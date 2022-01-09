Если приезжаешь в столицу ранним поездом, хочется немедленно позавтракать — но не так много мест, где можно позавтракать до 10 утра. Мы собрали на карту 21 московское заведение с ранними и очень ранними завтраками. Список пригодится и тем, кто любит завтракать в кафе до работы или берет с собой еду, чтобы поесть в офисе.

Hachiko С 4 утра

В японском инакая-баре Hachiko первым делом заказывайте тосты: ягодный или с грибами, мисо и сметаной (по 550 р.). Хороши и омлеты, в которые можно добавить лосося, угря, авокадо, томаты или грибы (340–640 р.). Есть и завтрак-сет за 720 рублей, в него входит рис с овощами, яйцо, листья салата, лосось с соусом гамадари и мисо-суп.

Адрес Пятницкая, 25, стр. 1д Время работы Круглосуточно Телефон +7 991 767 35 34 Инстаграм @hachikomoscow

«Кофемания» С 5 утра

Несколько заведений «Кофемании» работают круглосуточно: ресторан в «Белой площади», на Никитской, на Покровке, в ТЦ «Галерея Неглинная», на Комсомольском и Кутузовском проспектах и Кудринской площади. Все они есть на карте в начале материала. Цены выше среднего, но здесь всегда приятная атмосфера, качественные продукты и красивая подача. В ресторане в «Белой площади» готовить завтраки начинают с 5 утра. Беспроигрышные варианты: омлет классический (370 р.) или с крабом (950 р.), сырники (530 р.), круассаны (150–490 р.) и ленивые вареники (490 р.).

«Dr. Живаго» С 6.00 по будням, с 10.00 по выходным

«Dr. Живаго» находится на первом этаже гостиницы «Националь», и здесь потрясающий вид на Красную площадь. Не так давно шеф-поваром здесь стала Алена Солодовиченко. Несмотря на то что ресторан входит в список рекомендаций гида Michelin, цены здесь демократичные. За глазунью из одного яйца просят 100 рублей, омлет по-московски с луком и докторской колбасой обойдется в 320 рублей, а порция сытных драников стоит 390 рублей. Мини-пирожки «на зубок» с разными начинками стоят по 50 рублей.

«Молоко» на Дмитровке С 7 утра

Кафе работает круглосуточно, а в меню кроме привычных сырников, скрэмблов, круассанов и пашотов есть такие интересные позиции, как детокс-смузи (280–320 р.), яркие ягодно-фруктовые Organic Bowl (480–490 р.) и комплексные завтраки: домашний из трех яиц пашот в томатном соусе, чиабатты и ветчины из индейки (390 р.) и английский завтрак (540 р.) с понятной яичницей, фасолью и колбасками. Всего в меню завтраков более 40 позиций — чуть ли не самое масштабное в Москве.

Адрес Большая Дмитровка, 7/5, стр. 5 Время работы круглосуточно Телефон +7 (495) 692 03 09 Инстаграм @cafemoloko

Yura С 7 утра

Ресторан расположен в самом центре, на втором этаже пятизвездочного дизайн-отеля «Стандарт», а значит, что завтраки здесь — особая романтика путешествий и отпусков. Ресторан регулярно участвует в гастрономических фестивалях, и недавно получил гран-при Московского гастрономического фестиваля. Кроме традиционных блюд из яиц советуем обратить внимание на боулы (по 730 р.) и небольшие закуски — сырные профитроли, террины, паштеты и гравлакс (от 530 до 890 р. за блюдо). За доплату каши могут приготовить на альтернативном молоке.

