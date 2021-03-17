Первый прием пищи может прийтись на разное время. Порой в обед хочется сырники, а сочный авокадо-тост — вместо ужина. «Афиша Daily» прошлась по ресторанам и кафе города и выяснила, где хорошо есть завтраки до вечера каждый день.

Capito Café Новые позиции в меню поздних завтраков с полудня

Блины с рикоттой и ореховым пралине, 430 р. 1 из 3 Тост с авокадо, шпинатом и яйцом, 510 р. 2 из 3 Стейк-завтрак, 990 р. 3 из 3

В ресторане в районе «Белорусской» накрывают сытные завтраки до 17.00 ежедневно. Помимо фирменных картофельных оладий с пастрами и яйцами на огне, теперь подают новые позиции. Есть тост с авокадо, шпинатом и яйцом, щедро присыпанный сыром чеддер и семенами подсолнуха (510 р.) или несладкая овсянка с пармезаном, беконом, обжаренным шпинатом и вареным яйцом, которое кладут сверху (370 р.). Сладкое пополнили блинами на домашней закваске с рикоттой, пралине из фундука, миндаля и какао, кленовым сиропом и сметаной (430 р.). Для тех, кто привык завтракать плотно, здесь есть стейк-завтрак из обжаренных на сковороде яиц, мини-картофеля, томатов, лука и шпината под голландским соусом и мяса, приготовленного на гриле (990 р.). Запить все можно кофе, маття или бокалом игристого, которое с завтраком обойдется дешевле — в 390 рублей вместо 450.

Адрес 3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 13 Время работы ежедневно 12.00–0.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (495) 488 65 97

Mastersuit Café Завтраки весь день в небольшом кафе при мастерской костюмов

Омлет их двух яиц с маринованным лососем, 550 р. 1 из 3 Сырники из фермерского творога со сметаной и ягодами, 550 р. 2 из 3 Френч-тост с хурмой и ванильным соусом, 450 р. 3 из 3

В здании мастерской костюмов на заказ Mastersuit недавно заработало кафе с завтраками в течение всего дня. Шеф Олег Гаевский (Twins Garden) готовит два блюда на пухлой бриоши: классическое яйцо бенедикт со шпинатом и слабосоленым лососем (550 р.) и пропитанный густым ванильным соусом френч-тост с хурмой (450 р.). Любого блюда будет достаточно для плотного первого приема пищи. Кроме позиций на хлебе, можно собрать завтрак-конструктор из яйца всмятку, омлета или глазуньи с добавками на выбор: пармезаном, помидорами, маринованным лососем или шпинатом. Сырники и каши тоже не обошли стороной: первые отдают с ягодами и сметаной (550 р.), овсянку — с малиной и голубикой (300 р.), а в кашу из киноа добавляют домашнее клубничное варенье (300 р.). Молоко выбирайте по вкусу: овсяное, миндальное, кокосовое или коровье.

Адрес Пречистенка, 13 Время работы ежедневно 10.00-22.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 910 449 24 25

«Северяне» Хороший фаст-фуд и много сладкого с 9.00 до 16.00 каждый день

Творожное кольцо, 390 р. 1 из 4 Хот-дог из печи с пастрами/колбаской, 550 р. 2 из 4 Тост с пастрами из индейки, 620 р. 3 из 4 Каша рисовая с манго, 420 р. 4 из 4

Три месяца назад меню завтраков обновили — боулов с зелеными салатами тут не найти, зато есть много блюд на огне и сытных хлебных позиций: хот-догов, бриошей или творожных колец. Советуют не стесняться и есть руками — в хот-догах с пастрами, кетчупом и маринованными огурчиками не пожалели мяса (550 р.), большой драник отдают на выбор с крабом или лососем (890/550 р.), а тост с пастрами из индейки, шапкой из пармезана и сливочным соусом нужно съесть горячим, иначе сок впитается в булочку, и она потеряет хрусткость (620 р.). Из сладкого есть каша наподобие тайского клейкого риса с манго и облепиховым соусом (420 р.). Внутри — кокосовое молоко без сахара, вареный рис и попкорн из рисовых зерен, соус из облепихи и крупные куски фрукта. Кроме каши есть классическое и шоколадное творожное кольцо (390 р.), сырники из топленого творога (390 р.) и запеканка со свежей клубникой (420 р.). В качестве комплемента к завтраку принесут коктейль Union на основе вермута, розового кремана, персикового японского уксуса и капли джина.

