Почему фуд-блогинг — тяжелее чем кажется, что общего между Юлием Цезарем и одноименным салатом и какие московские рестораны выбирала мафия 90-х? Собрали подкасты о еде, которые актуально слушать в любое время.

«Суть еды» Исторический обзор мировой гастрономии

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Автор и редактор подкаста — журналист Сергей Пархоменко. Каждый выпуск посвящен отдельному ингредиенту или блюду, его происхождению, этимологии названия и истории. Сергей выстраивает исторические сюжеты вокруг кинзы, бородинского хлеба, васаби, мороженого, макарон по-флотски и еще много чего. Ресторанный фоновый шум в начале каждого эпизода создает атмосферу людного места, и кажется, что вы сидите с автором за одним столом. В подкасте не найти рецептов и советов по здоровому питанию: вместо этого вы узнаете, кто и когда популяризировал салат «Цезарь», как ели шашлыки первобытные люди и почему баклажан мог бы называться «сумасшедшее яблоко».

«Лапша на ушах» Как на самом деле устроено наше пищевое поведение

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Пожалуй, самый задорный подкаст о еде в нашей подборке. Ведущие — Никита, Маша и Даша — пытаются разобраться в том, как, что и почему мы едим. Ребята приглашают диетологов, шеф-поваров, кофейных обжарщиков, пекарей, ветеринаров; вместе с гостями они обсуждают и опровергают популярные мифы о питании и наших пищевых привычках. Начали авторы как гастродилетанты из любопытства о том, как повседневная еда влияет на нас. Сегодня они объясняют, как устроено пищевое поведение современного человека, что заставляет нас выбирать конкретный продукт, почему сахар — это вредно, что такое интервальное голодание и даже как избавиться от похмелья.

«Хроники еды» О московской гастрокультуре в «лихое» время

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Проект «Кухни на районе» с продакшеном в студии «Либо/Либо». «Хроники» — отличное название, соответствующее форме и содержанию подкаста: истории о том, как зарождалась современная гастрономическая культура в России, разбавляют рассказами о событиях 90-х и ранних нулевых. Подкаст не обновляли с 2020 года — сейчас там шесть выпусков, но этого достаточно, чтобы узнать, как развивался и менялся московский общепит за последние 30 лет. Вместе с экспертами, ресторанными критиками и гастроэнтузиастами ведущие Евгений Рыбов и Мария Трындяйкина обсуждают, как изменились гастрономические привычки москвичей с конца прошлого века, почему японская кухня стала популярнее блинов со сметаной и какие рестораны были пристанищем для «малиновых пиджаков».

«Сложные щи» О еде со всех сторон

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Автор и ведущая «Сложных щей» гастрономический журналист и повар Марианна Орлинкова вместе с гостями рассказывает про историю популярных блюд и гастрономические тренды, делится редкими рецептами и кулинарными лайфхаками, говорит о еде через фильмы и литературу. Подкаст не обновлялся с 2020-го, но не огорчайтесь: выпусков точно хватит на месяц ежедневного прослушивания.

«Прикуси язык» Внутренняя кухня работы ресторанов

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«Первый подкаст о ресторанах, еде и гастрокультуре» — так представляют его основатели Даша и Янис из PR Food Moscow. С 2019 года а рамках проекта вышло уже больше 70 эпизодов. Среди гостей много экспертов с междисциплинарным подходом к теме: редакторы, блогеры, волонтеры на винодельне, эксперты ООН, маркетологи и пиарщики. Ведущие обсуждают абсолютно все: от внутреннего устройства ресторанов и отношений между поварами до распорядка дня фуд-блогера с аудиторией в 2 млн подписчиков. Иногда интереснее послушать не столько о жизни внутри гастросреды, сколько о личном опыте ее представителей.

Food & Money Послушать — и открыть свой ресторан

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/9416069'>Food & Money</a> на Яндекс.Музыке

Если вы надумали открыть свой ресторан или бар, начать стоит с этого подкаста. Проект запустил «Коммерсант», ведут его Дарья Цивина, ресторанный критик издания, и Полина Пушкина — соосновательница проекта «Мармит». Подкаст выходил еще до первой волны пандемии: несмотря на это, каждый из семи выпусков актуален до сих пор. Вы узнаете, как правильно выбрать место для будущего заведения, что общего у ресторанов и шоу-бизнеса, в чем сила успешного ресторатора и почему атмосфера бара порой важнее его коктейльной карты.