Адрес Дизайн-отель «Стандарт», Страстной б-р, 2, 2 этаж Время работы 7.00–23.00 Телефон +7 977 691 66 45 Инстаграм @yura.restaurant

Finch Coffee С 8 утра

Обе кофейни Finch работают с 8 утра, а завтраки у них подают целый день. В кафе хороший теплый свет, много розеток, панорамные окна, живые тропические растения. Завтраки сытные и красивые, при этом цены адекватные. Рисовая каша на кокосовом молоке с кумкватом и кокосовыми чипсами обойдется в 290 рублей, сырники со сметаной, свежей малиной и апельсиновым соусом стоят 350 рублей, драники из тыквы с яйцом пашот, сметаной и свежим мини-шпинатом можно заказать за 520 рублей, а пышный воздушный круассан на масле стоит всего 130 рублей. Чашка фильтра — 130 рублей; спросите у официанта, на каком зерне его приготовили сегодня. Для пущей бодрости возьмите куркума-латте (280 р.). Его готовят на соевом молоке, со стевией вместо сахара.

Адрес Большая Серпуховская, 5 Время работы пн-пт 8.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00 Телефон +7 925 131 99 94 Инстаграм @finchcoffee.ru

AVA Café С 9 утра

Самая свежая премьера от авторов модных московских завтраков — Виталия Истомина («Техникум») и Артема Лосева («Горыныч»). AVA на Патриках теперь открывается в 8 утра, чтобы кормить завтраками. Они такие же запоминающиеся, как и основное меню. Кормят оладьями из тыквы с бурратой и лавандовым медом, копченым угрем со спаржей и яйцом пашот, запеченным халуми с вялеными помидорами и кленовым сиропом. А для тех, кому рано утром сложно делать выбор, готовят фирменный завтрак AVA: лосось, яйцо пашот, гуакамоле, авокадо, эдамамэ и фокачча (850 р.).

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«Воронеж» С 8 утра

«Воронеж» — ресторан мясной, но меню завтраков заслуживает внимания. Около 70 блюд на любой вкус, щедрые порции, нормальные цены, и все это с видом на храм Христа Спасителя. Огромную порцию каши со сладкими или сытными несладкими добавками здесь можно заказать за 130–180 р., чуть дороже обойдутся каши из киноа с лимонным крем-брюле (490 р.), перловка с белыми грибами (490 р.) или полба с раковыми шейками (420 р.). На завтрак также можно выбрать один из 22 вариантов блюд из яиц (180–590 р.), драники, круассаны, блины, панкейки, тосты, йогурты с добавками, сырники. Совершенно точно стоит заглянуть сюда за похмельной солянкой (390 р.) или куриным бульоном (270 р.). Есть и суперсытные варианты завтраков с мясом и сосисками (410–830 р.).

Фуд-холл «Гоголь-моголь» С 8 утра по будням и с 9 по выходным

В фуд-холле «Гоголь-моголь» собственная пекарня и отличные авторские завтраки. Они тематические и очень инстаграмные. Есть французский, русский, деревенский, американский и московский завтраки, стоят они от 350 до 490 рублей. Главная фишка — яичный бар, который работает весь день. В нем берите омлет с устрицами и пармезаном (570 р.) или томленую яичницу с копченой грудинкой и авокадо (470 р.). Особая гордость фуд-холла — кофе собственной обжарки, который можно взять с собой вместе с булочкой из кафетерия на первом этаже.

«Зори» на Пресне С 8 утра

Бар «Зори», недавно открывшийся на территории гастроквартала «Рассвет» на Пресне, практически сразу стал местом притяжения творческой молодежи. Завтраки подают весь день. Сюда стоит заглянуть, чтобы попробовать cкрэмбл с трюфельным кремом (550 р.), цитрусового лосося с бриошью, авокадо и шпинатом (550 р.), сырники (450 р.) с малиновым вареньем, ягодами и сметаной и каши: овсяную, рисовую или пшенную с ягодами (350 р.).

