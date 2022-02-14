Оба батончика высокобелковые, на основе гороха, конопли и семян чиа. Кроме этой базы в составе «Клубничного чизкейка» есть кешью, клубника, кокос и виноградный сок. В манговом батончике вместо клубники вяленое манго и семена чиа. Белого сахара в них нет — только сироп топинамбура.

Такими сладостями легко заменить перекус или даже десерт. А большая коробка батончиков со вкусом десертов — отличный подарок тем, кто старается следить за рационом. Кроме набора из 15 штук одного вкуса можно заказать и сет из 15 разных, включая «Вишневый пай», «Моккачино» и «Смородиновый мусс». Стоит это 2000 р.