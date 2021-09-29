Делимся несложными приемами, которые могут пригодиться, если вы хотите быстро поесть, сделать отличные блины или узнать, что можно добавить к любому блюду, и не пожалеть.

Рада Каримуллина Автор раздела «Еда»

Осенний витаминный напиток Года четыре назад я с друзьями была на школьном празднике в парке Горького. Вечером мы попали под сильнейший ливень и, промокшие до носков, пошли греться в кафе при музее «Гараж». В меню меня привлек малиново-имбирный чай — показалось, это именно то, что нужно, чтобы не разболеться. Напиток был сильно концентрированным, с ярким вкусом имбиря и лимона. Не знаю, благодаря ли только чаю, но в тот вечер я действительно не заболела. Теперь каждый раз, когда чувствовую приближение простуды, делаю похожий микс дома. Для этого перемалываю в блендере замороженную малину с очищенным мелконарезанным имбирем, лимонным соком, листьями мяты и водой. Довожу смесь до густоты смузи, переливаю в чашку, добавляю еще немного воды и грею в микроволновке. Получается ягодная жидкость с кисло-острым послевкусием.

Анна Махорина Редактор раздела «Красота»

Песто к любому блюду Подсмотрено у друга: оказывается, соус песто можно добавлять не только в пасту, но и, к примеру, в овощной салат. И даже в булгур. Я не делаю соус сама, а покупаю в ближайшем супермаркете и добавляю почти во все домашние блюда. Самое приятное, что банки хватает на пару месяцев, так что под рукой всегда есть быстрый способ сделать любое блюдо интереснее.

Алина Гринберг Редактор раздела «Еда»

Рамен за 5 минут Я нечасто готовлю дома. Если дело доходит до плиты или духовки, блюдо всегда будет максимально простым и быстрым в исполнении. Самый подходящий критериям, а главное, отличный для утра воскресенья вариант — лапша быстрого приготовления. Про «Доширак» и «Роллтон» все знают, зато рецепт домашнего рамена точно интереснее и ярче по вкусу, а времени займет столько же. Чтобы приготовить суп, купите в «Яндекс.Лавке» лапшу Nongshim шин-рамен или чан-рамен в ближайшем супермаркете — она более яичная и тягучая, чем в известных аналогах, ближе к той, которую можно встретить в полноценных раменных. Вкус выбирайте любой, но будьте осторожны: Nongshim производят в Корее, она дико острая. Содержимое необходимо положить в кастрюлю с кипящей водой на 5 минут, туда же разбить яйцо — если сделать это аккуратно, оно свернется за 2 минуты и получится пашот. В готовое блюдо можно добавить немного соевого соуса, ломтик сыра или ветчины, свежий зеленый лук и кунжут.

Любовь Сафонова Редакторка раздела «Еда»

Правильное тесто для тонких блинов Спустя годы экспериментов я выяснила, что чем больше яиц в блинном тесте, тем эластичнее оно получается. Это значит, что можно делать его более жидким, и, соответственно, блины получатся тоньше. 4–6 яиц на литр молока — самое то. Они точно не будут рваться, если оставить миску с тестом хотя бы на полчаса, чтобы развилась клейковина. Лучше всего — на ночь в холодильнике. А ведь когда‑то я пыталась добиться нужного эффекта с помощью крахмала! И помните, что блины превратятся в тыкву, если печь их на сковородке с дешевым покрытием.

Ирада Садраева Редактор раздела «Дети»

Классический французский бисквит Этот лайфхак я подсмотрела на ютьюбе. Чтобы бисквит получился эластичным и нежным, яйца лучше прогреть до комнатной температуры и взбивать не менее 20 минут. При этом миксер должен работать на средних оборотах, чтобы в яично-сахарной массе не образовывались слишком большие пузырьки, — они лопаются при выпекании, а сам бисквит оседает. Оптимальная температура приготовления — 155–165 градусов: так больше шансов, что бисквит пропечется ровно, не опадет и не сгорбится. Ну и под конец: лучше оставить его на ночь в холодильнике — он стабилизируется и станет послушным в работе.

Дарья Железнякова Авторка раздела «Еда»

Еще один вариант идеального теста для блинов Для меня большим открытием на кухне стала рисовая мука. Я люблю блины, но сделать идеальное тесто из пшеничной зачастую сложно: то слишком густое, то слишком жидкое — блины либо прилипают к сковороде, либо корочка получается чересчур хрустящей. Рецепт от стресса и разочарований довольно прост: 2 яйца, 200 мл молока и 6 ложек рисовой муки с небольшой горкой. Все необходимо взбить венчиком. Кстати, если достать молоко и яйца заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры, то тесто будет смешиваться еще лучше. Рисовая мука очень быстро оседает, не забывайте хорошенько перемешивать тесто перед тем, как лить его на сковороду. Я люблю несладкие блины, например с сыром или с мясом, поэтому не добавляю в тесто сахар, но вы можете экспериментировать.