Адрес Столярный переулок, 3, корп. 12 Время работы пн-вс 8.00–00.00 Телефон +7 910 458 66 50 Инстаграм @zori.moscow

Grace Bistro С 8 утра

Владимир Чистяков, шеф Grace Bistro, очень любит ближневосточные специи и соусы. В завтраках от этого он тоже не отступился. Скрэмбл подают с хумусом и айваром (380 р.), омлет — с сальсой из кукурузы и лайма (420 р.), а картофельный гратен — с яйцом пашот, авокадо и пряной сметаной (540 р.). Но самое милое блюдо в меню завтраков — булочка с корицей и молоком (320 р.). Точь-в-точь как в детстве! Если хотите столик у окна, лучше бронировать заранее.

Uilliam’s с 8 утра

Главное в Uilliams — богемная атмосфера, а это именно то, чего ждешь от завтрака на Патриарших. Очевидный и хороший выбор — фирменный завтрак с бейглом, яйцом бенедикт, шпинатом, лососем и хумусом за 850 рублей. Не разочаруют и брускетта с авокадо и лососем (790 р.), нежные сырники из топленого творога (400 р.), драники с лососем и гуакамоле (790 р.) и пшенная каша с тыквой, сухофруктами и кедровыми орешками (480 р.).

Адрес Малая Бронная, 20а Время работы пн-вс 8.30–00.00 Телефон +7 925 206 90 46 Инстаграм @uilliams.moscow

Pinch С 8.30

Атмосферное место под руководством итальянца Луиджи Маньи. В обязательной программе — омлет с черным трюфелем и домашней рикоттой (890 р.), хрустящая моцарелла с томатами и яйцом пашот (650 р.) и блины с семенами льна, творогом и тутовником (400 р.).



Адрес Большой Палашевский пер., 2 Время работы пн-пт 8.30–0.00, сб-вс 8.30–1.00 Телефон +7 (495) 691 99 88 Инстаграм @pinch.moscow

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Bardot С 9 утра

Bardot — не только прелесть европейского кафе у дома, но и невероятно вкусная еда. Да, именно так: вкусная, придраться совершенно не к чему. За кухню здесь отвечает итальянец Андреа Галли. Занимайте столик у окна и наслаждайтесь моментом, наблюдая за спешащими прохожими. Особенность меню Bardot — безглютеновые позиции, причем не только хлеб, но и блины — со сметаной и вареньем, или яблоком и корицей (480 р.), или с лососем (750 р.). Огромный картофельный драник с ростбифом, яичницей из трех яиц, трюфельным соусом и трюфелем, нежный воздушный омлет с цукини, спаржей и козьим сыром (790 р.), сырники из рикотты с ягодным соусом и сметаной (490 р.) или гречотто с пармезаном (450 р.) — вот небольшая часть того, с чего Андреа предлагает начать утро. И к нему стоит прислушаться.

Probka на Цветном С 9 утра

Сюда стоит идти за скрэмблом с черным трюфелем и сыром таледжио (990 р.), борано — воздушным аджарским омлетом с сыром (350 р.) и нежными, пышными сырниками с домашней сметаной (390 р.). Есть и комплексные завтраки: «Рим» (классический круассан с маслом и джемом, свежевыжатый апельсиновый сок и кофе или чай, 590 р.) и «Москва» (оладьи с красной или черной икрой и бокал фирменного игристого, 990 р. или 3990 р. соответственно). Бонусом идут светлый интерьер, просторная рассадка, важная в сезон простуд, и панорамные окна.

«Северяне» С 9 утра

В «Северянах» практически всегда аншлаг, и так было еще до попадания ресторана в рекомендации гида Michelin. Чтобы понять, в чем дело, съешьте тост с камамбером и трюфелем (820 р.), хот-дог из печи с колбасой (560 р.) или с пастрами (690 р.), лаваш с пастрами из индейки (620 р.) или творожное кольцо (390 р.). Напитки тоже классные. Есть свежевыжатые соки, в том числе из дыни и лемонграсса (380 р.), фреши (250–380 р.) и чаи из травяных сборов, ягод и шишек.

