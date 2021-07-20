Различные соцсети пестрят изображениями стильных вечеринок, часть которых — фотогеничный торт, украшенный дерзкой надписью, фигуркой животного или свежими цветами. На помощь приходят кондитеры в Instagram: новомодные дизайны на любой вкус делают именно они. Рассказываем, кто печет самые эстетичные десерты интернета.

Kuks Kops Шутливые торты и поляроидная фотокарточка в подарок

Владелицы проекта Ирина Кукушкина и Елизавета Копкина познакомились в университете три года назад. Их сблизила любовь к выпечке — каждая ранее начинала печь торты для своих близких, а затем на продажу. Так родилась идея создать общий кондитерский бизнес. Основное направление аккаунта — торты. Всего есть 18 авторских, классических и сезонных вкусов от 1300 до 1950 рублей за килограмм в зависимости от начинки. Самым выгодным будет классический чизкейк, самым дорогим — популярный фисташковый бисквит с малиновой прослойкой. Кроме тортов, можно заказать капкейки: банановые, яблочные или с пудингом из заварного ванильного крема с домашним печеньем. Веганам и сыроедам тоже не стоит проходить мимо: для них смогут приготовить 2 вида чизкейков, с черной смородиной или с малиной и кокосом, и несколько видов капкейков, от ванильных до морковно-ореховых. Декор любой сложности из крема и фотокарточку десерта бесплатно прилагают к каждому заказу.

Barni Baker Натуральные ингредиенты и декор из сухих цветов и ягод

Все кондитерские изделия Анастасия Чиркова готовит из натуральных ингредиентов, используя только растительные красители. Концепцию пригодности продуктов продолжает и в оформлении: украшенные цветами, веточками и ягодами торты приготовлены будто для публикации в Pinterest. Выбрать предлагают из 4 видов тортов: медовик (2200 р.), «Наполеон» (2500 р.), морковный с орехами или без (2500 р.,) и чизкейк в 8 вариациях, от фруктовых с маракуйей или лаймом до позиции с шоколадной пастой (от 2200 до 2500 р.). Цены указаны для стандартных размеров конкретного вкуса — от 1 до 1,7 кг в зависимости от вида. В стоимость включили декор из цветов, сухоцветов, сублимированных ягод, печенья и небольшого количества свежих фруктов. За дополнительную плату можно увеличить размер десерта или количество ягод на нем. Кроме тортов, Анастасия печет фирменные творожные кольца, которые также украшает ягодами и цветами.

Bakery XOXO Яркая выпечка с разноцветными надписями или рисунками

Кондитерскую Анастасия Чернышева создала 2,5 года назад, будучи студенткой первого курса «Медиакоммуникаций» ВШЭ. Сейчас у аккаунта больше 20 тысяч подписчиков, а торт надо бронировать за месяц. Сезонный, шоколадный или классический можно заказать от 1550 до 2000 рублей за килограмм; минимальный вес — 1,5 килограмма. В меню есть и классика, например торт «Москва» или морковный с соленой карамелью и фундуком, и позиции для веганов или тех, кто придерживается кетодиеты. Последним подойдет «Кето-торт» на основе кокосовой и миндальной муки, сметаны и кокосового масла за 3450 рублей. Еще в Bakery XoXo готовят пирожное «картошку» на палочке, капкейки, маленькие кетоторты в стакане и шесть вариаций чизкейка: ванильный, фисташковый, кокосовый, арахисовый, с чаем маття или с манго — килограмм любого обойдется в 1800 рублей. Покрытие кремом, надпись или простой рисунок входят в общую стоимость. За дополнительные 350 рублей можно распечатать любое изображение на торт.

Why Not Cake Торты от килограмма и видеорецепты с процессом их приготовления

Однажды решив помочь подруге испечь торт, Вероника Пащенко начала с ней собственное кондитерское дело. Первые заказы поступали от знакомых, а прибыль составляла менее 500 рублей за изделие. Сейчас в Why Not Cake предлагают 14 различных начинок на выбор: классические медовик или морковный; шоколадные со вкусом сникерса или нутеллы или ванильные — с рафаэлло или бананово-карамельную. Заказать можно один или два килограмма. Маленький обойдется в 2100 рублей, торт побольше будет стоить от 4500 до 4800 в зависимости от сложности декора. Также есть десерты в форме цифр или сердца — их делают из медовых коржей, крема и ягод. Время от времени Ника делится процессом приготовления выпечки в инстаграме, а год назад начала снимать платные видеоуроки с рецептами капкейков и некоторых тортов из ассортимента — договориться о занятии можно в директе.

Bento Cake Мини-торты в коробочках, которые удобно брать с собой

Bento — семейное дело Анны и Алисы Симоновых. Бизнес создали в феврале 2021 года, оценив растущий спрос на небольшие, но яркие праздничные торты. Прогноз оказался удачным: первая фотография торта появилась в апреле, а к июлю аккаунт набрал более 3000 подписчиков. Торт можно собрать как простой конструктор: выбирайте одну из двух начинок — ванильный или шоколадный бисквит с прослойкой из сливочного сыра, и оформление торта — окантовку, омбре, мазки или однотонный крем. Бенто-торт весит 330–350 грамм и стоит 799 рублей. За доплату (от 100 до 600 р.) на нем смогут сделать более сложный дизайн, например, нарисовать ваш любимый мем, животное или мультипликационного персонажа. В августе владелицы откроют собственный производственный цех — вкусовая линейка будет расширяться.

