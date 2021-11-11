Батат — чудесный овощ: не будучи ни картошкой, ни морковкой, он сочетает в себе сытность первой и сладость второй. Проще всего запечь его в духовке и съесть с бальзамином. А если хочется чего‑то более сложного, приглядитесь к рецептам, которые мы попросили у шефов московских и петербургских ресторанов.

Запеченный батат с карри и кокосовым йогуртом

Владимир Чистяков Шеф-повар ресторана Buro TSUM

«Я очень люблю работать с овощами — на мой взгляд, их потенциал гораздо шире, чем возможности мяса и рыбы. В Buro TSUM уже год действует „Зеленое меню“ с веганскими блюдами без глютена, лактозы и рафинированного сахара. Я поставил себе задачу — передать стиль ресторана, используя ограниченный набор ингредиентов. И я, и овощи справились. Батат с карри как раз из этого меню. Мне нравится, как этот корнеплод готовят в Израиле и на Ближнем Востоке. Он отлично сочетается с разными соусами, а если превратить его в некое подобие „крошки-картошки“, то фантазию можно вообще ничем не ограничивать». Ингредиенты на одну порцию — Батат — 1 шт. (примерно 300 г)

— Томаты — 300 г

— Растительное масло — 50 мл

— Морковь — 120 г

— Картофель —160 г

— Лук репчатый — 120 г

— Соль — 2 г

— Сахар — 2 г

— Кардамон — 2 г

— Паста карри — 8 г

— Кокосовый йогурт — 70 мл

— Гранат — 40 г

— Петрушка/кинза — 5 г

Как готовить 01 Промойте и просушите батат. Посолите, смажьте оливковым маслом, заверните в фольгу и запекайте в течение 40 минут при температуре 180–190 градусов. 02 Морковь и картофель обжарьте вместе с луком. Добавьте томаты, соль, сахар, кардамон, пасту карри (можно взять желтую и красную). Тушите в течение 30 минут, пока овощи не станут мягкими. Пробейте до консистенции соуса. 03 После выпекания достаньте батат из фольги. Если он остыл, продукт нужно разогреть в течение 10–15 минут при температуре 180 градусов. Затем разрежьте клубень вдоль и слегка разомните сердцевину. Полейте батат кокосовым йогуртом и добавьте 70 грамм соуса карри. 04 Перед подачей посыпьте блюдо зернами граната и добавьте кинзу или петрушку.

Хумус с бататом

Максим Грачев Шеф-повар ресторана Blau

«Батат хорош своим сладким привкусом и дает хумусу отличную текстуру. Вообще это универсальный продукт: его можно варить, жарить, запекать и смешивать с соленой или кислой едой». Ингредиенты — Нут — 500 г

— Батат — 500 г

— Чеснок — 20 г

— Масло оливковое — 40 мл

— Зира (кумин) — 10 г

— Соль — 10 г

— Перец — 3 г

— Тхина (кунжутная паста) — 100 г

— Лимонный сок — 30 мл

Как готовить 01 Замочите нут на 4 часа. Затем варите около 2 часов, пока он не будет легко ломаться в пальцах. 02 Батат заверните в фольгу и запекайте 35–40 минут при температуре 180 градусов. Дайте остыть и очистите от кожуры. 03 Остывший нут смешайте с остальными ингредиентами: добавьте батат, чеснок, оливковое масло, зиру, соль, перец, тхину и лимонный сок. Пробейте блендером до однородной массы. 04 Подавайте с луком фри и питой.

Драники из батата с базиликом и страчателлой

Георгий Чичков Шеф-повар ресторана Prosa

«Батат можно готовить в разных техниках, подавать к бобовым, мясу, рыбе, сыру и даже фруктам. Он отлично ведет себя и в сыром виде, например в салатах. А еще одним плодом можно наесться на целый день». Ингредиенты на 3 порции — Батат — 500 г

— Мука — 60 г

— Яйцо куриное — 3 шт.

— Страчателла —150 г

— Базилик свежий — 20 г

Как готовить 01 Очистите батат и потрите на крупной терке. Поместите его в кастрюлю с кипящей водой на 2 минуты. Слейте воду через дуршлаг и дайте продукту остыть, можно даже промыть холодной водой. Лишнюю влагу с батата стоит отжать, чтобы масса не получилась слишком жидкой. 02 Смешивайте батат с мукой и добавьте два целых яйца и один желток. Замесите, добавьте мелко рубленный базилик, соль и перец по вкусу. 03 Сформируйте драники и обжарьте на сковороде с двух сторон. После отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 6–7 минут. 04 После того как достали драники из духовки, выложите сверху страчателлу, посыпьте кедровым орехом и семенами подсолнечника. Украсьте листиками базилика и зеленым маслом.

Ньокки из батата со страчателлой

Андрей Поляшов Шеф-повар ресторана Arka

«Ньокки — классическое итальянское блюдо, где сочетаются мука из твердых сортов пшеницы и отварной картофель. Последний мы заменили бататом. Это дает более сладкий вкус, яркий цвет, и блюдо становится полезнее, потому что по сравнению с картофелем в батате меньше углеводов и крахмала». Ингредиенты — Батат — 650 г

— Сливочное масло — 200 г

— Мука — 700 г

— Яичный желток — 80 г

— Соль — 5 г

— Перец — по вкусу

— Вода — 20 мл

— Томаты — 150 г

— Базилик — 20 г

— Страчателла — 400 г

— Томатный сок — 150 мл