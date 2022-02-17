На этой неделе команда «Афиши Daily» разобралась, чего ждать от московско-американского фастфуда, стоит ли ходить в чужие офисы, где есть филиппинский суп утан и может ли бельгийский паб быть гастрономичным. Вот что мы выяснили.

Владелец Crisper, бывший финансист Иван Щеголев, хотел создать атмосферу старой американской сети фастфуда, которая наконец-то пришла в Россию . Получилось нарядно: в помещении сохранились старые своды, мебель яркая, на второй этаж ведет лестница с ажурными перилами, а еда так и просится в сторис. Все строится на курице в хрустящей панировке. Чтобы она оставалась мягкой, ее маринуют в айране с газированной водой. При этом есть и азиатская еда: чикен-боулы (от 320 р.), том-ям (290 р.) и тайский рис с лемонграссом (190 р.). Запивать еду предлагают не только лимонадами (по 190 р.), но и пивом или сидром (по 290 р. за бутылку). Правда, фастфуд этот довольно условный: мы ждали лимонад 15 минут.

О том, насколько Crisper действительно похож на американские заведения с крылышками, мы попросили рассказать нашего специалиста по американской кухне Артема Соколова.

Артем: «Я много раз и подолгу бывал в США и очень люблю курицу в панировке в локальных фастфуд-сетях. Когда в инстаграме стали появляться первые фото из Crisper, я сразу же вспомнил свой любимый бокс-сет с куриными стрипсами из Raising Cane’s. Выглядело похоже: та же курица, тот же оранжевый соус и коулсло в качестве закуски.

Ожидания совсем не совпали с реальностью. Да, курица очень сочная, а панировка хрустящая и легкая, но на этом, кажется, все плюсы заканчиваются. В меню много азиатских позиций вроде том-яма и хрустящих баклажанов, что совсем не вяжется с американской классикой. Одновременно в меню есть и блюда вроде трюфельного бургера. К сожалению, трюфеля в нем совсем не чувствовалось. Было ощущение, что ешь „Биг Тейсти“ из „Макдоналдса“. В нем очень мало салата, и он совсем развалился после первого укуса (а никакой обертки не предусмотрено). Соусы хоть и самодельные, но совершенно не усиливают вкус блюда, как это принято в заокеанском фастфуде. А еще третья из пяти степень остроты курицы (ее называют „пожар“) оказалась съедобной даже для Любы Сафоновой, которая такую еду не любит.

Получился дорогой фастфуд, основная цель существования которого — сделать красивую фотографию в инстаграм».