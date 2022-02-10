Заглянули в открывшийся только что бар Alpaca от Романа Милостивого, пиццерию Little Caesars на Новокузнецкой, шампань-бар в «Цветном» и настоящее место на районе — «Культурный код» с завтраками весь день. Теперь рассказываем, что есть в новых местах и чем они важны.

«Культурный код» Место, чтобы наконец-то было где завтракать на Чаянова

«Культурный код» открыли Влад и Игорь Гайдуки. Они братья-близнецы. Влад работает архитектором в собственном бюро Mast, он отвечал за дизайн пространства, а Игорь когда‑то открывал фитнес-студию TRIB3, так что занимается непосредственно управлением. Кафе решили открыть, потому что Влад с женой Женей (она помогает с SMM) и маленьким сыном живут на Чаянова, а там почти нет мест, где можно спокойно посидеть с ноутбуком и не только выпить кофе, но и позавтракать. Учитывая, что Новослободская — спальный район, получилось место на районе, куда заходят соседи. Рады и гостям с собаками и с детьми, правда, пеленального столика пока нет. Уже сейчас в заведении много людей днем. С рекламой помогло то, что во время ремонта владельцы делали наклейки со смешными надписями: люди фотографировались с ними и выкладывали в инстаграм. Название означает, что в заведении фиксируют современные российские (московские) культурные коды. Интерьер интернациональный, белые стены, зеркала и светлое дерево, но на стене в одном из залов висит ковер (его делал художник Rix — тоже сосед). В меню есть гречневая каша с молоком, но в то же время и любимые всеми яйца бенедикт и сырники. Еда сделана качественно, порции большие, а во все блюда, кроме, пожалуй, каш, щедро добавляют овощные салаты. Кстати, с ноутбуками можно, но в выходные дни просят тратить на работу не больше полутора часов. Прийти стоит не только ради завтраков, но и чтобы выпить пива или вина — пока что своего нет (действует пробковый сбор), но скоро ребята получат лицензию.

Что съесть Гречневая каша на кокосовом молоке с тыквой, 350 р. Большой завтрак с драником (веганский), 690 р. Оладьи с кленовым сиропом, ягодами и соусом из рикотты, 350 р. Медовик, 340 р. Флэт-уайт, 220 р.

Адрес Чаянова, 12 Время работы пн-пт 8.00–23.00, сб-вс 9.00–0.00 Телефон +7 968 704 51 76

Alpaca Новое место Романа Милостивого

Роман Милостивый (совладелец бара «Чайная) открыл перуанский бар. В нем не только кормят умно придуманной едой и поят технологичными коктейлями, но и собираются устраивать ужины с приглашенными поварами. На входе немного тесно: «Альпака» находится в подвале с узким спуском, зато внутри хватает места и для гостей, и для открытой станции для приготовления блюд. Повара и бармены работают очень быстро, и за этим интересно наблюдать. Во втором зале стены украшены перуанскими петроглифами — для Москвы довольно экзотично. Классические коктейли готовят на писко — дистилляте из вина, а еще в качестве ингредиентов используют банановую воду (очищенный от мякоти банановый сок), вытяжки из томатов и базиликовый гель. Главная гордость заведения — севиче, их в меню три. Самое интересное — из дорады: мы привыкли, что ее запекают, но оказывается, что в сыром виде у нее очень приятный вкус. Гедза из овощей не могут похвастаться насыщенным вкусом, а вот свиной живот классный: корочку на нем очень приятно жевать. А у тартара действительно насыщенный вкус выдержанного мяса. Ни в коем случае не отказывайтесь от мусса из белого шоколада с бататом и чили на десерт, и постарайтесь уговорить партнера по еде на кокосово-манговые шарики с карамелью.

Что съесть Севиче из дорады с кокосовым йогуртом и попкорном из киноа, 780 р. Асадо из ягненка с кускусом, финиковой глазировкой и копченым йогуртом, 1100 р. Мусс из белого шоколада с чили-бататом и цветами, 450 р. Pisco Punch, 750 р. Какао, 250 р.

