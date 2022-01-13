В предновогодней суете было легко пропустить новые места, и сейчас самое время, чтобы наверстать упущенное. А заодно дать себе шанс отдохнуть после первой рабочей недели. Рассказываем, что открылось в Москве за декабрь, что пить и что есть.

Lino Bistro Нарядное бистро на Остроженке

Небольшое бистро на Остоженке с панорамными окнами, стильными кожаными шторами, винным шкафом в окне и хорошей едой. Блюда максимально простые, но сочетания продуманные: буратту подают с боттаргой (790 р.), модные запеченные перцы рамиро— с анчоусами (420 р.), а в загадочном блюде горошкомоле (420 р.) удачно сочетается смысл гуакамоле и хумуса из зеленого горошка. В барной карте — пять легких авторских коктейлей от шеф-бармена Tokyo Sushi Ярослава Киндзерского (все по 800 р.) с оригинальными решениями: коктейль № 2 на основе совиньона подают с обожженной кукурузой на кубе льда в бокале. Что съесть? Салат из краба, авокадо и кейла (890 р.) с огромными кусками краба, запеченный порей с пеканом и пекорино (520 р.), фокаччи всех мастей (150 р.). Пиццу берите на свой страх и риск: из‑за большого количества начинки тесто по центру получается влажным.

YOLO Коктейли по рецептам лучших бартендеров мира

Слоган бара YOLO — You only live once («Ты живешь только один раз»). Открылся он в декабре, но не сказать про него нельзя. Большую часть коктейлей сделали по рецептам бартендеров из списка The World’s 50 Best Bars, а в случаях, когда четкого списка ингредиентов не было, его воспроизвели максимально близко. Отличный вариант в эпоху усложненных путешествий. Про каждый напиток можно прочесть подробнее, наведя камеру телефона на QR-код. В основном меню — закуски под вино и коктейли, есть поздние завтраки (12.00–18.00) и горячие блюда. С четверга по субботу по вечерам приглашают диджеев и веселятся. Что съесть? Брускетты с артишоками (490 р.) или перцами рамиро (470 р.), говяжьи тартары правильной текстуры (с личи и пореем — 680 р., или с трюфелем на бриоши по 720 р.), лангустин с грейпфрутом и фенхелем (650 р.), батат с томатной сальсой (450 р.) — нежное пюре и томаты под хрустящей запеченной корочкой наподобие «мундира».

J’Pan Второе заведение сети на «Китай-городе»

Первое бистро J’Pan открылось на Трубной 5 лет назад, и туда до сих пор стоят очереди на вход. Японский фастфуд здесь готовят так, что он выглядит, как в аниме, — и ощущения вызывает похожие, хочется съесть все и по два раза. В новом пространстве на Забелина места гораздо больше, меню расширили, а вся посуда расписана вручную. Что съесть? Шашлычки кушияки из мини-осьминога (390 р.) с юдзу-солью, кушияки-говядину (390 р.), веганскую собу с грибами и бок-чой (540 р.), карри-рамен (590 р.) на остром говяжьем бульоне и ферментированные бобы натто (290 р.). Последние — крайне специфичное блюдо, из‑за чего в Москве его подают редко. На десерт возьмите мусс кокос-папайя (390 р.) в форме кокосового ореха.

Rake Американская кухня в антураже прошлого века

Торжественный ресторан с белыми скатертями и интерьером в стиле ресторанов Cipriani в Монте-Карло и Дубае — светлое дерево, покрытое глянцевым лаком, черно-белые постеры с голливудскими знаменитостями. Сразу напротив входа — красивая светящаяся барная стойка из оникса, которая особенно привлекательно выглядит вечером. Средний чек здесь немаленький, но и атмосфера, и еда соответствующая. Обязательно загляните в уборную — это целый аттракцион с интерактивной светящейся стеной и анимацией, как на столах в гастротеатре «Красота». Что съесть? На закуску — мусс из лесных грибов и порто (950 р.) в виде грибочка, лосось гравлакс с хрустящими овощами (1200 р.), пиццу «Лосось и Creme Fraiche» (1300 р.), к которой за 3500 р. можно добавить черную икру. Из основного раздела — нежнейшую говядину «Веллингтон» (2500 р.) в корочке из тонкого слоеного теста с начинкой из грибов, пармской ветчины и горчицы. Мясо настолько хорошо приготовлено, что без усилий режется обычным столовым ножом и тает во рту (без стеснения используем этот оборот, так как иначе и не скажешь). А вот десерты на любителя. «Другой Wagon Wheels» (700 р.) в виде упаковки знаменитых пирожных с фотопечатью на мастике впечатляет, но его трудно разрезать даже ножом, а лайм-пай (500 р.) с лимонным курдом обладает явным привкусом крахмала.

«Кофемания» на Ходынке Загородный вайб и четкая еда

Новая «Кофемания» занимает целый дом на Ленинградском проспекте. Внутри — загородное шале с деревянной отделкой, живым огнем и, прямо скажем, ковром на стене. Если прищуриться и не смотреть в окно на бизнес-центр «Аркус», кажется, что ты приехал на дачу к друзьям. Это единственная «Кофемания», в которой подают суши, а еще есть гостевые блюда от Паши Поцелуева из «Жажды крови». Ценник высокий — взять тот же фильтр-кофе за 410 р., но все-таки это сеть городских ресторанов, которая одной из первых в Москве начала заниматься спешелти-зерном. Что съесть? Сырую говядину от Поцелуева, карри с морепродуктами, утку по-пекински и хумус с печеным баклажаном. Но не обращайте внимания на советы и берите все, что приглянется: еда техничная, продукты качественные — у помидоров есть вкус (и какой!).