить 01 Залейте горячую воду в муку и добавьте растительное масло. Замешивайте в течение 5-10 минут и оставьте «отдохнуть» на полчаса. Затем поделите тесто на 8 частей, скатайте из них шарики и дайте постоять под полотенцем еще 10 минут. 02 Раскатайте тесто на заранее приготовленной доске с мукой до 15-17 сантиметров в диаметре. 03 Раскатанную лепешку положите на сухую сковороду на средний огонь. Обжарьте одну сторону и после того, как она поднимется, переверните на другую. Готовьте до румяного цвета.

Луковый суп

Леонид Иванов Шеф-повар ресторана Lou Lou

Луковый суп — еда простых людей. Так как у нас есть возможность приготовить вкусно, понадобится белое вино. В луке много сахара, и так как в процессе приготовления мы его карамелизуем, суп получится сладковатый. Моя фишка — соус порто. Он дает насыщенный мясной вкус.

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Ингредиенты: — Репчатый лук — 2 кг

— Куриный бульон — 3 л

— Белое вино — 250 мл

— Тимьян — 10 г

— Сливочное масло — 50 г

— Подсолнечное масло — 50 мл

— Соус порто — 30 мл

— Соль — по вкусу

— Сахар — по вкусу

— Черный перец — щепотка

— Бриошь — один ломоть на тарелку

— Сыр грюйер — 50 г на тарелку