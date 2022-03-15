Блюда из крупнейших мировых сетей фастфуда заменить невозможно: в «Макдоналдсе» и KFC особая многолетняя рецептура и сочетания вкусов. Тем не менее в Москве немало очень приличной быстрой еды: от известной сети с блинами до кафе с котлетой во главе. Напоминаем и рассказываем о местах с недорогими сытными позициями и быстрым обслуживанием.

«Кебаб нон стоп» Много начинки в тонкой хрустящей пите

Небольшое кафе работает в районе Мясницкой улицы. Удобнее всего сюда прийти парой или самостоятельно — для большой компании места немного. Главное блюдо меню — шаверма в ливанской лепешке, которую готовят с курицей или баклажанами на выбор (по 350 р.). В вегетарианскую версию добавляют хумус — так получается сытнее, сочнее и нежнее. Особо голодным советуем долго не думать и просить положить обе начинки сразу — и птицу, и баклажаны. К ним по умолчанию кладут пекинскую капусту, морковь, лук, тхину и два соуса: аджику и схуг из оливкового масла, кинзы, петрушки и зеленого чили. С приближением теплых дней советуем брать шаверму с собой и идти гулять по центру города. Вдобавок можно попросить маття или кофе, например, масала-раф (300 р.) или латте с тыквой и копченой паприкой (350 р.).

Адрес Мясницкая, 32, стр. 2 Время работы пн-вс 13.00–23.00 Телефон +7 916 135 94 36

«Котлета по-киевски» С сыром, зеленью и грибами в хрустящей панировке

Нашумевшее осеннее открытие с главным блюдом — котлетой по-киевски, после небольшого перерыва заработало по новому адресу: Садово-Самотечная, 6. Котлету готовят в классическом варианте или с начинками: сыром, зеленью, грибами или чеддером и халапеньо. Корочка у каждой будет хрустеть, а сок — вытекать из нежного куриного мяса. Котлеты настолько хороши, что часто к вечеру многих позиций не остается — советуем приходить заранее и следить за обновлениями в телеграме проекта. Кроме котлет есть картошка фри и фильтр. Цены здесь ниже, чем в любом заведении в центральном районе: за котлету просят 270 р., за гарнир — 100, за кофе — 80. Если хотите взять полноценный обед из всех трех позиций, получится еще выгоднее — всего 390 р. Место дог-френдли, поэтому смело берите четвероногих друзей с собой.

Адрес Садовая-Самотечная, 6, стр. 1 Время работы пн-вс 12.00–22.00 Телефон нет

«Крошка-картошка» Картофель с начинками в различных ТЦ Москвы

© Алина Гринберг

Картошка тут совсем не крошка — размер клубня в каждой порции будет не меньше 300 грамм. Такой можно наесться и без всяких добавок, но обходиться без соленых грибов, сосисок в горчице или мягкой соленой брынзы совсем не хочется. Основу можно выбрать из трех: со сливочным маслом, с сыром или с укропом. Начинок тоже достаточно — обычно не менее 10. Разумеется, дорогих продуктов тут не найти: вместо крабов используют крабовые палочки, а мяса в сосисках не больше, чем в самых обычных магазинных. Зато весь обед обойдется максимум в 300 рублей.

Адрес ТЦ «ВДНХ», 1-я Останкинская, 55 Время работы пн-вс 10.00–22.00 Телефон +7 (495) 995 21 34

Underdog Главное место притяжения любителей бургеров, хот-догов и скейтов

© Underdog

В Москве про Undergog, кажется, слышали все любители стритфуда — сладко-соленый бургер в пончиках вместо хлеба, бургер с соусом из Dr. Pepper и самые сырные мак-н-чиз часто мелькают в соцсетях. Цены тут выше, чем в больших сетях с фастфудом, но и качество продуктов лучше — соусы делают из свежих ягод, в бургеры добавляют горгонзолу, трюфель и пастрому. Порции большие, поэтому, взяв один хот-дог или сэндвич, голодным вы точно не останетесь. А если идете с другом, берите большую порцию картошки фри с мороженым на двоих — пожалуй, это то сочетание, которого точно будет не хватать любителям «Макдоналдса».

Адрес Маросейка, 6/8, стр. 1 Время работы пн-вс 13.00–23.00 Телефон +7 985 420 02 28

Mini Turkish Spot Турецкая кюфта и лукум на Тверской

© Mini Turkish Spot

Название оправдывает место — в Mini Turkish Spot всего три небольших столика, рассчитанных на шесть гостей. Меню такое же узкое, как и пространство: предлагают заказать кюфту с бараниной или балык-экмек со скумбрией (по 390 р.). Кроме главного ингредиента разницы в начинке нет, в лаваш завернут свежие помидоры, лук, мяту и зерна граната. В блюдо по умолчанию кладут острый соус, если хотите его убрать, предупредите персонал самостоятельно — уточняющих вопросов по заказу не задают. На десерт есть лукум, халва и турецкий бублик симит с медом. Последний разбирают быстрее всего, к вечеру может не остаться.

Адрес Тверская, 19, стр. 2 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон нет

«Теремок» Блины с различными начинками

Шутить на тему того, что «Крошка-картошка» и «Теремок» — сейчас единственное утешение для любителей быстро и недорого поесть, можно долго. Отчасти это правда — кафе этих сетей есть почти в каждом торговом центре или недалеко от нескольких станций метро. Бургеров и крылышек как в закрывшихся сетях тут не найти, зато блины и правда ничего: порции приличные, начинки не жалеют, а тесто получается тонким, в меру зажаристым и сочным. Здесь вас неминуемо назовут сударем или сударыней, а к блину предложат борщ или ягодный морс.

Адрес Универмаг «Московский», Комсомольская пл., 6, стр. 1, 1 этаж Время работы пн-вс 10.00–21.00 Телефон +7 (495) 956 27 30

Taco Project Мексиканская закусочная на Новослободской

В меню уместились самые популярные мексиканские блюда: тако, буррито, чили кон карне с начос, кесадилья и сладкий чуррос с сахарной пудрой. Начинок для лепешек много — комфортно будет и мясоедам, и вегетарианцам. Тако можно заказать с курицей, свининой, говяжьим стейком, овощами, креветками или треской — в порции две штуки, к которым можно добавить яйцо или гуакамоле за дополнительные 100 и 150 рублей. Буррито готовят с теми же начинками, но получается он больше и, соответственно, сытнее. Мы бы советовали все-таки остановить свой выбор на тако — так еще получится уместить отличный десерт из хрустящего горячего теста с сахаром.

Адрес Весковский пер., 3 Время работы пн-чт, вс 12.00–22.00, пт-сб 12.00–23.00 Телефон +7 962 920 09 73