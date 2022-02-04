На Новокузнецкой улице недавно открылось мясное бистро Battuta. Мясо — не единственное, что стоит здесь попробовать: нас до глубины души поразили огурцы, замаринованные в бурбоне. Попросили у шеф-повара Дениса Коваленко рецепт этой гениальной закуски. Все очень просто.

«Огурцы на бурбоне — популярная американская закуска. Бурбон дает длительное кукурузное послевкусие и сладость. Готовые огурцы можно подавать к стейкам, к любому мясу, к бургерам. Они могут быть и самостоятельной закуской, например к крепкому алкоголю. При приготовлении заменять бурбон другим алкоголем не стоит, я пробовал — получается совсем другой результат».

Ингредиенты

— Огурцы — 1 кг

— Бурбон — 100 мл

— Яблочный уксус — 300 мл

— Свежий чеснок — 4 г

— Лавровый лист — 2 г

— Соль — 4–5 г

— Сахар — 3 г

— Вода — 300 мл

— Гвоздика — 1 г

— Душистый перец — 1 г