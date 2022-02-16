Москва-Сити — город в городе. Там можно провести годы, не выходя на улицу, перемещаясь по подземным переходам из башни в башню. Но если не приезжаете каждый день, разобраться в местной жизни трудно. Рассказываем, куда идти есть, если случайно попали в Сити.

Touch of Matcha Место, где матча во всей еде

Любимое место жителей Сити — флекситарианский бар Touch of Matcha. В меню много веганских позиций. Заходите в любое время, чтобы позавтракать маття-вафлями с кокосовым мороженым (490 р.) или скрэмблом из тофу (550 р.). Особенно хорошо бодрят фреши из корня имбиря (50 р. за 10 мл) и лимона (80 р. за 50 мл). Сытные боулы готовят на основе риса, киноа и зеленого салата. Из напитков логичнее всего попросить маття: его привозят из Японии, и напитки получаются насыщенными по вкусу, но без неприятной горчинки. Есть и маття-эспрессо (310 р.), и маття-капучино (340 р.), и разные авторские версии с манго, карамелью и другими топингами.

Адрес Пресненская наб., 10, стр. 2 («IQ-квартал») Время работы пн-пт 9.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00 Телефон +7 916 460 01 56

«Ku: рамен-изакая-бар» Редкие японские блюда

Ku: — модный рамен-изакая-бар. Заведений несколько по Москве, но только здесь, в Москва-Сити, можно попробовать рыбный сяке-рамен (780 р.) — с лососем, красной икрой и цедрой юдзу. Это редкое блюдо даже в Японии. Вообще в меню много необычных для Москвы позиций. Отдельно выделим баклажаны в агедаши-соусе с пюре из дайкона (340 р.), тушеные сухожилия с мясом и специями шичими-тагараши (360 р.) и жареный тофу с соусом понзу и пюре из дайкона (280 р.). Мини-кукуруза в беконе (380 р.) и томорокоши, шарики из кукурузных зерен (340 р.) — сочные и очень быстро съедаются. А еще попробуйте капусту бок-чой с эноки (420 р.): звучит как закуска, но на самом деле это полноценное блюдо.

Адрес Пресненская наб. 10, стр. 2 («IQ-квартал») Время работы пн-пт 9.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00 Телефон +7 916 460 01 56

Ruski Русская печь на 85-м этаже

Ruski — самый высокий ресторан Европы: он находится на 85-м этаже башни «Око» и занимает весь этаж. То есть видно буквально всю Москву — да с такой высоты, что птицы сюда не долетают. Шеф-повар Александр Волков-Медведев разрабатывает рецепты вместе с историками русской кухни, а для приготовления использует аутентичную печь: она стоит в центре первого зала ресторана. Ее закладывали еще до того, как была достроена сама башня. Несмотря на то что Ruski в первую очередь — ресторан с нарядной, праздничной русской едой, есть шанс устроить бюджетный перекус. Ржаной сочень стоит 70 р., пирожки с разными начинками — по 90 р., а расстегай с двумя видами рыбы — 110 р. За 1730 р. можно заказать чаепитие с самоваром и сладостями. Наш выбор для обеда: валаамские щи (470 р.), борщ с пампушками и салом (570 р.), пельмени (от 670 р.), говяжий язык с печеной свеклой и пряной тыквой (530 р.) и бефстроганов с картофельным пюре и солеными огурцами (970 р.).

Адрес 1-й Красногвардейский пр., 21, стр. 2, 85 этаж (башня «Око») Время работы пн-чт, вс 12.00–00.00, пт-сб 12.00–02.00 Телефон +7 (495) 777 71 11

Birds Cамый высокий ресторан-клуб в мире

Ресторан-клуб Birds находится на этаж ниже Ruski. Pltcm своя шоу-группа, периодически устраивают тематические вечеринки. Лучше приходить компанией, но можно и занять столик у окна вдвоем и наслаждаться панорамой ночного города с бокалом игристого или коктейля от шеф-бармена Петра Сороковова. Цены на еду стартуют с 730 р. за зеленый салат. Точно стоит попробовать фирменную перепелку с базиликовым пюре и грибами (1370 р.), долму (1270 р.) и бифштекс (1430 р.) из страуса.

Адрес 1-й Красногвардейский пр., 21, стр. 2, 85 этаж (башня «Око») Время работы пн-вс 18.00 и до последнего гостя Телефон +7 (495) 777 71 11

All Day Азиатская кухня и сладости от Истомина

Весь холл первого этажа «Федерации» занимает проект All Day. Это одновременно суши-бар, бистро и кондитерская. В азиатской части открытая кухня, так что вы точно будете знать, как фаршировали ваши гонконгские дим-самы или разделывали рыбу для севиче. В бистро съешьте пастрами-гриль в соусе из пармезана и портвейна (820 р.) и крабкейк с гуакамоле и кинзой (830 р.), а в кондитерской — чизкейк «Сан-Себастьян» (460 р.) — его готовят без муки, на основе из сливочного сыра и сливок, и запекают в дровяной печи. Консистенция получается невероятно нежная, однородная, похожая скорее на очень густую сметану. Здесь же можно найти знаменитые эклеры с маком (430 р.) или эклер-тирамису (430 р.) от Виталия Истомина. По утрам с 8.00 до 12.00 можно недорого позавтракать: каши и блюда из яиц стоят в районе 210–390 р., а комплексный завтрак Allday — 790 р.

