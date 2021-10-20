Сейчас идет 16-й Московский гастрономический фестиваль. Это прекрасная возможность разведать новые места и оценить творчество шеф-поваров. Мы исследовали рестораны, участвующие в фестивале, попробовали много сетов и теперь рассказываем про самые достойные. Их-то и нужно попробовать до того, как 31 октября фестиваль закончится.

Карпаччо из северного оленя и камбала с кускусом из пармезана Сет в AQ Kitchen, шеф-повар — Андриан Кетглас в коллаборации с Павлом Беляевым

Камбала с кускусом из пармезана, трюфельным айоли и супом из спаржи 1 из 5 Стейк ангус с гречневым парментье и губкой из свежей зелени 2 из 5 Карпаччо из северного оленя с маринованными опятами, меренгой из чёрной смородины и кедровым орехом под облаком из дыма 3 из 5 Вишисуаз из четырёх видов лука с маринованным лососем и зелёным яблоком 4 из 5 Медовик с сорбетом «Апероль». 5 из 5

Адриан Кетглас — совладелец и бренд-шеф ресторанных проектов в нескольких странах мира и первый в России шеф, ресторану которого дали мишленовскую звезду. Звезду Андриан получил задолго до прихода к нам гида, в 2016 году, за его проект Adrián Quetglas Restaurant на Мальорке. В Москве Кетглас долгое время готовил в ресторане Grand Cru на Патриках, а сейчас работает в AQ Kitchen. Ресторан не из бюджетных, но хотя бы из‑за фестивального сета за символические 2500 р. стоит забронировать столик до конца октября. В сете пять блюд, сочетающие, казалось бы, несовместимые продукты и разные текстуры. В качестве стартера — карпаччо из северного оленя с маринованными опятами, меренгой из чёрной смородины и кедровым орехом под облаком из дыма. Далее по списку: суп вишисуаз из четырёх видов лука с маринованным лососем и зелёным яблоком, камбала с кускусом из пармезана, трюфельным айоли и супом из спаржи для тех, кто любит рыбу, и стейк ангус с гречневым парментьеФранцузское картофельное пюре с мясом. и губкой из свежей зелени для предпочитающих мясо. На десерт — медовик с сорбетом «Апероль».

Куриные желудочки и пена из кальмара M2 Organic, шеф-повар — Алексей Жариков

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В ресторане M2 Organic Club готовят блюда из сертифицированных органических продуктов с собственной органической фермы. Это один из немногих ресторанов в Москве, продукты в котором отвечают европейским стандартам органического производства. К Московскому гастрономическому фестивалю тут подготовили сет, который с неожиданной стороны раскрывает привычные российские продукты. Органические фермерские яйца маринуют в японском стиле и подают с азиатским соусом, двумя видами красной икры и листками шисо в темпуре. Блюдо приносят в «тарелке» из настоящей мини-тыквы с фермерского огорода. Для «танцующей» закуски используют куриные желудочки, соединяя их с морским гребешком и украшая стружкой тунца, которая шевелится из‑за восходящих потоков теплого воздуха (это и есть танец). Основной акцент в севиче из морского окуня и кальмара — воздушная пена из замороженного кальмара. Блюдо лучше есть сразу же, чтобы пена не успела растять. На горячее — стейк из мини-цветной капусты идеальной формы с гарниром из нежного морковного пюре с ванилью и зеленым маслом. А в качестве десерта подают стейк из топленой фермерской рикотты со сливочным соусом и джемом из малины, ароматизированный натуральным хвойным ароматом. Подают десерт в ларце с туманом из жидкого азота, на еловых ветках — получается очень эффектное инстаграмное блюдо.

