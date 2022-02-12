В издательстве «ХлебСоль» выходит книга «Рецепты Средиземья. Кулинарная книга по мирам Толкина». В ней собраны рецепты блюд, которые могли бы есть хоббиты, эльфы, энты и другие создания из мира «Властелина Колец». Вот как приготовить свекольный тарт для дневного чая — четвертого приема пищи у хоббитов.

Свекольный тарт татен с козьим сыром

Этот изумительный рецепт кажется сложным, но блюдо по нему легко приготовить. Попробуйте разрезать свеклу на равные кусочки и расположить их одним компактным слоем так, чтобы они были сверху, когда вы будете подавать тарт татен.

Свекла не слишком популярный овощ, но, как и скромных хоббитов Шира,

ее ценность можно возвысить до величия. Нам кажется, что этот сочный, вкусный и нежный рубиново-красный тарт — драгоценный камень, который мог бы стоять на столе Элронда.

Ингредиенты

— Оливковое масло — 2 ст. л.

— Чеснок — 2 зубчика

— Листья тимьяна — 1 ч. л.

— Бальзамический уксус — 2 ст. л.

— Вареная свекла (не маринованная) — 500 г

— Охлажденное слоеное тесто — 250 г

— Рассыпчатый козий сыр — 125 г

— Мука для посыпки

— Листья тимьяна или зеленый лук для украшения

Число порций: 4–6

Время приготовления: 45 минут