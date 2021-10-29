От классических сырников и авокадо-тоста до запеченного батата, трюфельного омлета и большого завтрака с сосиской, сыром и джемом. Делимся утренними блюдами, которые планируем заказывать во время локдауна и не только.

Авокадо-тост За 470 рублей в кафе «Без рецепта»

Авокадо в блюдо не жалеют — спелый суперфуд нарезают тонкими ломтиками, выкладывают на увесистый кусок ремесленного хлеба, посыпают солью и специями и дополняют ложкой салата из зелени. Тост хорош сам по себе, но, если хотите больше белка, можно дополнить его классическими добавками: яйцом пашот, слабосоленым лососем, крабом, креветками или икрой. Часть завтраков предлагают в течение всего дня — кроме зеленого тоста есть сырники и нежные оладьи из цукини со сметаной или соусом «Цезарь» на выбор. Доставку можно оформить на любую сумму по Москве и ближайшему Подмосковью — оплатить нужно только расходы на курьера из «Яндекса».

Адрес для самовывоза Кутузовский просп., 1/7 Время 10.00–22.00 Минимальная сумма нет Заказать WhatsApp

Большой завтрак на двоих За 1580 р. в № 13 Restaurant

В тарелку положат все, чего может захотеться утром: скрэмбл из трех яиц, половину нарезанного авокадо, поджаренный беби-картофель с хрустящей корочкой, вяленые томаты, куриную сосиску, большой кусок теплого камамбера с апельсиновым джемом и бекон. Обязательно возьмите к завтраку свежеиспеченную фокаччу, чтобы макать ее в сок, класть сверху авокадо с яйцами или намазывать сыр.

Адрес для самовывоза Малая Бронная, 13 Время пн-вс 9.00–12.00 Минимальная сумма 2000 р. Заказать Pinskiy & Co

Гречневая каша с пармезаном За 490 рублей в «Северянах»

Каша подойдет тем, кто устал от яиц и авокадо-тостов и ищет более интересный способ сытно позавтракать. Сыр варят сразу вместе с гречкой, а после прокручивают массу в блендере, поэтому текстура блюда получается действительно нежная. Для хруста к порции добавляют дробленый фундук и попкорн из гречки. Завтраки «Северяне» доставляют почти до вечера: блюда привезут даже за МКАД без минимальной суммы заказа. Хорошая новость для тех, кто живет недалеко от Усачевского рынка и хочет взять еду на вынос: точно такую же кашу с пармезаном вы найдете в родственном проекте Ильи Тютенкова «Жирок» — тут она обойдется на 90 рублей дешевле.

Адрес для самовывоза «Северяне»: Большая Никитская, 12, стр. 1; «Жирок»: Усачева, 26 Время «Северяне»: 9.00–16.00; «Жирок»: 9.00–14.00 Минимальная сумма «Северяне» — нет; «Жирок» — 1500 р. Заказать «Северяне»; «Жирок»

Сырники За 350 рублей в «Oll — почти всё»

Сырники в Москве можно найти в самых разных вариациях: из творога, рикотты или тофу со сладкими или солеными добавками. Как часто бывает, все гениально просто, поэтому мы остановили свой выбор на классической творожной версии со сметаной и домашним вишневым вареньем. Если сладкого не хочется, берите большую порцию скрэмбла с обжаренной кукурузой, беконом, вешенками и молодыми стручками гороха. Завтраки в кафе готовят и привозят в течение всего дня, поэтому порадовать себя кокосовой овсяной кашей, сырниками или бриошью с лососем после захода солнца никто не помешает. Заказы доставляют в пределах 5 км от кафе, стоимость — 300 рублей. При заказе от 1000 рублей еду привезут бесплатно.

Адрес для самовывоза Сретенский б-р, 1 Время пн-пт 12.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00 Минимальная сумма нет Заказать +7 926 056 29 42

Запеченный батат с киноа и кокосовыми чипсами За 580 рублей в кошерном ресторане Rishon

Отдельного меню завтраков в ресторане при Еврейском музее и Центре толерантности нет. Несмотря на это, множество блюд из меню отлично подойдут для утреннего приема пищи. Например, мягкая пита с начинкой из лосося или фалафеля, израильский завтрак с яйцами, салатом и закусками мезе или сэндвич с овощами и сыром. Половина большого батата с начинкой не исключение — ее отлично съесть в любое время дня. Блюдо веганское и при этом очень сытное: внутрь кладут много киноа, сушеную клюкву, мед, тхину, чипсы из кокоса и микрозелень.

