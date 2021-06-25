Открываем рубрику «Место на районе» — редакция «Афиши Daily» исследует места за пределами центра. Мы начали с «Ломоносовского проспекта». «Ботанический буфет» — одно из немногих мест вокруг ботсада МГУ, где можно быстро, вкусно и недорого поесть. Рассказываем, почему туда обязательно нужно заглянуть — особенно если живете рядом.

Что это Московский государственный университет знаменит не только качеством образования, но и инфраструктурой. Одна из важнейших составных частей всего учебного комплекса — Комбинат питания, структура, которая кормит студентов и сотрудников университета. В нее входят несколько десятков столовых, буфетов и закусочных, в том числе — «Ботанический буфет» у Ботанического сада МГУ. «Ботанический буфет» — не новое заведение. Но в этом году он открылся в новом формате. Во-первых, раньше в буфет можно было попасть только по выходным, а теперь он открыт ежедневно. Во-вторых — и это главное — буфет обзавелся симпатичным домиком и террасой вокруг него. Внутри домика есть розетки — есть шанс подзарядить ноутбук или телефон или поработать в перерыве между наплывом посетителей. В обед занимать место как будто неприлично: сюда действительно приходят поесть.

Как это выглядит

Помещение «Ботанического буфета» 1 из 9 Внутри — дерево и текстильные абажуры 2 из 9 На абажурах изображены растения, которые выращивают в ботаническом саду 3 из 9 Лучшее место внутри — у огромного окна с видом на часть ботанического сада, доступную только сотрудникам 4 из 9 У каждого столика есть розетки — можно подзарядить девайсы или поработать, пока нет наплыва посетителей 5 из 9 С веранды открывается вид на Главное здание МГУ 6 из 9 Терраса находится практически в самом саду — вокруг деревья и цветы 7 из 9 Вся территория «Ботанического буфета» отсылает к природе: все деревянное, в спокойных тонах — чтобы ничего не отвлекало от растений 8 из 9 На террасе есть три вида столиков, особенно выделяется стол вокруг фонаря 9 из 9

Новый «Ботанический буфет» получился трогательным. Пространство состоит из двух частей — домика, где непосредственно продают еду, и уличной террасы, на которой можно не только поесть, но и посмотреть на те части ботанического сада, куда не пускают посетителей без экскурсии. Внутренняя часть Крытое помещение небольшое: внутри крохотная зона кассы, где и выдают комплексные обеды и пирожки, и 7 столов, за которыми едва ли поместится больше 20 человек. Интерьер удивительно спокойный: деревянные стены, текстильные абажуры с изображениями растений, вид на деревья и цветы — все отсылает к природе и умиротворению . От жары, впрочем, тут можно спастись весьма умеренно: кондиционера нет, и помещение охлаждается с помощью старого доброго сквозняка. Самая шокирующая деталь — розетки. Они есть у каждого столика. Учитывая, что при посещении ботанического сада невозможно не посадить телефон, фотографируя каждый куст, это ощущается как невероятная забота о посетителях. И, кажется, тут спокойно относятся к людям с ноутбуками — но, как мы упоминали раньше, не во время обеда. Не ешь? Освободи розетку! Лучше всего садиться у большого окна при входе — оттуда видно часть сада, доступную только сотрудникам Университета. Терраса Главная прелесть «Ботанического буфета» — в террасе. Она полностью из дерева и действительно утопает в цветах, деревьях и прочих зеленых насаждениях. Есть крыша — то есть тут можно и отдохнуть от палящего солнца, и спрятаться от дождя. Для посетителей предусмотрены три вида столиков: классические, чтобы неторопливо обедать, высокие для быстрых перекусов и великолепный стол вокруг фонарного столба . В МГУ знают толк в организации пространства.

