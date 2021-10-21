Нелюбимый многими детьми цельнозерновой хлеб можно замаскировать под Дарт Мола, астронавта , Халка и даже под карту сокровищ ! Аманда aka Bento Ninja публикует фото бэнто-боксов для своих детей, а заодно показывает, как скучные и привычные продукты вроде хлеба становятся для нее постоянным источником вдохновения.

«В доме, где живет пятеро детей, вопрос еды — всегда самый главный», — считает Силина. В этом аккаунте она публикует фото ярких обедов на основе растительной пищи: спринг-роллов, салатов и конфет из сухофруктов. На другом канале она размещает рецепты с добавлением мяса и молочных продуктов. Также у Силины есть ютьюб-блог , где она учит лепить панду из вареного яйца и готовить брокколи так, чтобы ребенок точно ее съел.

Бэнто-боксы перебрались в инстаграм фуд-блогеров из японской кухни. Это красочные емкости с порционной едой в один или два этажа, куда легко укладывается и хлеб в форме карты вашей любимой страны, и дозатор для джема в виде меча джедая. Такие ланч-боксы станут приятной альтернативой школьным обедам с котлетами-полуфабрикатами и жидким пюре.

Как мама троих детей, Лорен знает цену времени: в ее аккаунте много легких рецептов с базовыми продуктами. А самое лучшее в этих ланч-боксах — сопроводительные записки: «Будь собой — ты прекрасен», «Люблю тебя до луны и обратно», «Читая, ты узнаешь много нового, а чем больше ты знаешь — тем в больше мест ты попадешь» и, конечно, «Улыбнись».

Азиатский ланч-бокс