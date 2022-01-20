Недавно в Китай-городе открылся бар «Сионист». Это идеальный для этого района формат: недорого, вкусно, много места — можно встретиться с другом или собрать тусовку на день рождения. Редакция «Афиши Daily» сходила на разведку и теперь рассказывает, почему в «Сионист» нужно всем.

Что это за место

«Сионист» — типичный китайгородский бар. Нельзя придумать более подходящего места, чем Старосадский переулок. Найти его легко: переулок рядом с голубой церковью, арка, через которую проходят в «Веладору», — вам нужна дверь с витражом слева от нее. Формула простая: большой выбор настоек, простая, но вкусная еда и много места для больших компаний . Открыла его команда Mitzva и The Bix. Если The Bix — американский бар, а Mitzva — типично израильский, то «Сионист» — комбо, которое не назовешь никак иначе, как «бар на Китае». Конечно, создатели говорят, что вдохновлялись немецкими кнайпами: переводится как «место встречи», заведение, в котором можно недорого выпить и увидеть всех знакомых. Но в общее настроение района бар вписывается идеально, как будто бы был здесь всегда. Здесь очень много места, кирпичные стены и разномастная мебель — прямо как в «Циферблате» на Покровке. Формат напоминает «Зинзивер»: настойки и близость к молодежи. Но тут явно тише и интеллигентнее, а еще много места, чтобы поесть и выпить сидя . Первый зал, у входа, занят стоячими столиками: удобно зайти, дождаться друзей, выпить настоек и дальше наслаждаться прогулкой по району. Остальные два зала подходят, чтобы сесть компанией от двух до десяти человек (именно столько может поместиться за самым большим столом). Интерьер делала студия AA Buro — та же, что придумала украсить Ruski кружевом на коклюшках. В этом подвале раньше был ресторан «Махараджа», и стены были оштукатурены. То, что побелку сбили, чтобы восстановить кирпичную кладку, не только прихоть дизайн-бюро, но и требование государства. Дом № 2 на Покровке исторический и по текущему законодательству должен выглядеть так, как задумывался архитекторами.

В первом зале — стоячие столики и барная стойка. 1 из 4 Заказ здесь делают у бара, а для еды дают бипер: готовят ее на кухне в соседней комнате. 2 из 4 Первое заведение создателей «Мицвы», в котором можно играть на пианино — наконец-то оно не расстраивается от прикосновения. 3 из 4 Второй и третий залы заполнены мебелью в ретростиле, ее собирали по друзьям и «Авито». 4 из 4

Что наливают Весь бар держится на настойках. Коктейли отрицают настолько, что во всем баре не найдется шейкера. Единственное исключение — коктейль из арака и грейпфрутового сока со льдом, и тот наливают с крана . Арак — это анисовая водка, подвид ракии собственного производства. В коктейле интенсивная лакрица, которой очень идут свежесть и легкая горчинка грейпфрута. Отдельный бонус в том, что смесь приносят в большом стакане, можно пить долго и с удовольствием. Все остальные коктейли в банках, 450 р. за 0.5. Летом, когда заведения работали только навынос, гости брали напитки с собой и распивали их на веранде. Это действительно очень удобно: Китай-город всегда был прогулочным районом, в котором принято пить во время моциона по бульвару, и банка с хорошим коктейлем — самый удобный вариант для такого времяпрепровождения.

Настойки не экстраординарные, но сделаны качественно, так что можно смело брать любую и не бояться разочарования. Стоят они по 250 р. за рюмку. Настаивают их классическим методом, то есть в банке. Первые настойки к открытию готовили методом су-вид, так что они были довольно строгими, но теперь легко выпить три рюмки и не заметить. Очевидные хиты, которые обязательно нужно попробовать, — «Печеное яблоко» с медом, «Сгущенка с пеканом» и «Ерофеевка», травяная настойка со сложным вкусом и нотами полыни. В основном меню десять вкусов, но есть и спешелы — напитки, которые готовили специально к мероприятиям. Во время дегустации оказалось, что сейчас на баре больше двадцати видов настойки, в том числе вишня на роме. Но самое логичное (и бюджетное) — взять в «Сионисте» пива. Есть всего четыре варианта: светлое, темное, пшеничное и сидр, все по 250 р. А к нему — орешков (170 р.) или крекеров (120 р.).

