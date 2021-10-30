Бармбрэк — это популярный ирландский хлеб с сухофруктами, который готовят на Хеллоуин. Если его намазать маслом, то он становится еще вкуснее. Мойра иногда печет бармбрэк после долгого рабочего дня в лаборатории и добавляет в этот хлеб нотки традиционной кухни Оазиса: кладет в два раза больше имбирных цукатов, а изюм заменяет финиками.
Подготовка: 15 минут
На подъем теста: 1 час 30 минут
Выпекание: 30 минут
Охлаждение: 15 минут
Ингредиенты:
— 2 ч. л. сухих дрожжей
— 180 г теплого молока
— 2 ст. л. сахара
— 325 г просеянной муки
— щепотка соли
— 1⁄2 ч. л. молотой корицы
— 1⁄4 ч. л. мускатного ореха
— 55 г сливочного масла
— 160 г желтого изюма
— 80 г темного изюма
— 50 г мелких лимонных и апельсиновых цукатов
— 50 г мелких имбирных цукатов
— 1 яйцо
— 60 мл сливок жирностью 35%
Как готовить:
Возьмите миску среднего размера и смешайте в ней дрожжи, теплое молоко, сахар и 70 грамм муки. Добавьте соль, корицу и мускатный орех, затем растопленное масло, сухофрукты, цукаты и яйцо. Постепенно вмешайте в тесто оставшуюся муку и замесите тесто руками.
Переложите тесто на чистую рабочую поверхность. Вымешивайте его еще несколько минут, пока у вас не получится упругое тесто, которое быстро восстанавливается, если в нем сделать углубление пальцем. Положите тесто в чистую миску, слегка смазанную маслом, и накройте ее пленкой или полотенцем. Поставьте тесто в теплое место примерно на час или пока оно не увеличится в размерах вдвое.
Когда тесто поднимется, слегка примните его и придайте ему форму буханки. После этого переложите тесто в смазанную маслом прямоугольную форму или на противень. Накройте форму и оставьте тесто подниматься еще на 30 минут. Когда тесто поднимется во второй раз, смажьте его сливками, а затем выпекайте в течение 30 минут или до тех пор, пока корочка не станет темно-золотистой. Перед тем как нарезать бармбрэк, дайте ему остыть не менее 15 минут.