Адрес Б.Никитская, 12 Время работы ежедневно 9.00–23.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (499) 348 83 32

Pa’shoot Блюда с яйцами на завтрак, обед и ужин на Центральном рынке

«Парящие острова», 390 р. 1 из 4 Сэндвич с пастрами и глазуньей, 790 р. 2 из 4 Картофельные драники с лососем, 450 р. 3 из 4 Бенедикт с лососем, 590 р. 4 из 4

Если вы любите яйца на завтрак (и не только), вам точно сюда. В том или ином виде их добавляют в каждое блюдо. Начать день можно любым, хотя про отдельное меню не забыли — оно работает целый день наравне с основным. Рекомендуют пробовать круассаны с начинкой: с соусом «Цезарь» и индейкой (490 р.) или с лососем и сливочным сыром (450 р.). Для тех, кто привык завтракать основательно, есть глазунья с грибным соусом и сосисками из говядины (490 р.) или картофельные драники с лососем и двумя яйцами пашот (490 р.). На десерт берите пропитанные «Парящие острова» из бриоши, ванильного крема и итальянской меренги сверху (450 р.). Недавно в Pa’shoot запустили бесплатную доставку по всей Москве — заказы привозят от 1500 рублей.

Адрес Центральный рынок, Рождественский б-р, 1 Время работы пн-пт 10.00–23.00, вс-сб 10.00–0.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 999 345 34 85

Blau Сытные турецкие завтраки с 10.00 до 23.00

Бриошь со скремблом, авокадо и томатами, 460 р. 1 из 3 «Турецкий завтрак», 1130 р, 2 из 3 Менемен, 390 р. 3 из 3

Blau — кафе с турецкой кухней, расположившееся в гастромаркете

«Балчуг». Меню завтраков можно заказать в течение всего дня, с 10.00 до 23.00. Пожалуй, одно из самых интересных блюд — чылбыр из двух яиц с упругим белком и жидким центром и двумя соусами: острым с маслом и перцем чили и жирно-сливочным из йогурта. Ко всем ингредиентам принесут свежеиспеченную питу. Менемен — еще одно турецкое блюдо из яиц. К нему добавляют пряный томатный соус с острым и горьким зеленым перцем и специи: зиру и паприку. На двоих хорошо заказать большой «Турецкий завтрак», в котором к глазунье или омлету подадут питу, свежие овощи и зелень и несколько восточных намазок: хумус из батата, салчу из перцев, креметту с томатами и баклажан с каймаком (1130 р.).

Адрес Садовническая наб., 7 Время работы ежедневно 10.00–23.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 985 369 39 80

«Без рецепта» Сырники из топленого молока и каши без рафинированного сахара до обеда

Маття латте, 380 р. 1 из 3 Оладьи из цукини, 390 р. 2 из 3 Оладьи из рикотты медом, 390 р. 3 из 3

В небольшом кафе в пространстве Friends Social Club на Кутузовском проспекте часть завтраков готовят весь день. Это оладьи из цукини со сметаной или соусом «Цезарь» (390 р.), тост с авокадо (450 р.) и сырники из топленого молока с кленовым сиропом и жареным яблоком (490 р.). В дополнение можно взять яйцо пашот с начинкой на выбор: жареными креветками, икрой форели, страчателлой или слабосоленым лососем. Остальные позиции доступны к заказу до 14.00 по будням и до 16.00 по выходным. Почти все с яйцами: шакшука с зеленым перцем и томатами (480 р.), яйца пашот в двух вариациях, с красной икрой и маслом из тархуна (490 р.) или с гречкой, песто и зеленью (370 р.), и скрэмбл с черным трюфелем и зеленым салатом (550 р.). На сладкое выбирайте между кашей из овсянки с сыром с голубой плесенью и жареной грушей на кокосовом молоке (450 р.) и оладьями из рикотты с медом (390 р.). Все блюда в «Без рецепта» готовят без рафинированного сахара — его заменяют на натуральные сиропы: из агавы, топинамбура или кленовый.

Адрес Кутузовский просп., 1/7 Время работы ежедневно 10.00–23.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 925 555 50 73

Yumbaker Хороший кофе, выпечка и десерты в любое время дня

1 из 3 Домашний песто с томатами и страчателлой, 675 р. 2 из 3 3 из 3

Меню с утренними блюдами поделили на две части: «Легкий завтрак» и «Бранч» — все можно заказать каждый день, с утра и до вечера, в кафе или с доставкой. Главное отличие — во втором разделе позиции более сытные, они также подойдут для обеда или ужина. Кроме стандартных сырников, вафель, овсянки и омлетов с разными начинками (форелью, спаржей, шпинатом или томатами) подают страчателлу со сладкими помидорами и домашним песто (675 р.), хумус с печеными перцами, баклажанами и паприкой (575 р.) или зеленый салат с авокадо, киноа, семенами чиа, гранатом и тремя цитрусовыми: апельсином, грейпфрутом и помело (575 р.). Меню с десертами обезоруживает. Кондитеры каждый день готовят свежие кексы, меренги, пироги и торты. Ко всему этому можно заказать кофе из соседнего «Аэроплана» от тех же владельцев. Акцент делают на черный кофе альтернативного способа приготовления и напитки на основе эспрессо, например бифреш с горячим апельсиновым соком. Используют два вида зерна: бразилия ягуара собственной обжарки и гостевое. За растительное молоко, к слову, доплату не попросят.