Ideal Bakery Домашний бизнес, выросший в полноценную кондитерскую с широким ассортиментом

Пять лет назад Инна Бажина решила испечь праздничный торт для своего парня — милая затея превратилась в хобби, а затем в каждодневное дело. Уже пару лет Инна создает видеоуроки по выпечке, а в декабре 2020-го открыла собственную кондитерскую в Говорово. В Ideal Bakery есть 11 знакомых многим начинок в авторском прочтении: в торте с нутеллой можно найти большие хрустящие рисовые шарики, а в морковный бисквит добавляют толстую прослойку чизкейка. Минимальный вес торта для заказа 1,5–2 килограмма в зависимости от вида, цены варьируются от 2200 до 2400 рублей за один кг. В стоимость входит украшение кремом с надписью или без, ягодами и шоколадом. Еще можно добавить фигурки из мастики (700–1500 р.) или пряники с напечатанными изображениями (300–700 р). Кроме тортов, заказывайте наборы капкейков из 6, 9 или 12 штук. Тесто разных видов, начинка, цвет шапочки из сливочного сыра и дополнительный декор включены в стоимость.

Sunlicake Торты в настоящем корейском стиле с понятным конструктором

В январе 2021 года Лилия решила приготовить торт на день рождения подруги и заинтересовалась корейскими дизайнами тортов с кремом в Pinterest, выделяющимися нарочито небрежным, но ярким оформлением из крема. Увлечение новым стилем вскоре переросло в полноценную работу. Размеры тортов варьируются от 400 до 3000 грамм — удобно, что можно заказать совсем небольшой торт или сразу несколько разных, если сложно выбрать один дизайн. На выбор предлагают 8 начинок: с клубникой, с черникой, с малиной, с вишней, с манго, красный бархат, морковную с карамелью, со вкусом сникерса или самую востребованную у кондитера — малиново-фисташковую. Каждый торт покрывают кремом и по желанию заказчика украшают рисунком с надписью или живыми цветами. За более сложное оформление просят доплатить 300 рублей.

Tort ot Proninoi Торты от актрисы театра для истинных эстетов

Актриса Театра имени Моссовета Анастасия Пронина печет торты уже около пяти лет. Свои кондитерские изделия девушка поделила на три раздела: «На сегодня» с меренговым рулетом, различными пирожными, в том числе макаронами, «На завтра» с 6 видами тортов в базовом оформлении и «На заказ» — тут 10 вариантов в индивидуальном дизайне, который обсуждают с заказчиком заранее. Начинки можно найти самые разные: от торта с грушей и горгонзолой до морковного с облепихой и маракуйей. Украшение тортов может быть минималистичным и элегантным — десерт покрывают однотонным кремом нежного оттенка, добавляя рюши разных форм, — или совсем нестандартным. Фантазии пекарю не занимать: найдете и большую кастрюлю с пельменями, и банку зеленого горошка и многоярусные разноцветные торты разных размеров. Стоимость любого дизайна определяют отдельно.

«Красная Москва» Впечатляющее многообразие веганских тортов и яркое оформление

Долгое время Инга Апридонидзе работала поваром горячего цеха и с завистью смотрела на размеренно работавших пекарей. Уйдя в кондитеры, Инга поняла, что настоящие профессионалы здесь трудятся много, но глубоко полюбила новое дело. Основное направление «Красной Москвы» — торты для веганов в трех размерах: 1 кг (1500 р.), 2–2,5 кг (от 2500 р.) и 3–3,5 кг (3500 р.). Выбрать десерт можно по принципу конструктора, готовых вариантов тут нет. Есть 14 видов бисквита, от макового до бананового, 4 варианта пропитки на основе карамели и 23 начинки. Среди последних ягодные, фруктовые, ореховые, кремовые или с джемом — собрать торт на любой вкус намного проще, чем посчитать все комбинации его составляющих. Декорировать могут надписями или рисунками разной сложности, полным кремовым покрытием, ягодами, мастикой. Надпись на торте входит в изначальную стоимость, любые другие украшения рассчитываются индивидуально.

Saharok Cake Десерты, сошедшие с разворота глянцевого журнала

Построив успешную карьеру в сфере продаж, основательница Saharok Cake потеряла работу во время пандемии 2020 года. Желание реализовываться творчески подтолкнуло к монетизации кондитерского хобби — к тому моменту она не первый год пекла друзьям на праздники. При оформлении заказа предлагают выбрать ванильные, шоколадные или шоколадно-ореховые коржи; крем или мусс между ними, например, лимонный или с маття и ягодную, карамельную или лимонную начинку. Все дизайны крайне инстаграмные: желе с цветами, рисунки из крема или выпуклые зеленые лягушки из крема. Меню кондитерской не ограничивается тортами. К заказу доступны круассаны, капкейки, пончики, эклеры, канноли и печенья «Мадлен». За 1500 рублей предлагают заказать French Box — набор традиционной французской выпечки, состоящий из миндального и классического круассанов, пан-о-шоколя (булочки с шоколадом), пан-о-резан (булочки с изюмом), краффина (аналога кулича из слоеного теста), а также джема и сливочного масла.