На Новокузнецкой улице недавно открылось мясное бистро Battuta. Мясо — не единственное, что стоит здесь попробовать: нас до глубины души поразили огурцы, замаринованные в бурбоне. Попросили у шеф-повара Дениса Коваленко рецепт этой гениальной закуски. Все очень просто.
Шеф-повар Battuta Bistro
«Огурцы на бурбоне — популярная американская закуска. Бурбон дает длительное кукурузное послевкусие и сладость. Готовые огурцы можно подавать к стейкам, к любому мясу, к бургерам. Они могут быть и самостоятельной закуской, например к крепкому алкоголю. При приготовлении заменять бурбон другим алкоголем не стоит, я пробовал — получается совсем другой результат».
Ингредиенты
— Огурцы — 1 кг
— Бурбон — 100 мл
— Яблочный уксус — 300 мл
— Свежий чеснок — 4 г
— Лавровый лист — 2 г
— Соль — 4–5 г
— Сахар — 3 г
— Вода — 300 мл
— Гвоздика — 1 г
— Душистый перец — 1 г
Как готовить?
Сначала подготовьте рассол. Бурбон выпарите в сотейнике в течение 5–10 минут, чтобы удалить спирт.
Затем добавьте воду, яблочный уксус, все специи. Доведите жидкость до кипения и оставьте на 2–3 часа при комнатной температуре, чтобы дать рассолу настояться.
Подготовьте огурцы, помойте их и удалите плодоножки. Нарежьте, выбрав форму по желанию. Мы режем их вдоль на четыре части.
Нарезанные огурцы залейте рассолом комнатной температуры, чтобы сохранить хруст и цвет. Оставьте на ночь, для того чтобы овощи замариновались.
Подавайте вместе с мясными блюдами или в качестве самостоятельной закуски.