Адрес Пресненская наб., 12 (башня «Федерация») Время работы пн-пт 11.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00 Телефон +7 (495) 189 80 80

Buba by Sumosan Суши и современное искусство

Buba by Sumosan готовит суши и роллы в холле «Города столиц» с 2014 года. Свежего тунца — уни и торо — привозят два раза в неделю, при этом цены вполне доступные. Если вы здесь впервые, возьмите ролл «Специальный Buba» (550 р.) с дорадой, острым перцем, майонезом и трюфельным маслом, тирадито-сет из лосося, дорады, тунца и гребешка (590 р.), хрустящий ролл с лососем (520 р.), суп с ломтиками лосося (380 р.) и чизкейк «Зелёный чай» (370 р.). Дополнительное развлечение — соседство с арт-объектом «Башня Татлина», огромной фигурой из красных труб.

Адрес Пресненская наб., 8, стр. 1 (башня «Город столиц») Время работы пн-пт 11.00–22.00, сб-вс 12.00–22.00 Телефон +7 (499) 286 00 09

Angel Cakes Здоровые обеды и десерты

В Angel Cakes специализируются на здоровом питании — десерты готовят без рафинированного сахара и глютена, правда, кусочек «правильного» торта обойдется в 590 р. Для завтрака хорошо подойдут миндальные сырники (590 р.) с кофе и вафли с фисташковым хумусом (490 р.). Из несладкого советуем суп из печеных перцев (550 р.) в меню бранчей (действует весь день), тост с баклажаном (650 р.) или страчателлой (750 р.). С собой можно забрать гранолы, ореховые пасты и шоколад, которые делают специально для кафе.

Адрес Красногвардейский пр., 22, стр. 2 (башня Neva) Время работы пн-вс 8.00–21.00 Телефон +7 916 861 10 10

High Bar Джазовые вечеринки на 56-м этаже

Хотя High Bar находится всего лишь на 56-м этаже, вид отсюда прекрасный — видно весь Сити. Приходить в бар стоит на вечеринки: по четвергам играет джаз, в пятницу и субботу приглашают диджеев. Интерьер дизайнерский, и придется соответствовать — действует дресс-код. В меню есть отличный паштет с карамелизированным луком за 540 р., салат с осьминогом (1800 р.), тартары (от 800 р.) и севиче из дорадо (1200 р.). Все блюда удобно и приятно есть в сопровождении коктейля или бокала вина. Горячие блюда тоже подают в формате закусок, особенно хороши пельмени с говядиной (1400 р.) и осьминог на гриле (1980 р.). В коктейльной карте — напитки разных эпох в интерпретации Алексея Неретина. Цены начинаются от 900 р. за бокал.

Адрес Пресненская наб., 6, стр. 2, 3 подъезд, 56 этаж (башня «Империя») Время работы чт-сб 18.00 и до последнего гостя Телефон +7 905 532 07 70

Ganesha Bar Секретный бар в азиатском бистро

Ganesha Bar — «тайный» бар, который оборудовали в части зала азиатского бистро In Asia. Съешьте там дим-самы, а потом попросите официанта проводить вас за занавеску в углу. Там скрываются четыре столика и фигура Ганеши — главного любителя выпить в индуистской мифологии. На выходе предлагают завязать на его руке веревочку и загадать желание. Коктейли дорогие (от 1000 р. за бокал), зато интересные. Один из самых красивых — Cilantro Grapefruit цвета залива с песчаным дном, его готовят на основе текилы с грейпфрутом и кинзой и подают с маленькой мармеладной ракушкой. В качестве закуски возьмите суши из лосося (440 р.), тартар из лосося и авокадо (980 р.), жареного на гриле осьминога (1800 р.) или тунца в кунжуте (1750 р.).

Адрес Пресненская наб., 8, стр. 1 (башня «Город столиц») Время работы вт-сб 18.00 и до последнего гостя Телефон +7 (910) 418 11 31

ABC Coffee Roasters Проверенная кофейня с собственным цехом обжарки

В кофейнях ABC Coffee Roasters кофе готовят на зерне из собственного цеха обжарки. В башнях Сити ABC Coffee Roasters работает с 8 утра, так что можно успеть выпить кофе перед работой. Есть сытные завтраки — сырники, безлактозная овсянка, разные блюда с яйцами, цены в пределах 280-340 р. Кроме классических напитков здесь делают батч брю, хэнд брю и колд брю, и заваривают необычные чаи: с каффирским лаймом (320 р.), с морошкой (350 р.) и гречишный (320 р.).

Адрес Пресненская наб., 6, стр. 2, подъезд 3 (башня «Империя») Время работы пн-пт 08.00–20.00, сб-вс 10.00–20.00 Телефон +7 (916) 224 94 39