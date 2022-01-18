Гастрономическая жизнь в Петербурге очень бурная, рестораны открываются и закрываются каждый день. Но все равно есть старые места, которые горожане любят и ценят, хоть про них и пишут гораздо реже. Собрали 10 заведений, которые работают давно, имеют постоянных посетителей и больше не нуждаются в пиаре.

Amarcord

Amarcord появился на улице Жуковского так давно, что уже сложно представить без него гастрономическую карту города. Этот ресторан открыт «настоящими» итальянцами и кормят тут так, как будто вы пришли к ним домой. Самое популярное и любимое здесь — паста. Попробуйте спагетти с креветками и песто (590 р.) или классическую пасту «Карбонара» (450 р.), лазанью болоньезе (520 р.) и равиоли с мясом в трюфельном соусе (550 р.). Но будьте готовы к тому, чтобы взять джелато на десерт (2 шарика — 290 р.). Порции мороженого очень большие, обслуживание душевное, лучше бронировать столик заранее — слишком много гостей для небольшого ресторана.

Адрес Жуковского, 49 Время работы вс-чт 11.00–00.00, пт-сб 11.00–01.00 Телефон +7 (812) 948 20 05

La Prosciutteria

Если пасты не хочется, но тоска по Италии все-таки замучила, предлагаем заглянуть в La Prosciutteria за бокалом вина, чашкой хорошего кофе и традиционными итальянскими деликатесами со сложными названиями. Возьмите брускетту с коппойКолбаса из свиной шеи и подвяленной сливой (250 р.) или панини с мортаделлойВареная колбаса из Болоньи, страчателлой и вялеными томатами (350 р.). Римскую пиццу тоже стоит попробовать, особенно с грушей и горгонзолой (530 р.) — классическое и абсолютно беспроигрышное сочетание. Если хочется разного или вы пришли большой компанией, идеальный вариант — доска с мясом, орехами и сырами. Кроме того, заведение работает как лавка, и все самое вкусное можно взять с собой.

Адрес Озерная, 7 Время работы 12.00–23.00 Телефон +7 (981) 897 80 20

Pio Nero

Еще одно итальянское заведение в списке. Здесь вспоминается знаменитая фраза шеф-повара Константина Ивлева: «Когда вкусно, тогда вкусно». Наш выбор: пицца с креветками и цукини (570 р.), пицца «Пепперони» (490 р.), вителло тонато (450 р.) и утка конфи с киноа (790 р.). Есть нестандартные коктейли, которые хорошо сочетаются с блюдами. Приятные бонусы: стремительное обслуживание и детское меню. Но зал очень маленький. Если не попали, уезжайте в «Севкабель-порт» в Pio al Porto — его делала та же команда.

Адрес Большой просп. П.С., 20/5 Время работы 8.30–23.00 Телефон +7 (952) 213 58 82

«Гужва»

Итальянская кухня надоела? Хочется новых вкусов? Тогда предлагаем вам сербский ресторан «Гужва». Тут стоит попробовать мясные специалитеты. Официанты подробно расскажут, чем отличается шницла от рибича, лесковачки мучкалица — от плескавицы, и все это — от чевапа. Порции горячего очень большие, как водится у гостеприимных хозяев. За сырным супом с каймаком и луком фри (380 р.) и чизкейком из брынзы с каймаком из облепихи (340 р.) обязательно захочется вернуться. К ужину или обеду возьмите рюмку ракии и чашку кофе по-сербски.

Адрес Загородный просп., 9 Время работы 12.00–23.00 Телефон +7 (812) 907 37 47

«Старый Тбилиси»

Мода на хачапури и хинкали только растет. Но есть те рестораны, которые появились еще до ажиотажа, и тем дороги сердцу петербуржцев. В «Старом Тбилиси» на Васильевском острове предлагают простую, понятную, а главное, аутентичную кухню, которая не пытается играть в оригинальность. В меню есть уже привычные для нас блюда — хачапури по-имеретински (350 р.) или аджапсандали (420 р.) — и менее знакомая северянам еда. Например, гоми-мамалыга (500 р.) — круто заваренная каша из кукурузной крупы с кусочками копченого и имеретинского сыра. Запивать все это великолепие, понятное дело, надо домашним грузинским вином (1350 р. за литр).

