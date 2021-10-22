Яркие зеленые бутылки с традиционным напитком соджу все чаше мелькают в популярных южнокорейских сериалах и фильмах. Последнее время соджу активно проникает и на российский рынок: с ним смешивают коктейли, его продают в крупных магазинах. Узнали у шеф-бармена Made in China Васи Маркова, из чего делают соджу, какие есть вкусы и где их покупать.
Шеф-бармен Made in China
Водка или не водка?
Соджу — традиционный корейский напиток крепостью от 13% до 45%, получаемый методом дистилляции. В России его часто называют корейской водкой, но как и в случае с саке, такая характеристика ошибочна. Это отдельная категория алкогольных напитков со своей историей. К примеру, мы же не говорим, что джин — это можжевеловая водка, поэтому и соджу так называть не стоит. Возможно, заблуждение связано с тем, что так проще объяснить природу появления напитка, да и органолептические свойства соджу и водки во многом схожи.
В Корее соджу также популярно, как водка в России. Оно имеет большое значение в культуре корейцев, как и любой традиционный напиток для своей страны: виски для шотландцев и ирландцев, текила и мескаль для мексиканцев, байцзю для китайцев. Редко какое застолье в Корее случается без традиционного алкоголя. Кроме того, соджу — один из самых популярных напитков в мире. Его производят больше, чем всю категорию шотландского и ирландского виски вместе.
Из чего делают соджу? Какие бывают разновидности?
Существует два вида соджу: традиционный из риса, ячменя или сладкого картофеля и современный из сахарного тростника. В 1965 году в Корее на законодательном уровне запретили перегонку из риса, так как его не хватало даже в пищу. Тогда напиток начали производить из ректификата сахарного тростника. Он бывает ароматизированный, например со вкусом клубники или винограда, и неароматизированный. Также в соджу добавляют подсластители: до 1980 года использовали сахарин, сейчас — стевиозид из экстракта растений рода стевия.
Крепость у соджу тоже может отличаться. Традиционный напиток крепче — от 35 до 45 градусов, современный — от 13 до 24 градусов.
Какой соджу на вкус?
У неароматизированного соджу вкус можно сравнить с нашей водкой, только чуть слаще и значительно менее спиртовой. У продукта с добавками более мягкий вкус, его крепость обычно не превышает 13% — его легко пить как самостоятельно, так и разбавляя содовой. В России чаще всего можно встретить клубничный, сливовый, грейпфрутовый и виноградный вкусы.
Как правильно выбирать?
На данный момент на российском рынке представлен соджу только одной компании. Знакомые по корейским фильмам и дорамам зеленые бутылочки — ее рук дело. Это корейский гигант, который производит 90% всего соджу, поэтому выбор марок даже в Корее невелик.
Как и с чем пить?
Большого количества правил пития, как, например, у вина или саке, тут нет. А те, что есть, скорее можно отнести не к правильной посуде или температуре напитка, а к обстановке, в которой вы выпиваете. В Корее принято пить в компании: более молодое поколение наполняет рюмки старших товарищей, но и о себе не забывает — отказываться считается невежливым. Пьют соджу маленькими глотками, постоянно наполняя рюмки, когда те пустеют.
Лучше всего пить соджу с азиатскими блюдами. Острыми супами, пряной лапшой, пропаренным рисом и жареным мясом. Главное, делать это с удовольствием и в меру.
Бывают ли коктейли на соджу?
Да, и не только бывают, но и становятся все более популярными. Пока о напитке не так много знают, но он стремительно завоевывает признание барменов, рестораторов и, конечно, гостей. Последний год можно встретить все больше различных миксов с соджу, особенно в Москве и Петербурге. Лично я чаще использую ароматизированный соджу как модификатор для коктейлей, а неароматизированный — как некрепкую базу для гимлета, если гость хочет не очень крепкий коктейль. В Корее соджу обычно разбавляют различными газировками. Лучше брать несладкие, чтобы не перебивать основной вкус.
Где покупать в Москве и Петербурге?
В Москве есть фирменные магазины Hite-Jinro. Кроме того, можно просто зайти в любой «Перекресток» и посмотреть зеленые бутылочки в разделе с водкой или с пивом. В Петербурге есть в «Ашане» или в сети магазинов «Калейдоскоп напитков мира».