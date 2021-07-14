В рубрике «Место на районе» мы рассказываем о местах за пределами центра с хорошей едой. Сегодня продолжаем отчет об экспедиции на «Ломоносовский проспект». Мы нашли там целых три китайских столовых. Они все разные: в одну нужно идти за супами, в другую — за пельменями, а в третью — за хрустящими нэмами.

«У Кун» Пол-литра супа, бесподобный кляр и бесплатные фрукты

Ланч — рис с салатами и плошка бульона, 350 р.; лапша с сосисками, 300 р.; вьетнамский напиток, 100 р. 1 из 7 Рис с тремя салатами — 350 р. в составе ланча 2 из 7 Лапша с сосисками, 300 р. 3 из 7 Фрукты — бесценно (и бесплатно) 4 из 7 Свинина в кляре, 600 р. 5 из 7 Малатан, 450 р. 6 из 7 7 из 7

Что это В небольшом пространстве на улице Дружбы, по соседству с Посольством Китайской Народной Республики, работает кафе-столовая с блюдами китайской кухни, ланчами и супами-конструкторами. Персонал говорит на китайском, а хорошо понимает русский только владелец заведения, зато в меню все позиции перевели: чтобы заказать свинину в кисло-остром соусе или тофу с перцем, укажите на нужную картинку, и вас поймут. Что в меню В меню больше семидесяти блюд из мяса, морепродуктов, грибов и маринованных овощей. Сориентироваться при этом несложно, главное — выбрать нужный ингредиент, а затем способ его приготовления. Говядину, свинину, курицу, кальмары или креветки отдают в различных вариациях: жарят во фритюре, тушат в остром соусе или смешивают с овощами, лапшой или рисом — к каждому виду есть картинка и цена. В среднем за блюдо просят 500 рублей, на деле делите на два — порции большие, поэтому одной позиции вполне хватит на двух-трех гостей. Что мы пробовали Первое, ради чего стоит сюда заглянуть, — большая порция пряного супа малатан за 450 рублей. Справа от кассы расположили витрину с различными овощами, корешками, грибами, зеленью и даже сосисками. Вы можете сами набрать понравившиеся ингредиенты в миску и отдать ее на кухню. Через 10 минут получите большую порцию супа на густом бульоне, после которого точно будет сложно съесть что‑то еще. Альтернатива в обеденное время — ланч за 350 рублей, он меняется каждый день. Нам досталась добрая порция говядины, риса, овощей и грибов на одной тарелке и плошка бульона. Если хочется продолжить эксперименты или сразу начать со второго блюда, обратите внимание на все, что в кляре. Свинину, говядину или креветки лучше брать минимум на двоих — плотное масляное тесто хрустит и неминуемо обжигает язык, но остановиться очень сложно. Запить все можно сладкими вьетнамскими напитками в банках или кокосовой водой — все это собрали на подоконнике в конце зала, подойти и выбрать можно самим. На входе до или после еды предлагают взять бесплатные фрукты: арбуз или персики.

Адрес Дружбы, 10/32

«Китайская кухня» Пол-литра супа и хрустящие нэмы

1 из 5 2 из 5 3 из 5 Хрустящие нэмы, 300 р. 4 из 5 Рис с говядиной, 350 р. 5 из 5

Что это Крохотное китайское кафе не больше чем на 10 посадок — и то будет душновато. Еда не острая, но на столах стоит гуща из хлопьев острого красного перца, залитых маслом, как в лучших чуфальнях Петербурга. На стенах — портреты китайских деятелей. Ощущаешь себя как на кухне — в том числе и потому, что пространство для готовки занимает большую часть помещения. Что в меню Меню короткое, находится сразу у кассы. Владельцы ориентируются скорее не на «настоящую» китайскую кухню, а просто стараются готовить то, что нравится им самим и популярно у гостей. Среди супов есть том-ям (250 р.), рамен (350 р.), вечная китайская классика — суп с рыбой и помидорами и даже фо-бо (380 р.). Лапши тоже несколько видов: есть и удон по-сингапурски с курицей и морепродуктами» (350 р.), и фунчоза с говядиной (350 р.), и соба с курицей (300 р.), и еще несколько видов — всего не упомянуть. Рис жарят с морепродуктами или курицей (350 р.) и с яйцом и овощами (300 р.). К меню есть приложение — белая бумажка с салатами и холодной лапшой. Салатов всего четыре: из морской капусты (180 р.), из тофу (180 р.), из зеленых бобов (300 р.) и из требухи (200 р.). Да-да. Что мы попробовали Мы взяли жареный рис с говядиной и хрустящие нэмы. Рис с говядиной ожидания оправдал: он был рассыпчатым, сладковатым и сочным, как принято в кантонской кухне. А вот нэмы оказались необычными. В азиатских заведениях Москвы принято готовить то, что называется «спринг-роллы», когда начинку заворачивают в рисовую бумагу. Но здесь то ли используют плотное тесто, то ли обмакивают готовые нэмы в кляр — в итоге на начинку обращаешь меньше внимания, чем на оболочку. Есть их нужно как можно скорее: за два часа в контейнере нэмы размякли, утратили способность к хрусту, в котором половина удовольствия.

Адрес Мичуринский просп., 8, стр. 1

Dumplings Достойные пельмени и черные яйца

1 из 6 2 из 6 Черные яйца, 350 р. 3 из 6 Пельмени со свининой и черные яйца (все вместе — 700 р.) 4 из 6 Пельмени со свининой, 350 р. 5 из 6 Черные яйца, 350 р. 6 из 6

Что это Самая нарядная столовая из тех, которые мы нашли. Внутри просторно, на столах желтые скатерти, а чай подают в стеклянных чайниках. Здесь почти наверняка поместится большая компания, если попросить сдвинуть столы. Что в меню Как и следует из названия, это в первую очередь пельменная. Пельменей много: с говядиной, свининой (по 350 р.), с морепродуктами, с зеленым луком, яйцом и креветками (499 р). Есть даже вегетарианская версия с кабачками и яйцом (350 р.). Все порции по 350 грамм — этого хватит, чтобы основательно наесться. Пельменей с жареным беконом и острым перцем (350 р.) поменьше, всего 300 грамм, но, скорее всего, больше из‑за перца и не съесть. Все остальное стандартное для китайского заведения: 42 позиции — от риса (50 р.) до жареной свинины по-сычуаньски (500 р.) и салата из говяжьего желудка (350 р.). Что мы попробовали Мы взяли пельмени из свинины и лука (350 р.) — это классическая китайская начинка. Не будем стесняться в выражениях: они были великолепны. Сочные, с насыщенным вкусом мяса и трав, тесто тонкое, а начинки много. Несмотря на то что участники экспедиции к этому моменту наелись настолько, что мысль о еде вызывала отвращение, мы съели не по одному, а по два пельменя. Повторная проверка показала, что в остывшем виде они сохранили свои выдающиеся качества. Это единственное китайское заведение, в котором нашелся редкий специалитет — черные (тухлые) яйца. Идеальный пейринг к ним — светлое пиво. Выглядят они удивительно: коричневый, но сохранивший прозрачность белок и желток, который под воздействием времени стал полосатым. Вкус слегка серный. Но главный интерес представляет текстура: желейная, как у мармеладных мишек, и при этом кремовая, потому что желток становится кашей. Если решитесь попробовать, помните, что запах — это последнее, на что нужно обращать внимание при поедании таких яиц. Не пытайтесь понюхать их перед употреблением и даже не пробуйте дышать, пока жуете.