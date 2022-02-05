Уиллиам Ламберти открывает новый ресторан «Люмичино» (с ит. «огонек»). Редакция «Афиши Daily» попала туда еще до официального открытия. Подробно рассказываем, почему это прекрасное место.

Кто такой Уиллиам Ламберти? Уиллиам в России с 1996 года, и за это время успел поработать с Аркадием Новиковым, Ginza Project, Александром Оганезовым, Гленом Баллисом — проще перечислить, с кем не успел. Ресторанных проектов тоже не пересчитать: под его руководством прямо сейчас работают «Уголек», Sartoria Lamberti и «Северяне». Суммарно Уиллиам в ресторанном бизнесе уже 35 лет, и «Люмичино» — сборник его историй и воспоминаний.

Пространство Это камерный fine dining, куда точно хочется прийти нарядным и очень хорошо провести время; ресторан-открытка, полный трогательных деталей. На форме официантов тот же принт, что и на любимом домашнем платье мамы Уиллиама. Картины висят наизнанку как символ того, что скрытое часто важнее, чем то, что на виду. Интерьером занимались DBA Group. На штукатурке — отпечатки фруктов, овощей и трав. Из‑под бетона проглядывает дерево, в маленьком зале у кухни — портьера на весь потолок из металла. Расписанные тарелки на стенах отсылают к старым домам, в которых прожило не одно поколение. Все хочется потрогать. Все будто немножечко в рифму: например, текстура спинок стульев повторяется на рельефных столовых приборах. Столы украшают «оплавившиеся» подсвечники. К сожалению, зажечь их самим не удастся: в коробках для спичек, которые приносят гостям, на самом деле зубочистки. То, что главное здесь — продукт, подсвечивается в прямом смысле: по всему периметру пространства стоят полочки с гранатами под направленным потоком света.

Еда Для «Люмичино» смыслообразующий регион Италии — Марке. Оттуда привозят воду и вино, на его кухню Уиллиам Ламберти ориентировался при создании меню. На бокалах для вина из этого региона наклеены марки, изображающие самого Уиллиама, летящего на ракетном ранце из бутылки вина к светлому будущему . Тарелки без шуточек — зато выглядят так, как будто выложены мозаикой. А еда, которая на этих тарелках появляется, поражает одновременно сложностью создания и простотой для восприятия. Меню пока что дорабатывается — нет ни цен, ни окончательного списка блюд. Расскажем о том, что попробовали и что точно останется. Первым делом берите фокаччу. Ее готовят из теста для римской пиццы, и она вся — как очень вкусная корочка. Выпекают ее в дровяной печи специально для каждого гостя, так что она горячая и хрустит, как в последний раз. На такой же основе делают и пиццу. Мы попробовали вариант с сырыми креветками и кремом из авокадо. Поначалу страшно — как это, сырые креветки, — но потом оказывается, что в таком состоянии они максимально упругие и сочные, и авокадо им очень идет. Выкладывают все это на основу из подплавившегося сыра.

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Обязательно съешьте капонату — салат из свежих и подпеченных овощей с севиче из белой рыбы. Помидоры сладкие, сельдерей хрустит, масла ровно столько, сколько нужно, а оливки насыщенные, но не уксусные. Ризотто с мортаделлой может смутить своей соленостью , но если набирать на вилку чуть больше риса, все становится нормально. Карбонару с морепродуктами приносят в сверкающем медном блюде, и порция такая, чтобы наесться вдоволь. Сибас готовят «аль диабло», с острым соусом. Текстура у рыбы очень правильная, хотя острота может смутить тех, кто привык к более деликатным вкусам. Надеемся в следующий раз заглянуть на ндуйю (мягкую острую колбасу) с брокколи. Десерты Если нет сил или возможности остаться на полноценный ужин, загляните хотя бы на чай. Есть и китайский ранневесенний маофень (чтобы он не перезаварился, гостям предлагают следить за песочными часами), и фирменный сбор «Люмичино» от чайной «Нитка» с ванилью и лимоном. Десерты получились чудесные, ощущение, будто любимая бабушка готовила их для тебя (или дедушка). Ими очень легко делиться. Йогуртовое драже с дегидрированной малиной и миндаль в горьком шоколаде приносят в стеклянной креманке. Сверкающий золотыми блестками тирамису «на одного» на самом деле такого размера, что его можно осилить только вдвоем. Но прогнозируемый хит и визитная карточка — шоколад в виде логотипа, огонька, со спичками из кунжутного теста. Если вы привыкли к спешелти-кофе, остановитесь на чае: кофе тут по-итальянски крепкий, с выраженной горчинкой. Может быть непривычно и немного обидно. Но за печенье с печаткой из шоколада, которое к нему подают, можно простить все.

Что взять? Фоккача. Хрустящая, горячая, с чесноком. Севиче из сладкой креветки. Креветки сладкие, волокнистые — не ожидаешь от них такой текстуры, структуры и вкуса. Пицца с сырыми креветками и кремом из авокадо. Неожиданное сочетание вызывает опасения, но они совершенно не оправдываются. Капоната. Самый нетипичный овощной салат в мире. Карбонара с морепродуктами. Сытное домашнее блюдо, после которого жажда креветок и осьминогов утолится надолго. Тирамису. Его много, оно пушистое и сверкает. Чай «Люмичино». Тот случай, когда баланс ароматов ванили и лимона соблюден.