Сезон лисичек подошел к концу, пришло время корнеплодов. Некогда хипстерскую альтернативу картошке, а в 2021-м — уже вполне привычную еду батат, можно съесть как гарнир, основное блюдо или даже десерт. Рассказываем, где это делать в Москве.

«Ладо» Батат фри с пекорино за 490 рублей

© Ладо

Батат фри по популярности в Москве, кажется, уже обогнал картошку. Хрустящая текстура и легкая сладость делают его идеальной закуской под лимонад или пиво. Если добавить сливочный соус и щедро посыпать сыром, получится уже не простой стритфуд, а полноценное блюдо под бокал вина или коктейль. Именно такую вариацию предлагают в «Ладо». AVA Café Батат с трюфельным йогуртом за 450 рублей

© AVA Café

В ресторане AVA Café, открывшемся на Патриарших меньше месяца назад, батат готовят с трюфельным йогуртом. Блюдо расположили в разделе «Для худеющих» — категория неловкая со всех сторон: и для тех, кто действительно блюдет диету, и для тех, кого просто манит сладкий картофель. Но батат в этом не виноват, поэтому закрывайте глаза на этот нюанс и смело делайте заказ. Shalom, bar! Латкес из батата с красной икрой за 590 рублей

© Shalom, bar!

Shalom, bar! — проект команды Dizengof 99 с привычными для ближневосточной кухни блюдами, которые смешивают с деликатесами вроде черной икры. Латкес — традиционное блюдо, похожее на драники, — готовят из батата в двух вариантах: с фуа-гра, печеными яблоками и малиновым соусом или с красной икрой. Правильный пейринг к такой еде необходим. Начать можно с легкого аперитива «Личи и жасмин» с добавлением белого вина, а для продолжения подойдет терпкий авторский негрони на основе джина, микса вермутов и амаро. She «Чаша Будды» с авокадо, киноа, кейлом и фалафелем из батата за 540 рублей

© She

Кроме половины авокадо, листьев салата, эдамамэ, гуакамоле, огурца и киноа в вегетарианском боуле из She есть фалафель — только не из нута, а из батата. Хороший вариант для легкого обеда или позднего завтрака, если вы привыкли начинать день после полудня. Blau Хумус из батата за 180 рублей

© Blau

Если из батата можно сделать фалафель, значит, он и для хумуса сгодится. В Blau ближневосточную закуску готовят из южноамериканского корнеплода, дополняя луком фри и соусом сальса из печеных перцев. В паре берите еще один хумус из сладкого корнеплода — свеклы. Оба хороши со свежеиспеченной питой за 50 рублей. 800°C Contemporary Steak Запеченый батат с морской солью за 450 рублей

© 800°C Contemporary Steak

Иногда простые сочетания могут смело посоревноваться со сложными авторскими позициями. Батат в стейк-хаусе запекают, поливают оливковым маслом и посыпают морской солью, которая отлично дополняет сладкий корнеплод. Блюдо можно взять отдельно или к мясу — по ощущениям оно легче, чем картофельное пюре, но сытнее, чем овощи на гриле. Avocado Queen Чизкейк из батата с мороженым из авокадо за 420 рублей

© Avocado Queen

Несмотря на то что батат в первую очередь отличает сладость, десертов с корнеплодом в московских заведениях не так много. В основное меню чизкейк перекочевал из сезонного — блюдо пользовалось большой популярностью у гостей. Без авокадо, разумеется, не обошлось: торт отдают с шариком несладкого мороженого из главного суперфуда ресторана. Mo Friends Bar Сэндвич с фалафелем из батата за 470 рублей

© Mo Friends Bar

В проекте от создателей «Симачева» кроме отсылок к легендарному бару в виде пиццы с лососем есть и новые позиции. Например, сэндвич с фалафелем из батата, который больше напоминает ролл. Внутри тонкого лаваша — сладкий картофель, коул-слоу, помидоры, мята и огурец. К вегетарианскому свертку подают классический хумус, в который нужно макать ролл. Plan to Drink Батат фри за 250 рублей

© Plan to Drink

Батат фри по приятной цене найдете в баре Plan to Drink на Пятницкой. Гарнир предлагают разнообразить одной из девяти начинок на выбор. Мясными: колбасой чоризо, свининой в сладко-пряном соусе, острым цыпленком; или из рыбы: горбушей со страчателлой и хреном, рийетом из копченой трески, тартаром из бычка или креветками с кимчи. Сверху батат непременно нужно полить соусом — в меню мирно уживается и классика вроде сырного, и изысканный трюфельный айоли. Rishon Запеченый батат с киноа и кокосовыми чипсами за 590 рублей

© Rishon

Еще один вариант запеченого батата подают в кафе Rishon при Еврейском музее и центре толерантности. Блюдо с киноа и кокосовыми чипсами поместили в раздел горячих закусок, но оно вполне способно стать полноценным обедом или ужином. Если вы особенно голодны, берите в паре с порцией хумуса или бабагануша. «Циники» Вафли из батата с кокосовой сгущенкой за 480 рублей

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В проекте с веганской едой в меню включили сразу две позиции с вафлями из батата — сытную и сладкую. Первую подают с вешенками на гриле, сметаной из кешью и шпинатом. Вторую — с соусом на выбор: манго с кешью, кленовым сиропом или кокосовой сгущенкой. Приятный бонус: в вафли не добавляют рафинированный сахар или его заменители, поэтому хорошо чувствуется природная сладость батата.