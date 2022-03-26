Сколько ресторанов сети действительно работают, стоит ли туда идти и почему в единственном «Макдоналдсе» в центре нет очереди — сходили, рассказываем.

Работает ли «Макдоналдс»? И да, и нет. Сейчас в Москве открыты 3 ресторана: на Ленинградском вокзале и в аэропортах: в Домодедово и в Шереметьево в терминале C — они работают по франшизе. При входе в ресторан на вокзале разместили табличку с информацией о том, что учредителем является ООО «Развитие рост» — дочернее предприятие ПАО «Росинтер ресторантс холдинг». Информация об открытых окнах «МакЭкспресс» не подтвердилась. Похоже, ближе всего к центру бигмак можно съесть только около «Комсомольской». В некоторых регионах, например, Сибири, находится больше франчайзинговых «Макдоналдсов»: в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке или Барнауле найти работающий будет проще.

© Алина Гринберг

© Алина Гринберг

Как работает «Макдоналдс» на Ленинградском вокзале и стоит ли туда идти? Несмотря на то, что мало кто поедет в аэропорт специально за дешевыми бургерами, единственный более-менее центральный ресторан не переполнен. В обеденное время людей тут не больше, чем в обычный рабочий день до перемен, а гости — либо курьеры, либо спешащие на поезд пассажиры. С учетом локации это неудивительно: «Макдоналдс» находится внутри здания вокзала, места здесь мало и, возможно, вместо столика придется сесть на лавочку у выхода, есть на которой совсем уж неудобно. Ехать сюда специально кажется не самой приятной идеей, разве что в кармане остались последние 150 рублей на перекус в виде чизбургера и картошки фри. Да и в этом случае можно купить чипсы в магазине — сытности и пользы получите ровно столько же. Сразу после закрытия остальных точек было ощущение, что в оставшиеся попасть без очереди будет практически невозможно. На деле о бургерах и картошке все либо быстро забыли, либо не успели соскучиться, либо вполне довольны заменой в виде KFC и Burger King, которые все еще продолжают работать и доставлять еду по всему городу. Заказать «Мак», к слову, можно только в радиусе двух километров от Комсомольской площади, в остальных частях города доставка не доступна.

© Алина Гринберг

© Алина Гринберг

Что с сотрудниками? Большинство сотрудников, в том числе персонал кухни и зала, сейчас не работают, находясь в режиме ожидания открытия сети. При этом зарплату им пока выплачивают в полной мере, а менеджеры продолжают отвечать на вопросы по телефонам каждого отдельно ресторана. С 14 марта ни один ресторан, принадлежащий международной корпорации, не обслуживает гостей — в России было более 800 точек. О возможности открытия сети в ближайшее время речи пока не идет.