Сегодня рядом с Покровкой заработало бистро «Скрепка». Мы уже успели побывать в новом пространстве и рассказываем, почему в кафе стоит зайти на поздний завтрак, быстрый обед или неторопливую встречу с другом за пивным коктейлем.

Концепция Саша Мартынов и Коля Аветисян — сооснователи «Ровесника» — открыли третье заведение в Москве: вторым было кафе «Сверстник», которое закрылось год назад. Название нового бистро отсылает к логотипу «Ровесника» — оказывается, на нем изображена именно скрепка. Связь с баром прослеживается и в меню, и в демократичности цен, и в рабочей команде, но точно не в общей атмосфере места. В небольшом пространстве не стоит ждать шумных вечеринок и яркого декора — здесь можно провести вечер с компанией или спокойно поработать после сытного завтрака — его, к слову, подают весь день. Заказывать и забирать блюда нужно самим — вам дадут пейджер, который просигналит о готовности еды. Делают заказ быстро, поэтому, если у вас ограничено время, это отличный вариант.

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Пространство Интерьер «Скрепки» прост и минималистичен: единственный яркий акцент — оранжевый глянцевый пол — выделяется на фоне серых бетонных стен, которые кое-где украшает мелкая светлая плитка. Несмотря на небольшое количество метров, ощущается тут достаточно просторно: свет попадает через широкое окно в пол, которое в теплое время года будут полностью распахивать. Еще весной для гостей откроют пока что пустующий задний двор: уже сейчас приятно представлять летние вечера на веранде с бокалом шенди или грейпфрутового пива. Сейчас есть ощущение, что пространство недоработано — ему не хватает ярких акцентов в декоре или на стенах, которые сделают интерьер интереснее. В своем первом месте команда регулярно добавляет неоновые детали, картины или растения. Меню Особенность кухни «Скрепки» — в коллаборационном меню. Часть блюд делают в соавторстве с другими ресторанами — Izumi, Aba Bowl Bar, 1312 Sandwichez — и кафе «Мох». В первую очередь стоит брать аба-боул с хумусом, курицей, бататом фри, жареными лепешками и манговым соусом «Амба» и идеально сочную курицу карааге в панировке — ей фиш-энд-чипс может лишь позавидовать в хрусткости. Мясо птицы подают с лимоном — любителям покислее советуем попросить дополнительную дольку. Некоторые позиции с небольшими изменениями «перебрались» сюда из «Ровесника»: популярный не только из‑за написания путин здесь подают с тремя начинками: стейком и трюфельным соусом, красной икрой и копченой сметаной или бататом фри и джемом из бекона (по 390 р.), а панкейки — с нутеллой, кленовым сиропом, беконом и ягодами (350 р.). В меню добавили и фиш-энд-чипс — в «Ровеснике» его подавали с картошкой фри, а в «Скрепке» — с тушеными овощами. Для вегетарианцев есть запеченные брокколи с паприкой и арахисовым соусом (350 р.), большая фриттата с грибами и свежими овощами, которая отлично подойдет для сытного завтрака (390 р.) и «Восточная тарелка». Последняя повторяет боул с курицей, только птицу тут заменили на фалафель — менее удачное блюдо из всех: фалафели сильно не хватает хруста и прожаренности.

Брауни-чизкейк, 250 р. 1 из 5 Какао, 200 р. 2 из 5 Канадские панкейки, 350 р.; сэндвич Shawty, 390 р.; луковый суп, 350 р. 3 из 5 Коктейль «Клара», 320 р. 4 из 5 «Аба боул» с курицей, 390 р. 5 из 5

Коктейли и пиво Емкая коктейльная карта от шеф-бармена Саши Монахова позволяет попробовать большинство позиций за один-два раза. Все коктейли делают на основе пива. Среди них — идеальный в зимнее время горячий сидр с пряностями и кленовым сиропом — и легкие: «Шенди» с ананасовым кордиалом и «Клара» на цитрусовом лимонаде (320 р.). Все напитки легко пьются — такими хорошо завершить обед или начать пятничный вечер: если захочется продолжить чем‑то покрепче, можно переместиться за настойками в «Ровесник». На кранах представлены ирландский грушевый сидр, немецкий грейпфрутовый радлер и американское пшеничное пиво с добавлением цедры апельсина и кориандра. Еще есть гостевой кран, позиции на котором будут постоянно менять, — пока наливают ежевичный сауэр-эль. В холодильнике: органические лимонады, комбуча от AF Brew, мексиканские натуральные соки и много ярких пивных банок, которые тоже будут обновлять. Вердикт «Скрепка» — приятная, спокойная альтернатива «Ровеснику» со сдержанным интерьером и действительно недорогой едой для своей локации — цена на блюда и напитки не превышает 390 рублей. Завсегдатаи «Ровесника» увидят здесь знакомые лица и пару любимых позиций в меню, однако есть ощущение, что «Скрепка» быстро заполнится новой и разнообразной аудиторией: здесь отлично провести быстрый ланч, почитать за столиком у панорамного окна или поработать за компьютером после чашки кофе с десертом.