Чем кормят

Когда приходишь куда‑то, что очевидно связано со столовыми, обычно ничего хорошего не ожидаешь. Но столовые МГУ, в том числе «Ботанический буфет», — замечательное исключение. Еду привозят из столовых в Главном здании три раза в день: утром — завтрак, потом обед и ужин. Соответственно, набор блюд меняется: утром съесть супа не получится. Меню каждый день новое, так не скучно ни поварам, ни сотрудникам, для которых «Ботанический буфет» — ближайшая точка общепита. Кухню можно охарактеризовать как «русскую домашнюю»: салаты из овощей, классические супы, котлеты из индейки, жареная картошка. И — сюрприз — все это вкусно. А главное — очень дешево . Одна из самых дорогих позиций — семга, жаренная в яйце: за 90 грамм рыбы придется заплатить 190 рублей. В остальном все крайне демократично. Брокколи с грибами в кунжуте — 80 рублей, печеная картошка — 60 рублей, котлета по-киевски с сыром — 125 рублей, салат из дайкона — 50 рублей. Большая порция морковного супа — 50 рублей, а порция картофельного супа с мясными фрикадельками — 60 рублей. То есть за 300 рублей можно очень сытно пообедать первым, вторым, салатом — и даже взять компот.

Сырники с вишневым сиропом, 83 р. (без сиропа — 75 р.) 1 из 6 Картофель молодой запеченный (35 р. за 100 грамм, 60 р. за 175 грамм), сливочная сосиска (50 р.) и салат из огурцов и помидоров с заправкой из растительного масла (45 р.) 2 из 6 Картофель молодой запеченный (35 р. за 100 грамм, 60 р. за 175 грамм), котлеты куриные паровые (85 р. за штуку) 3 из 6 Салат из свеклы с курагой, 45 р. 4 из 6 Бутерброд с колбасой (60 р.), бутерброд с семгой (90 р.), бутерброд с сыром (40 р.) 5 из 6 Десерт из творога с ягодами, около 80 р. 6 из 6

Картошка, сосиски, салаты и бутерброды Картошку здесь не жарят, а запекают: она получается в меру масляной. Идеальный пейринг к ней — сосиска или паровые биточки и салат из огурцов и помидоров. Для фотографии мы красиво разложили все на одной пластиковой тарелке, но на самом деле салат идет в отдельном контейнере. Если хочется чего‑то необычного, берите свекольный салат с сухофруктами . Это классическое сочетание: свекла, сметана, курага, сметана, чтобы собрать все вместе. Особое gilty pleasure — бутерброды, как в лучших театральных буфетах страны. Обычно есть три вида: с сыром, красной рыбой и сервелатом. Начинки не жалеют , например, сервелата целых четыре кусочка — хотя обычно кладут не больше двух. Бутерброд с красной рыбой украшен оливками, а на другие бутерброды кладут кусочек огурца. Ни один из участников похода на «Ботанический буфет» не был разочарован. Сырники и ЗОЖ-десерты В процессе дегустации были обнаружены одни из лучших сырников в городе. Плотные, но мягкие, с деликатной кислинкой — при попытке разрезать вилкой они совершенно не раскрошились. Два сырника стоили 80 рублей, и еще за 8 рублей их щедро полили сияющим вишневым сиропом. Даже десерты тут с флером домашней кухни — что, правда, не отменяет их изящности. Десерты подают в одноразовых креманках — смотрится довольно нарядно. Мы купили что‑то розовое с сахарными вишнями сверху, не спросив названия, — оказалось, что это творог, перетертый с ягодами. Вкусно, полезно, явный налет ЗОЖ, хотя мы, конечно, ожидали, что это будет крем или мусс, — в общем, что‑то более замысловатое. Если ничего из десертов вас не привлекает, на помощь придет холодильник с мороженым по вполне приемлемым ценам. Пластиковое безумие Единственное, что портит все это великолепие, — пластиковая посуда. Это оправдано с точки зрения гигиены и логистики — мыть вилки здесь, очевидно, негде, а возить посуду в ГЗ неудобно и долго. Вред для экологии очевиден, но жаловаться не приходится, ведь в пределах 20 минут ходьбы поесть больше негде.

Как дойти Ближайшая станция метро к Ботаническому саду — «Ломоносовский проспект», выход № 4. Из метро пройдите 50 метров и сверните направо в калитку. Дальше идите вверх по дороге 5–7 минут, пока слева не найдется вход в сам ботсад. «Ботанический буфет» — сразу у входа слева.