Хеллоуин — отличный повод повеселиться, поедая эклеры с летучими мышами и раскалывая шоколадные черепа. Но заниматься приготовлением классных десертов хочется не всегда, а пойти в кафе в этом году не получится. Мы собрали «устрашающие» блюда, которые можно заказать с доставкой на дом.

J’pan

В J’pan к Хеллоуину сделали маленький сет за 690 р. В него входят черные такояки с креветкой и освежающим соусом с васаби, рыбка тайяки с тыквенным кремом и моти, изображающий чернушку из мультфильмов Миядзаки. Моти почти не сладкий — в лучших японских традициях, а есть его ужасно жалко. Для комплекта берите приведение-пирожное (390 р.): внутри тонкого слоя белого шоколада — вишневый джем и нежный крем с матча.

Время доставки 11.00-20.00 Стоимость доставки бесплатно Минимальный заказ 1500-4500 р. в зависимости от зоны Заказать на сайте

Sos.Cafe

Собираетесь повторить «Игру в кальмара» дома, но то самое печенье никак не выходит приготовить? Можно заказать его в Sos.Cafe за 200 р. Иголки, правда, придётся купить самостоятельно. Кроме хайповой карамели, в разделе «ужасной» еды есть булочка бао с корейской морковью и колбасками в роли пальцев мертвеца (320 р.), тыквенный крем-суп с черным бейглом (360 р.) и начос с черным же тахини (250 р.). Все блюда буду доступны до 30 ноября. Доставка у Sos.cafe общая с «Вай мэ», так что заодно можно прихватить хинкали — сойдут за приведений.

Время доставки 12.00-22.00 Стоимость доставки бесплатно Минимальный заказ 2000 р. Заказать на сайте

Кофемания

Остались без тыквы? Закажите пирожные в «Кофемании». Из них не сваришь каши, но настроение создать они помогут. Стоит десерт 550 р. за штуку, внутри тыквенный мусс и легкий джем из моркови и апельсина. Последний день, когда его можно съесть — 31 октября.

Время доставки круглосуточно Стоимость доставки рассчитывается индивидуально Минимальный заказ нет Заказать на сайте

Meow bar

В Meow сделали маленький, но полностью закрывающий потребности сет. В нем два коктейля в бутылках, свечи, паутина и немного сладостей — в принципе, можно никого и не звать, а насладиться всем в одиночестве. Бонусом идет открытка с QR-кодом, который ведет на плейлист с хеллоуинскими треками. Стоит коробка 2500 р.

Время доставки 17.00-4.00 Стоимость доставки рассчитывается индивидуально Минимальный заказ нет Заказать через инстаграм

«Любовь и сладости»

За полным набором упырических угощений стоит зайти в кондитерскую «Любовь и сладости». Тут найдется и торт в виде тыквы (9800 р. за 2,5 кг), и эклеры с изображением черепов и гробов (1250 р. за 4 штуки, 1870 за 6 штук), и капкеки с надгробиями, призраками и пауками (2700 р. за 6 штук). Самое страшное, что на завтра ничего не останется — в сладком тут знают толк.

Эклерная «Клер»

Приз за лучшую вариацию пирожных в виде тыкв достается эклерной «Клер»: это не какой‑то муссовый десерт, а ромовая баба (420 р.)! Для полного комплекта возьмите эклеры-перевертыши (1000 р.): в белых — черный крем, а в черных — белый; и тыквенный кекс (750 р.) с одиноким глазом посередине. Внутри у кекса очень много тыквенной карамели.

Время доставки После 13.00 Стоимость доставки 350 р. Минимальный заказ нет Заказать через сайт

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Ryba International

В «Рыбе» с меню к Хеллоину поступили просто и изящно. С 6 вечера 30 октября весь рис в суши будет черным. На вкусовые качества это вряд ли сильно повлияет, а атмосферу загробного мира добавит.