Адрес Потаповский пер., 14 Время работы ср-вс 17.00–0.00 Телефон нет

Twig Коктейли и бюджетные бизнес-ланчи

Коктейльный бар с панорамными окнами с видом на оживленную Мясницкую улицу и демократичным ценником. Шеф-поваром проекта стал Максим Фисун, выпускник французского Institut Paul Bocuse в Лионе, и поэтому еда здесь на достойном уровне. Несмотря на акцент на коктейлях (есть как классические, так и авторские алкогольные и безалкогольные коктейли от шеф-бармена Ильи Барышникова, коктейльная карта в ближайшее время будет пополняться), в Twig можно прийти прямо с утра и позавтракать. К очень свежему круассану на сливочном масле рекомендуем взять фермерский творог с кокосовой эспумой и свежими ягодами (320 р.). Есть и бюджетные ланчи: за 450 р. на стол поставят и первое, и второе, и компот. Довольно актуально, учитывая, что рядом находится Высшая школа экономики. Но главное — это невероятно заботливые официанты, которые шутят шуточки и дают почувствовать, что Москва — город для людей.

Что съесть Классический круассан, 210 р. Вителло-тоннато, 590 р. Филе камбалы с фенхелем, 480 р. Тарт с грушей, 420 р. Коктейль Pink Cloud, 600 р.

Адрес Мясницкая, 22, стр. 1 Время работы пн-ср, вс 10.00–23.00, чт-сб 10.00–0.00 Телефон +7 925 369 09 19

Champagne by Champagne Бар с шампанским посреди царства макияжа

Гастрономический винный (шампанский) бар Дениса Иванова («Сибирьсибирь») на первом этаже универмага «Цветной», прямо в магазине «Рив Гош». Главный аттракцион — вендинговый аппарат Moët & Chandon, куда можно опустить купленный в баре жетон и получить маленькую бутылочку шампанского. Пространство открытое, в дизайне, конечно же, золото, что подчеркивает в паре с шампанским атмосферу роскошной жизни. В небольшом меню — все, от завтраков до горячего и крепких напитков. Выпечку привозят из собственной пекарни, а кофе («Бразилия Монтанари») — от новосибирских обжарщиков «Чашка кофе». За полбокала шампанского (75 мл) нужно заплатить от 880 р., за бокал (125 мл) — от 1400, но лучше не мелочиться и брать сразу бутылку. В меню очень наглядно выделены специальные предложения для владельцев карты ресторанов Дениса Иванова, а также удачные комбинации еды и напитков. К кофе предлагают добавить круассан (160 р.) и дополнить позицией из раздела завтраков (их можно есть весь день). Отдельно выделены блюда, достаточно большие для того, чтобы взять их на компанию. К шампанскому предлагают брать устриц — они лежат на ледяной витрине. Десерты есть и простые, как паштел-де-ната (180 р.), и хитрые, как гратен из айвы со сметанным соусом (580 р.).

Что съесть Cloud Egg с пармезаном, 540 р. Гриль-сандвич, 680 р. Бриошь с ванильной грушей, 540 р. Устрицы, от 440 р. Кофе в кемексе, 340 р.

Адрес Мясницкая, 22, стр. 1 Время работы пн-ср, вс 10.00–23.00, чт-сб 10.00–0.00 Телефон +7 925 369 09 19

Little Ceasars Американская сеть добралась до России

В Америке и других странах Little Ceasars появилась шестьдесят лет назад, а вот в Россию пришла буквально только что. Название читается как «Литл сизарс». Девиз сети — каждой семье по доступной пицце: цены на нее начинаются от 299 рублей. Особенно здесь гордятся собственным томатным соусом, сделанным из калифорнийских помидоров, и тестом для пиццы. Оно воздушное, хрустящее и похоже на хороший хлеб. Управляющая компания, приехавшая открывать заведение из Америки, надеется, что сможет приучить москвичей есть корочки. Правда, в меню есть и детройтская пицца без корочек вообще. Тотально мясная «Русская пятерка» похожа на нажористую брускетту — можно смело брать на двоих. Сыр крайне подозрительный: тянется, пока не надоест, но он сливочный и приятно пахнет, а еще его по-настоящему много. Хорошее место, чтобы наесться перед бар-хоппингом по Пятницкой. Доставки пока нет, зато уже есть вторая точка — на Борисовских Прудах.

Что съесть «Русская пятерка», 675 р. «Кваттро», 475 р. «Пепперони», 299 р. Крылышки «Сизарс», 275 р.

Адрес Новокузнецкая, 13, стр. 1; Борисовские Пруды, 26, стр. 2 Время работы пн-чт, вс 10.00–22.00, пт-сб 10.00–22.30 Телефон нет