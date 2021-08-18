«Афиша» и R.A.W. Life создали батончик со вкусом земляники, прямо как в детстве

«Афиша» и бренд натуральных батончиков R.A.W. Life выпустили лимитированную серию «Манго-земляника» — с ностальгией по детству. Купить батончик можно на сайте производителя или в магазинах-партнерах.
Одна из особенностей батончика «Афиши» — его основа. Вместо традиционных фиников там манго, а вкус земляники отсылает в детство, когда летние каникулы проводили на даче или в деревне. Коробку с батончиками можно захватить с собой на пикник или подарить тому, кто старается вести здоровый образ жизни.
В батончике нет добавленного сахара и других искусственных подсластителей, консервантов, глютена, лактозы и стабилизаторов, а в производстве не используют термообработку.
Большая коробка из 9 штук стоит 900 рублей. Батончик «Манго-земляника» можно также купить в супермаркетах «Азбука вкуса», сети кофеен «Даблби», Surf Coffee и в других точках продаж. Он продается в России, Беларуси и Казахстане.