В основной барной карте десять настоек, но после гостевых мероприятий бывает так, что в наличии есть все двадцать. За рюмку просят 250 р. 1 из 5 Бейглы заказывают в кошерном кафе «Бейгл». На фото — бейгл с лососем, 550 р. 2 из 5 Еда сытная, как у еврейской бабушки. На фото — «Иерусалимская смесь» за 450 р. 3 из 5 Бейгл с курицей, 500 р. 4 из 5 Еда простая, но сытная. Не стоит ждать гастрономических откровений — только заполнения желудка и радости от сытости. 5 из 5

Чем кормят Полноценного горячего меню в «Сионисте» нет. Каждый день здесь можно съесть только два горячих блюда (490 р. за любую позицию): гуляш, цимес или что‑то еще из арсенала еврейской бабушки. Их готовят на фабрике-кухне, так что персоналу остается только разогреть. Мы попробовали цимес и «Иерусалимскую смесь» — похлебку из потрошков. Это была сытная, насыщенная вкусом еда, идеально подходящая для того, чтобы похмелиться или, наоборот, набраться сил для алкогольных подвигов. Узнать, что приготовили сегодня, можно в инстаграме проекта. Горячее подают в трогательных чугунных котелках. Они надолго сохраняют тепло, так что можно не торопиться и есть столько времени, сколько хочется. В таком же котелке подают и «Еврейский пенициллин» — прозрачный куриный бульон . Стоит он смешных 150 р. и идеально подходит, чтобы согреться, подлечиться с перепоя или помянуть свою бабушку добрым словом. Правда, есть его из чугунка неудобно: все-таки это бульон, который гораздо проще пить, чем хватать ложкой, а поднимать ко рту посуду, которая весит полкило, не так‑то просто.

Внимания заслуживают и бейглы. Основу (бублики) заказывают в кошерном кафе «Бейгл», а в «Сионисте» добавляют начинку. Есть вегетарианский вариант со свеклой, козьим сыром и бальзамиком (450 р.), с куриной намазкой и ореховой дуккой (500 р.) и с лососем, сливочным сыром, огурцом и шпинатом (550 р.). Бейглы что надо : сами булочки готовят по классической технологии, с обвариванием, так что они очень упругие, но мягкие. Начинки хоть и простые, но сбалансированные. Получается сытный и приятный на вкус бутерброд. Еда, кстати, здесь не кошерная, что совершенно не мешает приходить ребятам из Хоральной синагоги. Если основная цель — выпить, берите на закуску мезе. Если брать по отдельности, хумус, бабагануш или форшмак обойдутся в 200 р., а еще можно взять сет — на двоих или на компанию. В том, который поменьше (за 500 р.), хумус, бабагануш и маринованные овощи с мацой и халой, а в сет побольше (за 790 р.) добавляют форшмак, паштет и маринованные яйца (а вот бабагануша в нем нет). Маринованные овощи и яйца довольно уксусные — на любителя, а вот форшмак чудесный, с зеленым яблоком. Итоги В «Сионист» можно прийти одному, чтобы наесться сытной еды и почитать книжку под рюмку настойки. Можно взять друга и поиграть в шахматы на столике со встроенной доской. Если негде сесть в двух основных залах, то почти всегда найдется место за стоячим столиком в пространстве у бара. Правильное место для всего: и чтобы зайти погреться, и для маленького праздника, и даже чтобы познакомиться с новыми любителями настоек. В расслабленной атмосфере, которую удалось здесь создать, найдется место каждому.

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