Японская редька с соусом из медовой редьки и гель из кинзы FLØR, шеф-повар Тимофей Сулима

Черная треска су-вид с листьями жареного кейла и соусом на основе белого вермута 1 из 3 Сахалинский гребешок с пюре из топинамбура и осетровой икрой 2 из 3 Карпаччо из японской редьки с медовым соусом из черной редьки 3 из 3

Тимофей Сулима в небольшом ресторанчике FLØR кормит людей хорошей и вкусной едой. При этом ценник в заведении демократичный, обстановка непринужденная — здесь приятно как завтракать, так и встречаться с друзьями небольшими компаниями или выбраться днем поработать с ноутбуком. Благодаря такому сочетанию ресторан отмечен гидом Мишлен в номинации Bib Gourmand — заведения с оптимальным соотношением цены и качества (средний чек до 2000 руб.). Сет «Оксюморон», подготовленный для МГФ — прекрасная возможность оценить кулинарный талант шеф-повара теперь уже мишленовского ресторана. На закуску приносят крупного сахалинского гребешка с пюре из топинамбура и осетровой икрой. Для карпаччо из японской редьки готовят медовый соус из черной редьки — совсем как в детстве, когда бабушки готовили сладкий антипростудный сироп , добавляя мед или сахар в «чашечку» из черной редьки. Несмотря на микстурные ассоциации, редька раскрывается на все сто. На горячее подают черную треску су-вид с листьями жареного кейла и соусом на основе белого вермута, а на десерт — сорбет с гелем из листьев и соцветий кинзы. Пугаться не стоит — аромат кинзы здесь абсолютно ненавязчивый и даже не сразу узнаваем.

Кукумария, фукус и ризотто с фейхоа «Л.Е.С.», шеф-повар — Андрей Колодяжный

Скоблянка из кукумарии с кремом из батата и маринованным фенхелем 1 из 4 Ризотто из кореньев и цветной капусты с треской и фейхоа 2 из 4 Кокосовый творог с тофу и икрой из морской капусты 3 из 4 Топленый крем с гелем из морошки и фукусом 4 из 4

Ресторан Л.Е.С. — это «царство» шеф-повара Андрея Колодяжного, где он в полной мере получил возможности использовать весь свой творческий потенциал и, наконец, рассказать московской публике, что же такое гастроботаника. Проект открылся всего несколько месяцев назад, но уже вошел в список рекомендованных гидом Michelin. Ощущения от ресторана — как от лесной чащи, с пением птиц, обилием сухоцветов и зеленого в интерьере. Для МГФ Андрей Колодяжный решил соединить морскую и лесную тематику и подготовил сет, посвященный Баренцеву морю. Первая подача — кокосовый творог с тофу и икрой из морской капусты. На горячее — ризотто из кореньев и цветной капусты с треской и фейхоа. Затем подают скоблянку, традиционное русское блюдо. В классическом варианте его готовят с картофелем, грибами и мясом, реже используют рыбу, а Андрей готовит скоблянку из моллюска кукумарии («морского огурца») с кремом из батата и маринованным фенхелем. В качестве десерта в этом сете — топленый крем с гелем из морошки и фукусом.

Карамельный лук и яблочный пирог Ray., шеф-повар — Александр Райлян

Тыквенный суп с муссом из пармезана 1 из 4 Равиоли с судаком, сельдереем и лисичками 2 из 4 Яблочный пирог с ванильным мороженым 3 из 4 Карамельный лук со страчателлой и трюфелем 4 из 4

Александр Райлян — шеф-повар ресторанов Ray. с бесконечным списком регалий. Райлян смешивает гастрономию и идеи фастфуда. Именно у него можно попробовать хот-доги-эклеры с различными несладкими начинками, которые вполне могут заменить полноценный завтрак или обед. Особенно шеф любит морепродукты. Основное блюдо в сете, естественно, рыбное: открытые равиоли с судаком, сельдереем и лисичками. Также в составе сета подают осенний яркий тыквенный суп с муссом из пармезана, карамельный лук со страчателлой и трюфелем, а на десерт — яблочный пирог с ванильным мороженым.

Мурманский гребешок, водоросли тосака и лотос Tokyo, шеф-повар — Егор Калин

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