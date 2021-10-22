Яркие зеленые бутылки с традиционным напитком соджу все чаше мелькают в популярных южнокорейских сериалах и фильмах. Последнее время соджу активно проникает и на российский рынок: с ним смешивают коктейли, его продают в крупных магазинах. Узнали у шеф-бармена Made in China Васи Маркова, из чего делают соджу, какие есть вкусы и где их покупать.

Водка или не водка?

Соджу — традиционный корейский напиток крепостью от 13% до 45% , получаемый методом дистилляции. В России его часто называют корейской водкой, но как и в случае с саке, такая характеристика ошибочна. Это отдельная категория алкогольных напитков со своей историей. К примеру, мы же не говорим, что джин — это можжевеловая водка, поэтому и соджу так называть не стоит. Возможно, заблуждение связано с тем, что так проще объяснить природу появления напитка, да и органолептические свойства соджу и водки во многом схожи.

В Корее соджу также популярно, как водка в России. Оно имеет большое значение в культуре корейцев, как и любой традиционный напиток для своей страны: виски для шотландцев и ирландцев, текила и мескаль для мексиканцев, байцзю для китайцев. Редко какое застолье в Корее случается без традиционного алкоголя. Кроме того, соджу — один из самых популярных напитков в мире. Его производят больше, чем всю категорию шотландского и ирландского виски вместе.

Из чего делают соджу? Какие бывают разновидности?

Существует два вида соджу: традиционный из риса, ячменя или сладкого картофеля и современный из сахарного тростника. В 1965 году в Корее на законодательном уровне запретили перегонку из риса, так как его не хватало даже в пищу. Тогда напиток начали производить из ректификата сахарного тростника. Он бывает ароматизированный, например со вкусом клубники или винограда, и неароматизированный. Также в соджу добавляют подсластители: до 1980 года использовали сахарин, сейчас — стевиозид из экстракта растений рода стевия.

Крепость у соджу тоже может отличаться. Традиционный напиток крепче — от 35 до 45 градусов, современный — от 13 до 24 градусов.