M2 Organic Club С 9 утра

В ресторанах M2 Organic Club готовят из продуктов с органическими сертификатами — никаких неизвестных удобрений. Меню завтраков только что обновилось и теперь больше соответствует духу Патриарших. Краткий список обязательного к поеданию: пышные круассаны на сливочном масле из собственной пекарни М2 (380 р.) с разными начинками — от ягодной и шоколадно-ореховой до сытной с фермерской телячьей колбасой и сыром, пшенная каша на миндальном молоке с запеченной тыквой, изюмом и сиропом агавы (320 р.) и нежные сырники из фермерского творога с тонкой хрустящей румяной корочкой (350 р.). В качестве напитка просите стакан фермерского молока (90 р.), йогурта или кефира (по 120 р.), а лучше — фруктово-ягодные ласси на основе йогурта (по 370 р.).

Touch Chef’s Table & Bar С 9 утра

Поход в этот ресторан — всегда особенный случай, потому что фантазия шеф-повара Никиты Кузьменко безгранична. Никита готовит очень эстетичные блюда, постоянно экспериментируя со вкусом и продуктом. Заказывайте глазунью с чоризо и пармезановым муссом (390 р.), омлет су-вид с крабом и сметаной из кешью (890 р.) и творожную запеканку с кленовым сиропом и жимолостью (450 р.). Если придерживаетесь принципов здорового питания, то смело берите зеленую гречку с пармезаном и томатами (450 р.), а от похмелья спасайтесь бульоном с фреголой и яйцом (290 р.). В ресторане большой выбор напитков, в том числе без кофеина: какао (350 р.), гречишный чай или сбор трав (300 р.). У ресторана очень удобная локация — после завтрака отсюда легко попасть на любые деловые встречи в городе и быстро можно добраться до офиса.

J’Pan С 10 утра

Одно из немногих мест на Цветном бульваре, которое открывает двери для посетителей раньше 12.00. Завтраками кормят весь день, и они гипнотически вкусные. Особенно отличились в этом зеленые маття-вафли с хлореллой, ягодным соусом, мороженым с маття и швейцарской меренгой (390 р.), воздушные японские панкейки с шапкой из сливочного крема с маскарпоне (380 р.), вафли с лососем, тунцом, авокадо и шевелящейся стружкой тунца кацуобуси (450 р.). Вместо кофе попробуйте выпить маття — здесь в нем разбираются, и готовят так, что получаются красивые напитки без малейшего намека на рыбный привкус. Недавно второе заведение сети открылось на Китай-городе.

«Жемчуга» С 10 утра

В кафе-кондитерской «Жемчуга» не только огромный выбор красивых (и по-настоящему вкусных) архитектурных десертов, но и отличный выбор блюд на завтрак. Веганы наверняка оценят кокосовые сырники с кремом из авокадо (590 р.). А калифорнийским завтраком (1200 р. за порцию) вполне можно объесться. На большой тарелке приносят порцию свежего зеленого салата с опаленным авокадо, спелыми узбекскими томатами, два яйца пашот под трюфельным голландским соусом, жареные тосты с крем-чизом и баклажанами в ореховом соусе и форель или ростбиф. Оба варианта — отличное начало дня.

«Поколение» С 10 утра

«Поколение» удачно расположено в тихом дворике недалеко от Центрального рынка на «Трубной», здесь всегда творческая вдохновляющая атмосфера и отлично приготовленная еда. Приходить стоит за такими нетипичными для Москвы блюдами, как скрэмбл из тофу с авокадо и куркумой (620 р.), зеленым бенедиктом с фритто-мисто и голландским ментаико (990 р.), решти с рикоттой и красной икрой (870 р.). Понятные сырники тоже есть — их подают со сливовым чатни (360 р.). В порции три штуки, каждый дополнительный сырник на тарелке будет стоить 100 рублей.

Адрес Рождественский б-р, 10/7, стр. 2 Время работы круглосуточно Телефон +7 (495) 190-79-25 Инстаграм @pokolenie.moscow