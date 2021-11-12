Шеф-повара постоянно переосмысляют оригинальные рецепты под влиянием новых трендов. Популярный сырный торт — не исключение. Рассказываем о 12 самых интересных столичных позициях и местах, где их можно попробовать.

Garage Café Чизкейк без сахара с шоколадным соусом за 360 рублей

© Garage Café

В разгар ноября температура стабильно снижается, а погода все больше напоминает зимнюю. Если замерзнете на прогулке в парке Горького, приходите греться чашкой кофе в ресторан при музее современного искусства «Гараж»: недавно в меню ввели фильтр на зерне от питерского обжарщика Verlé. Идеальной парой к напитку будет чизкейк с шоколадным соусом. Вместо рафинированного сахара в десерт добавляют подсластитель из ферментированного крахмала — эритрит.

Pinch Кокосово-шоколадный чизкейк за 550 рублей

© Pinch

В ресторане на Патриарших бренд-шеф Луиджи Маньи переосмысляет кулинарные традиции Италии и Японии, используя знаковые ингредиенты и технологии приготовления этих стран в своих блюдах. Кокосовый чизкейк не стал исключением: его готовят на основе итальянской рикотты и выкладывают сверху добавки: безе, песочное печенье финансье, шоколадный ганаш, японский сливочный крем намелака и листья эстрагона. Запомнить длинный состав трудно, лучше — прийти и попробовать.

«Л.Е.С.» Чизкейк с маракуйей и почками березы за 450 рублей

© «Л.Е.С.»

Шеф-повар и гастроботаник Андрей Колодяжный использует свои знания о растениях в кулинарии — в каждом блюде шеф экспериментирует с дикорастущими травами и цветами. Например, тартар из ягненка в «Л.Е.С.» принесут с маринованными одуванчиками (650 р.), а палтуса — со сладким клевером (800 р.). Сладости здесь столь же необычные: сливочный чизкейк с карамельной корочкой подают с соусом из маракуйи и подсушенными березовыми почками.

Mesto 20/1 Цитрусовый чизкейк с вишней в белом шоколаде за 350 рублей

© Mesto 20/1

Подача чизкейка понравится тем, кто любил зрелищные эксперименты на уроках химии. Пирожное в полусфере из белого шоколада при вас обжигают горелкой до легкой корочки — советуем не упускать момент и снимать сторис. На этом шоу не заканчивается: стоит разрезать пирожное, на тарелку выливается ярко-красное вишневое пюре, в которое можно макать сливочные кусочки десерта.

«Дом культур» Чизкейк с муссом из цветной капусты за 400 рублей

© «Дом культур»

Если вам кажется, что морковный торт — единственный уместный десерт с овощами, приходите в «Дом культур» за чизкейком и убедитесь в обратном. На выпечку из сливочного сыра укладывают мусс из ванили и цветной капусты, которая остается от заготовок для других блюд ресторана на Сретенке.

«Печорин» Чизкейк с темной сахарной корочкой за 750 рублей

© «Печорин»

В сети пекарен ремесленного хлеба чизкейк сравнивают с крем-брюле. Как и во французский десерт, в торт из творожного сыра добавляют сливки, яйца и густую пасту из семян ванили. Чизкейк выпекают при температуре в 230 градусов всего 20 минут, что придает ему темную корочку и яркий вкус карамели. Это отличный вариант для тех, кто вспомнил о торте на праздник в последний момент: за 3000 рублей вам сразу продадут целый.

«Белуга» Чизкейк с белыми грибами за 550 рублей

© «Белуга»

На втором этаже отеля «Националь» традиционные для России продукты готовят в самых неожиданных сочетаниях. Десерты отличное тому подтверждение: мусс из облепихи готовят с мороженым из сгущенки, а «Самый московский десерт» с черной икрой и сорбетом из дорогого игристого. С заданной планкой чизкейк не могли сделать тривиальным: его отдают с отваренными в сливках белыми грибами, шоколадным соусом и свежими ягодами и украшают сушеным мхом.

Hands Лавандовый чизкейк за 560 рублей

© Hands

Приставка «необистро» в названии Hands обещает новаторский подход к гастрономии. Титул оправдывает местный чизкейк: его готовят из татарского сыра каймак, похожего на густую сметану, и сабайона — итальянского яичного крема. В основу торта также добавляют взбитые сливки и лаванду, а подают с малиновым соусом и пломбиром.

6 am Bread Kitchen Баскский чизкейк на слоеном тесте за 350 рублей

© 6 am Bread Kitchen

В 6 am приятно забежать за свежим хлебом на завтрак или на чашку кофе с фирменным баскским чизкейком. Его предлагают в двух версиях: классической и, как ее называют сами владельцы, «усовершенствованной» — с бортиками из слоеного теста и ягодами. В зависимости от сезона в начинку добавляют чернику, голубику или черную смородину. Сейчас пекарня переезжает в другое помещение того же здания на Садовнической улице. Попробовать выпечку приглашают с 17 ноября.

AVA Чизкейк «Сан-Себастьян» за 480 рублей

© AVA

Первый собственный ресторан Виталий Истомин и Артем Лосев после ухода из White Rabbit Family создали в партнерстве с Антоном Пинским. При разработке меню отказались от экспериментов, а некоторые блюда перекочевали в меню AVA из предыдущих проектов шеф-поваров. В разделе десертов — позиции, известные еще со времен работы Истомина в «Техникуме»: эклер с маком, сметанник и чизкейк «Сан-Себастьян». Последний можно выбрать шоколадный и сливочный, неизменными остаются добавки: трюфельное мороженое и вишневый соус.

«Сахалин» Чизкейк с клубникой и мороженым из ряженки за 640 рублей

© «Сахалин»

В московских ресторанах для сладких блюд часто используют топленое молоко. В отмеченном звездой «Мишлен» «Сахалине» пошли дальше и придумали десерт с ряженкой. Здесь из нее делают мороженое, которое вместе с соусом из клубники приносят к сливочному чизкейку «Сан-Себастьян» — все по тому же рецепту Виталия Истомина. Запить можно чаем из морошки и красники или бокалом игристого.

Izumi Японский хлопковый чизкейк за 280 рублей

© Izumi

Вместо сливочного сыра в десерт добавляют творог, а чтобы чизкейк получился действительно воздушным, его выпекают на водяной бане. Похожая на суфле сладость прекрасно сочетается с чаем маття, который могут заварить отдельно (400 р.), на коровьем или растительном молоке (350 р.) или смешать «Электрик-маття» с шотом эспрессо и кокосовым молоком (250 р.).