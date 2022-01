Слоган бара YOLO — You only live once («Ты живешь только один раз»). Открылся он в декабре, но не сказать про него нельзя. Большую часть коктейлей сделали по рецептам бартендеров из списка The World’s 50 Best Bars, а в случаях, когда четкого списка ингредиентов не было, его воспроизвели максимально близко. Отличный вариант в эпоху усложненных путешествий. Про каждый напиток можно прочесть подробнее, наведя камеру телефона на QR-код. В основном меню — закуски под вино и коктейли, есть поздние завтраки (12.00–18.00) и горячие блюда. С четверга по субботу по вечерам приглашают диджеев и веселятся.

Что съесть?

Брускетты с артишоками (490 р.) или перцами рамиро (470 р.), говяжьи тартары правильной текстуры (с личи и пореем — 680 р., или с трюфелем на бриоши по 720 р.), лангустин с грейпфрутом и фенхелем (650 р.), батат с томатной сальсой (450 р.) — нежное пюре и томаты под хрустящей запеченной корочкой наподобие «мундира».