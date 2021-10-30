Бармбрэк — это популярный ирландский хлеб с сухофруктами, который готовят на Хеллоуин. Если его намазать маслом, то он становится еще вкуснее. Мойра иногда печет бармбрэк после долгого рабочего дня в лаборатории и добавляет в этот хлеб нотки традиционной кухни Оазиса: кладет в два раза больше имбирных цукатов, а изюм заменяет финиками.

Подготовка: 15 минут

На подъем теста: 1 час 30 минут

Выпекание: 30 минут

Охлаждение: 15 минут

Ингредиенты:

— 2 ч. л. сухих дрожжей

— 180 г теплого молока

— 2 ст. л. сахара

— 325 г просеянной муки

— щепотка соли

— 1⁄2 ч. л. молотой корицы

— 1⁄4 ч. л. мускатного ореха

— 55 г сливочного масла

— 160 г желтого изюма

— 80 г темного изюма

— 50 г мелких лимонных и апельсиновых цукатов

— 50 г мелких имбирных цукатов

— 1 яйцо

— 60 мл сливок жирностью 35%