На этой неделе команда «Афиши Daily» разобралась, чего ждать от московско-американского фастфуда, стоит ли ходить в чужие офисы, где есть филиппинский суп утан и может ли бельгийский паб быть гастрономичным. Вот что мы выяснили.
Crisper
Куриные крылышки как в Америке
Владелец Crisper, бывший финансист Иван Щеголев, хотел создать атмосферу старой американской сети фастфуда, которая наконец-то пришла в Россию. Получилось нарядно: в помещении сохранились старые своды, мебель яркая, на второй этаж ведет лестница с ажурными перилами, а еда так и просится в сторис. Все строится на курице в хрустящей панировке. Чтобы она оставалась мягкой, ее маринуют в айране с газированной водой. При этом есть и азиатская еда: чикен-боулы (от 320 р.), том-ям (290 р.) и тайский рис с лемонграссом (190 р.). Запивать еду предлагают не только лимонадами (по 190 р.), но и пивом или сидром (по 290 р. за бутылку). Правда, фастфуд этот довольно условный: мы ждали лимонад 15 минут.
О том, насколько Crisper действительно похож на американские заведения с крылышками, мы попросили рассказать нашего специалиста по американской кухне Артема Соколова.
Артем: «Я много раз и подолгу бывал в США и очень люблю курицу в панировке в локальных фастфуд-сетях. Когда в инстаграме стали появляться первые фото из Crisper, я сразу же вспомнил свой любимый бокс-сет с куриными стрипсами из Raising Cane’s. Выглядело похоже: та же курица, тот же оранжевый соус и коулсло в качестве закуски.
Ожидания совсем не совпали с реальностью. Да, курица очень сочная, а панировка хрустящая и легкая, но на этом, кажется, все плюсы заканчиваются. В меню много азиатских позиций вроде том-яма и хрустящих баклажанов, что совсем не вяжется с американской классикой. Одновременно в меню есть и блюда вроде трюфельного бургера. К сожалению, трюфеля в нем совсем не чувствовалось. Было ощущение, что ешь „Биг Тейсти“ из „Макдоналдса“. В нем очень мало салата, и он совсем развалился после первого укуса (а никакой обертки не предусмотрено). Соусы хоть и самодельные, но совершенно не усиливают вкус блюда, как это принято в заокеанском фастфуде. А еще третья из пяти степень остроты курицы (ее называют „пожар“) оказалась съедобной даже для Любы Сафоновой, которая такую еду не любит.
Получился дорогой фастфуд, основная цель существования которого — сделать красивую фотографию в инстаграм».
«Ценципер»
Бар в офисе консалтингового агентства
Команда компании «Ценципер» очень дружная. Однажды они подумали: «Зачем после работы куда‑то ходить, если можно пить вино прямо в офисе?» — так что теперь с 19.00 к ним можно прийти в гости. Это идеальный бар для тех, кто устал от баров: приглушенная музыка, расслабленные люди, небольшая, но классная выборка вина. Очень просторно, легко соблюдать социальную дистанцию и говорить о своем, не мешая другим гостям. При этом знакомиться с людьми легко — атмосфера очень дружелюбная. А вот какой разговор произошел у нас с Ильей Ценципером, основателем компании и первым главредом «Афиши»: «Приходите к нам завтра. — А что у вас завтра? — Все то же самое».
За стойкой пока что стоят сами сотрудники «Ценципера», в том числе управляющий и операционный директора. Закуски придумывал Никита Мальцев («Дом Культур»), а с винной картой помогла Елена Максимова («Северяне»). Есть базовые артишоки и оливки по 300 р. (их домариновывают самостоятельно), сэндвичи с курицей (400 р.), ростбиф (450 р.) и другая еда разной степени серьезности. Хлеб для элегантного блюда «Хлеб с маслом» (300 р.) покупают в La Poste на Мясницкой. Бокал вина в среднем стоит 600 р., но есть опции на самые разные бюджеты. А скоро в том же здании откроется коктейльный бар Bambini от Tilda и Mini Turkish Spot.
Bruxelles
Бельгийский гастрономический паб
Бельгийский паб нового поколения: вроде бы 140 видов бутылочного пива и футбол, но можно прийти днем с ноутбуком или за хорошей и относительно недорогой по меркам района едой. То, что это гастрономический паб, подчеркивается с порога аквариумами с морскими ежами и устрицами (по 390 р. за шт.). При этом подают и знакомые кастрюли с мидиями (от 990 р.), и картофельные вафли с копченым камамбером и грушей (750 р.), и скумбрию с пеной из цветной капусты (650 р.). Завтраков нет, зато есть медовик на пиве (390 р.), льежские вафли с карамелью, взбитыми сливками и другими топингами на выбор (290 р.), и шоколадный флан с бананом (490 р.). Если взять бокал вишневого пива, лучшей утренней еды выходного дня не придумать.
Steel
Бюджетный юго-восточный фастфуд
Юлия Лодыгина, бренд-шеф Steel, с детства много путешествовала и собрала в меню необычный фастфуд из Гонконга, Малайзии, Индонезии, Куала-Лумпура и других мест. Отметим ее любовь к экзотическим вафлям: она готовит их из рыбы и креветок (350 р.), грибов и кабачков со шпинатом (по 250 р.). А к зеленому карри (290 р.) подают хрустящие вафли из риса. Некоторые блюда задуманы как конструктор: к филиппинскому супу утан (250 р.), который в базовой версии выглядит как пряный овощной бульон с яйцом, можно добавить лапшу, говядину, креветки или рыбные фрикадельки. В бургер (460 р.) за дополнительные 100 р. добавят гуакамоле.
Юлия нежно относится к баранине и умеет ее готовить — проверьте это на донере (550 р.). Выглядит он не как турецкая шаурма, а скорее как гора мяса с овощами, но тема баранины полностью раскрыта. Место подходит и для веганов, и для вегетарианцев, но будьте предельно внимательны и расспрашивайте официантов обо всех блюдах: в растительном на первый взгляд зеленом карри есть маленькая капля рыбного соуса.