Они веганские и без сахара.
Оба батончика высокобелковые, на основе гороха, конопли и семян чиа. Кроме этой базы в составе «Клубничного чизкейка» есть кешью, клубника, кокос и виноградный сок. В манговом батончике вместо клубники вяленое манго и семена чиа. Белого сахара в них нет — только сироп топинамбура.
Такими сладостями легко заменить перекус или даже десерт. А большая коробка батончиков со вкусом десертов — отличный подарок тем, кто старается следить за рационом. Кроме набора из 15 штук одного вкуса можно заказать и сет из 15 разных, включая «Вишневый пай», «Моккачино» и «Смородиновый мусс». Стоит это 2000 р.
Купить их можно на сайте производителя, в супермаркетах «Азбука вкуса», сети кофеен «Даблби», Surf Coffee и в других точках продаж. Батончики продаются в России, Беларуси и Казахстане.
До этого «Афиша» и R.A.W. Life выпускали батончики со вкусом земляники и манго, которые напоминают о детстве. Вместо классических фиников в их основе манго.