Адрес для самовывоза Образцова, 11, стр. 1а Время пн-чт, вс 12.00–22.00, пт 10.00–15.00 Минимальная сумма 1500 р. Заказать «Яндекс.Еда»

Завтрак-конструктор От 120 р. в Dizengoff 99

Попробуйте завтрак-конструктор, который можно собрать из различных ингредиентов и намазок. Стартовая цена — 120 рублей: за эту сумму предлагают два отварных яйца, омлет или глазунью на выбор. Затем выбирайте добавки — можно взять хоть все сразу: хумус, свежие помидоры или огурцы, сыры (сливочный, фету или моцареллу), оливки, авокадо, жареные грибы (шампиньоны или вешенки), питу, пасту из тунца с сушеной клюквой. Мы посчитали: если выбрать все перечисленное, заказ обойдется в 1035 рублей — недешево, зато точно хватит на компанию из двух–трех человек. У «Дизенгофа» появилось приложение для доставки — там можно получить скидку 10% на первый заказ по промокоду ​​APP1. Доставляют за 300 рублей только в пределах МКАД. Если вы живете дальше от центра, советуем заказывать блюда заранее — курьер может задержаться, и еда остынет.

Адреса для самовывоза Покровский б-р, 8, стр. 1; 3-й Красносельский пер., 19, стр. 11 Время 10.00–22.00 Минимальная сумма 1000 р. Заказать Dizengof 99

Трюфельный омлет с вешенками и кейлом За 490 р. «Сойка напела»

Самые сытные порции в кафе готовят из яиц: фаршированный трюфельной пастой омлет дополняют вешенками и обжаренным салатом кейл, к скрэмблу с пармезаном подают хамон, листья кейла и тост из бородинского хлеба с гуакамоле, а глазунью предлагают сразу из трех яиц и добавляют к ней помидоры и базилик. К каждому блюду положат свежий хлеб — его в «Сойке» пекут сами. Несмотря на приятную цену за плотный завтрак, выбрать одно блюдо для доставки не получится: минимальная сумма заказа — 1500 рублей. Это удобно, если берете завтрак на двоих или хотите сразу запастись едой на обед или ужин. К слову, утренние позиции тут можно заказать весь день. Стоимость доставки зависит от удаленности от кафе, минимальная обойдется в 200 рублей.

Адреса для самовывоза Красная Пресня, 36, стр. 1 Время пн-пт 9.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00 Минимальная сумма 1500 р. Заказать «Сойка напела»

Израильский завтрак За 735 р. в Table

Для тех, кто живет в пределах Третьего транспортного кольца или на северо-западе Москвы, сытный израильский завтрак — хорошая альтернатива варианту из «Дизенгофа». В порции — скрэмбл из двух яиц, пита, хумус, овощной салат, коул-слоу, мусс из тунца и сыр фета. К завтраку можно заказать американо или чай на выбор — все вместе обойдется в 735 рублей. Любители сладкого могут добавить к заказу яблочные драники с корицей — их подают с голубикой, малиной, медом и сметаной, — или французский тост с абрикосовым джемом.

Адрес для самовывоза Лесная, 45 Время 9.00–21.30 Минимальная сумма нет Заказать Delivery Club

Домашний творог с кленовым сиропом За 550 р. в «КМ20»

Рынки не работают, поэтому купить качественный домашний творог сейчас сложнее, чем обычно. Нашли решение для тех, кто не планирует ехать в специальные магазины, но хочет легкий сливочный завтрак — творог с сезонными ягодами и кленовым сиропом в кафе «KM20». Любителям хлебных или мясных блюд творог может показаться недостаточно сытным, зато для тех, кто не привык плотно есть по утрам, — в самый раз. Меню завтраков доступно весь день, доставка обойдется в 350 рублей.

Адреса для самовывоза Столешников пер., 2 Время 10.00–22.30 Минимальная сумма 1500 р. Заказать «KM20»