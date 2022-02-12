В издательстве «ХлебСоль» выходит книга «Рецепты Средиземья. Кулинарная книга по мирам Толкина». В ней собраны рецепты блюд, которые могли бы есть хоббиты, эльфы, энты и другие создания из мира «Властелина Колец». Вот как приготовить свекольный тарт для дневного чая — четвертого приема пищи у хоббитов.
Свекольный тарт татен с козьим сыром
Этот изумительный рецепт кажется сложным, но блюдо по нему легко приготовить. Попробуйте разрезать свеклу на равные кусочки и расположить их одним компактным слоем так, чтобы они были сверху, когда вы будете подавать тарт татен.
Свекла не слишком популярный овощ, но, как и скромных хоббитов Шира,
ее ценность можно возвысить до величия. Нам кажется, что этот сочный, вкусный и нежный рубиново-красный тарт — драгоценный камень, который мог бы стоять на столе Элронда.
Ингредиенты
— Оливковое масло — 2 ст. л.
— Чеснок — 2 зубчика
— Листья тимьяна — 1 ч. л.
— Бальзамический уксус — 2 ст. л.
— Вареная свекла (не маринованная) — 500 г
— Охлажденное слоеное тесто — 250 г
— Рассыпчатый козий сыр — 125 г
— Мука для посыпки
— Листья тимьяна или зеленый лук для украшения
Число порций: 4–6
Время приготовления: 45 минут
Как готовить
Поместите масло в жаропрочную сковороду на среднем огне и, когда оно нагреется, обжарьте мелконарезанный чеснок и тимьян в течение 1–2 минут, пока они не станут мягкими. Влейте уксус и тушите на медленном огне 1–2 минуты, пока содержимое сковороды не загустеет.
Нарежьте свеклу ломтиками или тонкими дольками и разложите так, чтобы она плотно прилегала к сковороде, затем слегка увеличьте огонь и обжаривайте 4–5 минут, пока нижняя сторона не начнет коричневеть.
Тем временем выложите тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность и раскатайте в круг диаметром примерно на 1 см больше диаметра сковороды.
Выложите тесто на сковороду, аккуратно подвернув края внутрь, чтобы накрыть свеклу, и выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 15–20 минут, пока тесто не станет пышным и золотистым.
Переверните пирог на большую тарелку, посыпьте козьим сыром и подайте, украсив тимьяном или нарезанным зеленым луком.