Адрес 4-я линия В.О., 5 Время работы 12.00–23.00 Телефон +7 (911) 717 19 36

Julia Child Bistro

Julia Child Bistro назвали в честь известного американского повара Джулии Чайлд, которая научила американских домохозяек любить французскую кухню. Это не самое очевидное, но достойное место для ленивого позднего завтрака, здесь их подают до 14.00. Возьмите круассан бенедикт с яйцом пашот и начинкой на выбор (310–380 р.), сырники из фермерского творога со сметаной и манговым пюре (260 р.) и скрэмбл с вешенками, сыром фета и шпинатом на хлебе (320 р.). С 14.00 можно обедать и ужинать, запивая тартары, стейки, утиные ножки хорошим вином, — выбор огромный. Но начать все же стоит с завтраков.

Адрес Гражданская, 27 Время работы 10.00–23.30, завтраки до 14.00 Телефон +7 (812) 929 07 97

Sight

Еще одно место для завтрака в выходной — Sight на Петроградке. Главные хиты — французский тост с черникой и еловым маслом (420 р.) и овсяная каша с грушей, пеканом и соленой карамелью (350 р.). С 12.00 можно переходить к обеду: особенно хороша утка с кейлом, шпинатом и смородиной (750 р.). Запивать все предстоит фирменными коктейлями. Наш любимый — Mango (500 р.), в составе ром, тоник манго, морковный и лимонный кордиал. Не уходите без брауни с мороженым на десерт.

Адрес Корпусная, 28г Время работы 10.00–23.00, завтраки до 14.00 Телефон +7 (812) 929 07 97

The Buddy Cafe

За коктейлями можно зайти и в The Buddy Cafe. Скорее всего сначала вам захочется сфотографировать и еду, и напитки, и только после этого вы сможете с чистой совестью приступить к ужину. Подача блюд немного безумная, но все это от желания удивлять и экспериментировать. Особенно поражают десерты, проверить это можно на «Каршеринге от феи» (460 р.) — пряном тыквенном бисквите в зеркальной глазури с грецким орехом, тыквенным кули и апельсиновым муссом с куантро.

Адрес Ломоносова, 14 Время работы 12.00–23.00 Телефон +7 (921) 919 43 46

Commons

Если в Buddy снова нет места, прогуляйтесь до Commons. Это заведение более интеллигентного формата, идеально подходящее для свидания или делового ужина. Главный принцип — работа с небольшими винодельнями и маленькими фермерскими хозяйствами. Начните с ремесленного хлеба с маслом (190 р.) и гратена из капусты с соусом качо-э-пепе. Прекрасен и ягненок с брокколи, квасом и соусом из зеленых помидоров (950 р.). Завершать лучше английским пудингом с копченой карамелью и пломбиром (490 р.). В Commons у еды насыщенный вкус, есть интересные гастрономические решения, а атмосфера дружелюбная — очень питерское место.

Адрес наб. канала Грибоедова, 39 Время работы пн-пт 17.00–23.00, сб-вс 13.00–23.00 Телефон +7 (921) 950 14 00

La Familla

La Familla работает при маленьком уютном отеле в районе Коломны. Тут можно снять номер и устроить себе романтические выходные или просто зайти поесть после прогулки. Меню — максимальный fusion, то есть каждому по потребностям: есть и борщ в украинском стиле со сметаной (350 р.), и баклажан пармиджано (450 р.), и говяжьи щечки, томленные в портвейне, их подают с картофельным пюре (890 р.). Это ресторан, где можно спрятаться от всех и спокойно провести время около камина с живым огнем.

Адрес наб. Крюкова канала, 27 Время работы пн-пт 17.00–23.00, сб-вс 13.00–23.00 Телефон +7 (812) 334 35 42